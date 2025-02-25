25 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:37

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:37

MANİSA ilinde 25 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-25 2025-02-25 09:00:41.579-2025-02-25 15:00:48.376 saatleri arasında Karaali; Karaali, İsimsiz34, İsimsiz35, Karaali, ARAZİ, İsimsiz13, İsimsiz14, KARAALİ, İsimsiz16, KARAALİ, 302, İsimsiz19, İsimsiz20, ARAZİ, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, 302, İsimsiz211, 302, 302, , Karaali, İsimsiz31, İsimsiz32, Karaali Köyü Yolu, karaali, KARAALİ, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz7, 302, İsimsiz9, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-25 2025-02-25 09:00:41.579-2025-02-25 15:00:48.376 saatleri arasında Muradiye; 21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-25 2025-02-25 09:00:58.515-2025-02-25 13:00:06.179 saatleri arasında Akgedik; AKGEDİK, Akgedik Köyü Yolu, İsimsiz4, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-25 2025-02-25 09:00:58.515-2025-02-25 13:00:06.179 saatleri arasında Uzunburun; Uzunburun Köyü İç Yolu, Uzunburun Köyü Yolu, uzunburun, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, uzunburun, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-25 2025-02-25 09:00:58.515-2025-02-25 13:00:06.179 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-25 2025-02-25 09:00:49.733-2025-02-25 13:00:57.796 saatleri arasında Sart; İsimsiz154, İsimsiz74, İsimsiz77, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz83, İsimsiz87, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz94, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz137, İsimsiz139, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz151, İsimsiz152, İsimsiz153, İsimsiz164, İsimsiz165, İsimsiz166, 104 Nolu Sk., 106 Nolu Sk., 109 Nolu Sk., 118 Nolu Sk., 127 Nolu Sk., 130 Nolu Sk., 132 Nolu Sk., ATATÜRK (SELİMİYE), Fidan Cd., Fidan Sk., Hanımeli Sk., Karaca Sk., Kenan Evren Cd., Leylak Sk., Mahmut Bey Cd., Mert Sk., Mustafa Bey Cd., Pınar Cd., Sarmaşık Sk., Yiğit Sk., İzmir Uşak Yolu, GÜRBÜZ, MAHMUT BEY, 111 NOLU, , İsimsiz2, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz71, İsimsiz72 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-25 2025-02-25 09:00:49.733-2025-02-25 13:00:57.796 saatleri arasında Mersindere; İsimsiz145, İsimsiz146 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-25 2025-02-25 10:00:49.551-2025-02-25 15:00:09.117 saatleri arasında Akdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-25 2025-02-25 10:30:00.94-2025-02-25 16:00:00.855 saatleri arasında Horzumembelli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-25 2025-02-25 11:00:14.598-2025-02-25 14:00:30.245 saatleri arasında Turgutalp; Patika, , AKGÜN, Arafat Sk., Bayrak Sk., CEYLAN, Hilal Sk., Hendek S.K, Çam Sk., BERGAMA, Özgür Sk., Sancak Sk., İsimsiz201 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-25 2025-02-25 11:00:19.521-2025-02-25 13:00:28.369 saatleri arasında Atatürk; Yalı Bahçe Sk., İsimsiz9, GAZİ OSMAN PAŞA, Sur, RIFAT KARACA CD. , KÜLTÜR, KÖROĞLU, BALKAN, İHSAN KUTLUSOY, , Öğr. Salim Örge Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-25 2025-02-25 13:00:28.065-2025-02-25 18:00:38.148 saatleri arasında Namazgah; Çark Sk., , Afacan Sk., Betül Sk., BURHAN DOĞAN, NAZIM USULOĞLU, SEHER, ZAFER, Çimen Sk., İRFAN, İsimsiz1, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-25 2025-02-25 15:00:38.145-2025-02-25 18:00:48.963 saatleri arasında Nihat Danışman; Yay Sk., Silman Sk., NAZIM USULOĞLU, MEHMET TOPÇU, Keçi Sk., KEMALBEY, Kaçı Sk, Ege Sk., DEĞİRMEN, Açıkalın Sk., AZİM, , İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, Çıkrıkçı Sk., İsimsiz9, GAZİ OSMAN PAŞA, Zuhal Sk., YURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.