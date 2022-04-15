25 yaşındaki Tunahan Ağdacı evinde ölü bulundu

15 Nisan 2022 Cuma, 09:42

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 25 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu.

Olay, Süleymanbeyler köyü Hacullu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre silah sesi üzerine eve giren aile 25 yaşındaki Tunahan Ağdacı’yı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde Ağdacı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ile Kdz. Ereğli Jandarma Bölük Komutanlığı’na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yapıp delil topladı. Yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin yakınları ise evin önünde ağıt yakarak gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.