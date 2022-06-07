25 yıl hapisle aranıyordu, bazanın içinde yakalandı

Kocaeli’de, hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan O.Ö., evde bazanın içerisinde yakalandı. Şahsın tutuklandığı öğrenildi.

DHA
07 Haziran 2022 Salı, 09:22
25 yıl hapisle aranıyordu, bazanın içinde yakalandı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö.’nün İzmit’te bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın düzenleyen ekipler, O.Ö.'yü saklandığı bazanın içinde yakaladı. 

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan O.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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