25 yıllık mahalle derneğinin kullandığı bina için yıkım kararında uzlaşma sağlandı

İstanbul Beşiktaş’ta yaklaşık 25 yıldır ücretsiz kültürel, sanatsal ve afet farkındalığı etkinliklerine ev sahipliği yapan Gayrettepe Çevre Kültür Dayanışma Derneği’nin park içerisindeki yaklaşık 70 metrekarelik binası hakkında alınan yıkım kararı tepkilere neden oldu. Dernek ile Beşiktaş Belediyesi arasında yapılan son görüşmelerin ardından belediyeyle uzlaşı sağlandığını, binanın belediye hizmet birimi olarak kullanılmasının planlandığını ve derneğin de aynı mekanda belediyeyle iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürebileceğine yönelik iyi niyet protokolü hazırlandığı bildirildi. Dernek binası hakkında karar 3 Eylül’de toplanacak belediye meclisinde belli olacak.

‘BİNA BAĞIŞLARLA İNŞA EDİLDİ’

Cumhuriyet’e konuşan Gayrettepe Çevre Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Güldehen Özyol Üner, binanın 2001 yılında 1999 Marmara Depremi’nin ardından mahallede afet hazırlığını güçlendirmek amacıyla bağışçıların katkılarıyla inşa edildiğini söyledi. Üner, parkın bulunduğu alanın geçmişte “üzerinde ticari faaliyet yapılamaz” şerhiyle belediyeye bağışlandığını öne sürerek, yapının belediye tarafından değil mahalle sakinlerinin desteğiyle hayata geçirildiğini ifade etti.

TAHLİYE VE YIKIM SÜRECİ

Dernek yönetimi, 27 Nisan’da tahliye tebligatı aldıklarını, ardından devam eden dava sürecine karşın encümen tarafından yıkım kararı alındığını belirtti. Üner, bu sürecin hukuki denetimi fiilen etkisiz bırakabileceğini savunurken, park alanının farklı bir projede değerlendirilmek istendiğini de iddia etti. Öte yandan Üner, son görüşmelerin ardından belediyeyle uzlaşı sağlandığını, binanın belediye hizmet birimi olarak kullanılmasının planlandığını ve derneğin de aynı mekanda belediyeyle iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürebileceğine yönelik iyi niyet protokolü hazırlandığını aktardı.

FAALİYETLERİN DEVAM ETMESİ HEDEFLENİYOR

Üner, protokolün belediye meclisinde görüşülmesinin beklendiğini belirterek, özellikle afet eğitimlerinin belediyenin ilgili müdürlükleriyle daha geniş kapsamda sürdürülmesini istediklerini ifade etti. Mahalle dayanışmasının korunmasının önemine dikkat çeken Üner, merkezin yalnızca bir bina değil, yıllardır mahalleliyi bir araya getiren sosyal bir buluşma noktası olduğunu dile getirdi. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi, dernek ile uzlaşma sağlandığını açıkladı. Ayrıca belediye, sürecin beklenme sebebinin belediye meclisinin 3 Eylül’de toplanacak olması ve konunun meclisin onayına sunulacak olması olduğunu vurguladı