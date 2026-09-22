253 bin kişiden ısrarlı arama ve yanıltıcı beyanlarla vekâletname alındı: 16 milyarlık soruşturma

Trafik kazaları sonrasında, yurttaşların zor durumunu bir kazanç alanına dönüştüren “yasadışı” yapılarla ilgili hukuki süreç hızlandı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu durumdaki yurttaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla elde edilerek belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini duyurdu.

MASAK VE SEDDK

Gürlek’in verdiği bilgiye göre MASAK ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) incelemeleri sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, acenteler, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferlerinin yapıldığı belirlendi.

Bu kapsamda da 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekâletname alındığı, bu yöntemle 15.6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldığı, 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te altı avukatlık ofisi ile 20 şirkette eşzamanlı arama ve gözaltı işlemleri yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan SEDDK, “Kurumumuz, sigortacılık ve hasar tazmin uygulamalarında vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı yürüttüğü çok katmanlı tedbir planını bu tür illegal yapıların tamamı sektörden tasfiye edilene kadar kararlılıkla sürdürecektir” derken Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar da şunları vurguladı:

‘İŞİN TEMELİ GÜVEN’

“Sigortacılığın temelinde güven vardır. Bu güven, sektöre girişten başlayarak sistemin bütününde tesis edilmelidir. Vatandaşın yaşadığı bir kazanın, yetkisiz ve kötü niyetli yapılar tarafından ticari bir fırsata dönüştürülmesine izin verilmemelidir. Vatandaşın hakkını korurken sektörün kaynaklarını kötüye kullanımlara karşı korumak da bu güvenin ayrılmaz bir parçasıdır.”