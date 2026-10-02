26 emekli örgütünden seyyanen zam çağrısı: 'Artık bıçak kemiğe dayanmıştır!'

Seyyanen zam talebi başta olmak üzere emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekmek amacıyla 26 ayrı emekli örgütünün katılımıyla kurulan Seyyanen Zam Mağdurları Platformu, İstanbul Kadıköy’de bir araya geldi.

Kadıköy İskele’deki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen açıklama, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, depremlerde yaşamını yitirenler ve Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son veren emekli polis memuru Ali Şekeroğlu için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Emekliler, “Saraya değil, emekliye bütçe” ve “Para için değil, onurumuz için” sloganları attı.

“SAYIN YÜKSEK MAHKEME, ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, seyyanen zam konusunda sürdürdükleri hukuk mücadelesine ilişkin konuştu.

Çilesiz, Anayasa Mahkemesi’ne seslenerek şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi'ne İstanbul Kadıköy Meydanı'ndan sesleniyoruz. Ve diyoruz ki sayın Yüksek Mahkeme hiçbir etki altında kalmadan insana, doğaya, gerçeğe sırt çevirmeden, katı kalıplar içinde sıkışıp kalmadan bu sorunumuza bir an önce içinde insan kokusu taşıyan bir çözüm getirmenizi talep ediyoruz ve bekliyoruz.

Bu çağrımı yenilemek istiyorum; sayın Yüksek Mahkeme hiçbir etki altında kalmadan, insana, doğaya, gerçeğe sırt çevirmeden, katı kalıplar içinde sıkışıp kalmadan bu sorunumuza bir an önce içinde insan kokusu taşıyan bir çözüm getirmenizi talep ediyoruz ve bekliyoruz.”

SEYYANEN ZAM İÇİN AYM KARARI BEKLENİYOR

Platform adına ortak açıklamayı EYT ve Emekliler Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi okudu.

Açıklamada, 15 Temmuz 2023’te çalışan memurlara verilen 8 bin 77 TL’lik ilave seyyanen ödemenin memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmamasının çalışanlarla emekliler arasındaki maaş farkını artırdığı savunuldu.

Seyfettin Çilesiz’in konuyu yargıya taşıdığı belirtilerek Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin davayı reddettiği, istinaf başvurusunun da oyçokluğuyla reddedildiği aktarıldı.

Açıklamada, daha sonra Anayasa Mahkemesi’ne yapılan iki bireysel başvurunun birleştirildiği ve 2026/7162 numaralı dosyanın esastan incelenmek üzere Bölüme gönderildiği belirtildi.

“TÜM EMEKLİLER AYM KARARINI BEKLEMEKTEDİR”

Platform, seyyanen zam talebinin yalnızca memur emeklilerini değil, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerine ilişkin tartışmaları da ilgilendirdiğini savundu.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm emekliler; memur emeklilerini mağdur eden, seyyanen zam adaletsizliğinin bir an önce giderilmesini ve Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in dosyasının bir an önce incelenerek, karara bağlanmasını talep etmektedirler.”

Platform, emekli aylıklarının temel barınma, gıda, sağlık ve giyim harcamalarını karşılamada yetersiz kaldığını belirterek memur emeklilerine seyyanen zam yapılmasını istedi.

İNTİBAK VE AYLIK BAĞLAMA ORANLARINA DİKKAT ÇEKTİLER

Ortak açıklamada emeklilerin sorununun seyyanen zamla sınırlı olmadığı vurgulandı.

2012’de çıkarılan 6283 sayılı Kanun ile özellikle 2000 yılı öncesinde emekli olan SSK’liler için intibak düzenlemesi yapıldığı hatırlatılarak farklı dönemlerde emekli olanların da yeni bir intibak düzenlemesi beklediği belirtildi.

2008 sonrasında aylık bağlama sisteminde yapılan değişikliklere de dikkat çekilen açıklamada, 1 Ekim 2008 öncesinde 5434 sayılı Kanun’a tabi memurlarda 25 yıllık hizmet karşılığında yüzde 75 olan aylık bağlama oranının, 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sistemde her 360 gün için yüzde 2 olarak belirlendiği ve 25 yıllık hizmet için yüzde 50 seviyesine geldiği ifade edildi.

“İNSANCA YAŞAYACAK BİR GELİR”

Platform, emeklilik sisteminde daha kapsamlı bir düzenleme yapılmasını isteyerek şu çağrıda bulundu:

“Dolayısıyla seyyanen zam mağduriyeti, emeklilerin sorunlarından yalnızca birisidir. İntibak sorununun çözülmesi, aylık bağlama sistemindeki kayıpların giderilmesi, kök aylıkların düzeltilmesi, satın alma gücünün korunması ve çalışan-emekli maaş dengesinin yeniden kurulması gerekmektedir.”

Emeklilerin beklentisinin “geçici ve parçalı artışlar” olmadığı belirtilerek “adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir” bir emeklilik sistemi talep edildi.

ALİ ŞEKEROĞLU’NU ANDILAR

Açıklamada, platformun daha önce Anayasa Mahkemesi önünde gerçekleştirmeyi planladığı eyleme katılan 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu da anıldı.

Platformun açıklamasına göre Şekeroğlu, çevresindekilere geçim sıkıntısı yaşadığını ve ailesinin ekonomik sorunlarını anlattıktan sonra yaşamına son verme girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Şekeroğlu, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ortak açıklamada Şekeroğlu’nun “Para için değil, onurumuz için” yazılı döviz taşıdığı hatırlatılarak bunun emeklilerin taleplerinin yalnızca maaş artışından ibaret olmadığını gösterdiği ifade edildi.

“ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR”

Platform, iktidara seslenerek şu açıklamayı yaptı:

“Artık bıçak kemiğe dayanmıştır! Emeklilerimizin dayanacak gücü, bekleyecek takati kalmamıştır. Bir ömür bu ülkeye hizmet etmiş insanların, hayatlarının son döneminde geçim kaygısıyla, yoksullukla ve çaresizlikle baş başa bırakılması kabul edilemez.

Hiçbir emeklimiz, yaşadığı ekonomik sıkıntıların son çaresini, yaşamına son vermekte aramamalı. Bir insanın 'Artık dayanamıyorum' diyerek hayattan vazgeçmesi, hepimizin yüreğinde kapanmayacak bir yara bıraktı. Son çare intihar olmamalıdır. Son çare ölüm olmamalıdır.”

Açıklamanın devamında ise şu çağrı yapıldı:

“İnsanlarımızın elinden tutulmalı, sesleri duyulmalı ve onurlu bir yaşam sürmeleri sağlanmalıdır! Emekliler bugün yalnızca geçinecekleri bir aylık değil; yıllarca verdikleri emeğin karşılığını, hak ettikleri yaşamı ve kendilerine kulak verilmesini istemektedir.”

Platform, açıklamasını “Emeklinin yaşadığı mağduriyeti görmezden gelmeyin, feryadını duyun!” sözleriyle tamamladı.