26 Eylül İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:37

Güncelleme: 26.09.2024 - 09:37

İZMİR ilinde 26 Eylül Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 09:00:00.004-2024-09-26 15:00:00.772 saatleri arasında Fatih; İmam Hatip Cd., Mimar Sinan Cd., Millet Cd., Hacı Hafız Bekir Hoca Cd., Faik Berber Sk., Evliya Çelebi Sk., Behçet Kadı Sk., 19 Mayıs Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 09:00:00.524-2024-09-26 15:00:00.893 saatleri arasında Fatih; , Başak Sk., Türker Sk., Çam Sk., Millet Cd., Saim Falakalı Cd., Sevinç Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 10:00:00.037-2024-09-26 16:00:00.722 saatleri arasında Çiniyeri; İsimsiz16, İsimsiz21, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz20, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 10:00:00.037-2024-09-26 16:00:00.722 saatleri arasında Işıklı; İsimsiz7, İsimsiz19, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 09:00:00.011-2024-09-26 12:00:00.824 saatleri arasında Yamanlar; 7354. Sk., 7354/1. Sk., 7354/2. Sk., 7355. Sk., Kubilay, Kubilay Cd., 7329. Sk., 7332/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7345/2. Sk., 7346. Sk., 7346/1. Sk., 7347. Sk., 7347/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 09:00:00.381-2024-09-26 12:00:00.851 saatleri arasında Gümüşpala; 7078. Sk., , , 7019. Sk., 7019. Sk., 7068. Sk., 7068. Sk., 7069. Sk., 7069. Sk., 7070. Sk., 7070. Sk., 7071. Sk., 7071. Sk., 7072. Sk., 7072. Sk., 7073. Sk., 7073. Sk., 7074. Sk., 7074. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7076. Sk., 7077. Sk., 7077. Sk., 7078. Sk., 7075. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 09:00:00.182-2024-09-26 17:00:00.061 saatleri arasında Çakaltepe; İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, 7317 sokak, 7300/12, 7332 sokak, 7300/5 sokak, 7301 sok., , çakaltepe kümeevleri sokak, çakaltepe küme evleri, 7300/1, 7300, 7311 sok, ÇAKALTEPE KÜME EVLERİ, Palamutarası , Palamutarası Yolu, 7313. Sk., 7302. Sk., 7300/9. Sk., 7300/2. Sk., 7300/10. Sk., 7310 SOKAK, 7318, 7314 sokak, 7314, 7314, 7336, 7335, 7318 sokak, 7303, 7300/8, 7300/4, İsimsiz226, İsimsiz225, İsimsiz224, İsimsiz220, 7314, İsimsiz215, 7310, İsimsiz211, İsimsiz208, İsimsiz207, İsimsiz206, İsimsiz205, 7312, İsimsiz200, İsimsiz199, İsimsiz198, İsimsiz195, İsimsiz194, 7308, 7306, İsimsiz190, 7308, İsimsiz188, İsimsiz187, İsimsiz186, İsimsiz185, 7317 sokak, İsimsiz183, 7303, 7302 sokak, İsimsiz163, 7330 sokak, 7320 sokak, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz67, 7318, 7327, İsimsiz63, İsimsiz62, 7325 sokak, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz49, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz30, İsimsiz26, İsimsiz25, 7317/1, 7333, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, 7331, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 09:00:00.182-2024-09-26 17:00:00.061 saatleri arasında Çile; OVA, 7458, Sahil Cd., 7454, 7456, gazi mustafa paşa, 7459, MERSİN, MERSİN, İsimsiz32, İsimsiz21, 7459, 7457, 7457, OVA, İsimsiz10, İsimsiz9, mersinalanı sok., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 09:00:00.886-2024-09-26 15:00:00.769 saatleri arasında Buruncuk; 408. Sk., 410. Sk., 411. Sk., Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., , 407. Sk., 409. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 09:00:00.886-2024-09-26 15:00:00.769 saatleri arasında Camiikebir; İsimsiz63 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 09:00:00.886-2024-09-26 15:00:00.769 saatleri arasında Kesik; , 3038, İsimsiz6, 3042. Sk., 3036. Sk., 3035. Sk., 3034. Sk., 3026. Sk., 3025. Sk., 3045. Sk., 3022. Sk., 3021, 3020. Sk., İsimsiz26, İsimsiz27, Ümit Cd., İsimsiz30, 2001. Cd., 3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., Ümit, Seyrek Yolu Sk., Maltepe Yolu Sk., 3046. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 09:00:00.886-2024-09-26 15:00:00.769 saatleri arasında Yıldırım; İzmir Çanakkale Asfaltı, 35. Sk., 35/9 Sokak , 35/9 SK., Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., İsimsiz31, 35/9 Sk., İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz20, İsimsiz19, 29/1, 35/9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 09:00:00.886-2024-09-26 15:00:00.769 saatleri arasında Musabey; Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu, 311. Sk., 310. Sk., 309. Sk., 308. Sk., 307. Sk., 306. Sk., 305. Sk., 304. Sk., 303. Sk., 302. Sk., 301. Sk., 300. Sk., İsimsiz43, İsimsiz83, İsimsiz42, İsimsiz8, İsimsiz12, İsimsiz91, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 10:00:00.99-2024-09-26 16:00:00.433 saatleri arasında Hatundere; 6132, , İsimsiz1, İsimsiz2, 6131, 6101. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6106. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6109. Sk., 6110. Sk., 6111. Sk., 6112. Sk., 6113. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6116. Sk., 6117. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6122. Sk., 6131/1, HATUNDERE, 6128 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 09:00:00.937-2024-09-26 15:00:00.771 saatleri arasında Özgür; 3972/4. Sk., 3941. Sk., 3949. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 09:00:58.787-2024-09-26 15:00:07.323 saatleri arasında Meriç; 5711/4. Sk., 5711/6. Sk., 5711/7. Sk., 5712. Sk., 5717. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 09:30:00.066-2024-09-26 15:30:00.997 saatleri arasında Sırımlı; İsimsiz70, Cıngıllar, Cıngıllar, İsimsiz70, , , Göçmen, İsimsiz68, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz67, GÖÇMEN, GÖÇMEN, İsimsiz65, İsimsiz65, GÖÇMEN, GÖÇMEN, İsimsiz63, İsimsiz63, İsimsiz44, İsimsiz44, GÖÇMEN, GÖÇMEN, GÖÇMEN, İsimsiz39, GÖÇMEN, GÖÇMEN, CINGILLAR, CINGILLAR, GÖÇMEN, GÖÇMEN, GÖÇMEN, İsimsiz40, İsimsiz40, İsimsiz39, Hacılar, Hacılar, Göçmen elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 09:30:00.066-2024-09-26 15:30:00.997 saatleri arasında Olgunlar; HACILAR, HACILAR, İsimsiz131, İsimsiz131, HACILAR, HACILAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 10:00:00.527-2024-09-26 11:00:00.619 saatleri arasında Kadıovacık; İsimsiz25, 9507/1, İsimsiz51, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz60, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, 9500, HURMA, 9507, 7032, ŞEBBOY, KEMAL TUĞRUL, Tepe Sk., Vatan Sk., Çakıroğlu Sk., LEYLAK, , 9501, VATAN, ESKİ ÇINAR, İsimsiz58, LEYLAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 10:00:00.527-2024-09-26 11:00:00.619 saatleri arasında Barbaros; 7035/1, 7021, 7022, İsimsiz69, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz15, 7030, , 7000, 7010, 7021/1, 7042, 7005, 7020, 7015, 7018, 7037, 7024, BARBAROS, 7003, 7004, 7027, 7001. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7011. Sk., 7013 Sk., 7012, 7019. Sk., 7026, 7028, 7028/1 Sk., 7029 Sk., 7029. Sk., 7031/1 Sk., 7032, 7030/2, 7023, 7019, 7039, 7009 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 10:00:00.527-2024-09-26 11:00:00.619 saatleri arasında Nohutalan; , AŞAĞI NOHUTALAN, İzmir Çeşme Yolu, 7801, 7802, 7800, EROĞLU, ÖĞRETMEN, KAVUN, ENGİNAR, 7803 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 10:00:00.527-2024-09-26 11:00:00.619 saatleri arasında Zeytinler; , 7610, 7612, KÖYALTI, 7609, 7613, KIZILKAYA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 10:00:00.527-2024-09-26 11:00:00.619 saatleri arasında Birgi; , 7514 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 10:00:51.058-2024-09-26 16:00:57.035 saatleri arasında Barbaros; 7030, 7031/1 Sk., , 7039, 7030/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 10:00:51.058-2024-09-26 16:00:57.035 saatleri arasında Birgi; 7514 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 15:30:00.263-2024-09-26 16:30:00.172 saatleri arasında Barbaros; 7021/1, 7009, 7039, 7019, 7023, 7030/2, 7032, 7031/1 Sk., 7029. Sk., 7029 Sk., 7028/1 Sk., 7028, 7026, 7019. Sk., 7012, 7013 Sk., 7011. Sk., 7008. Sk., 7007. Sk., 7001. Sk., 7027, 7004, 7003, 7010, 7000, 7035/1, , 7030, İsimsiz15, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz69, 7022, 7021, BARBAROS, 7024, 7037, 7018, 7015, 7020, 7005, 7042 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 15:30:00.263-2024-09-26 16:30:00.172 saatleri arasında Kadıovacık; Tepe Sk., KEMAL TUĞRUL, ŞEBBOY, 7032, 9507, HURMA, 9500, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz60, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz51, 9507/1, LEYLAK, İsimsiz58, İsimsiz25, ESKİ ÇINAR, VATAN, 9501, , Vatan Sk., LEYLAK, Çakıroğlu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 15:30:00.263-2024-09-26 16:30:00.172 saatleri arasında Birgi; 7514, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 15:30:00.263-2024-09-26 16:30:00.172 saatleri arasında Nohutalan; , 7803, ENGİNAR, KAVUN, ÖĞRETMEN, EROĞLU, 7800, 7802, 7801, İzmir Çeşme Yolu, AŞAĞI NOHUTALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 15:30:00.263-2024-09-26 16:30:00.172 saatleri arasında Zeytinler; KIZILKAYA, 7613, 7609, KÖYALTI, 7612, 7610, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 10:00:00.527-2024-09-26 11:00:00.619 saatleri arasında Germiyan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 15:30:00.263-2024-09-26 16:30:00.172 saatleri arasında Germiyan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 10:00:00.671-2024-09-26 16:00:00.769 saatleri arasında Akçenger; İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, , İsimsiz2, Akçenger Köyü Yolu, Akçenger, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 10:00:00.99-2024-09-26 16:00:00.433 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; 6110. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 10:00:40.704-2024-09-26 13:00:06.475 saatleri arasında Belenbaşı; İsimsiz28, İsimsiz16, İsimsiz12, 3020 Sk., 3020/1, 3020, 3007 Sk., BELEN, 3015, 3002/1, 3020 Sk., 3016/1 Sk., 3012, 3013, 3009, 3006, 3001, 3002, 3003, Karatekeli Cd., Hürriyet Cd., Gonca Yörük Cd., Beylik Cad., Belen Cd., 3023. Sk., 3019/1. Sk., 3019. Sk., 3018/4, 3018/1. Sk., 3018. Sk., 3017. Sk., 3016. Sk., 3015/1. Sk., 3015. Sk., 3014. Sk., 3011. Sk., 3010. Sk., 3008. Sk., 3007. Sk., 3005. Sk., 3004. Sk., , 3018/2, 3018/3, 3002/2 Sk., 3015/3 Sk., 3015/2 Sk., Efeler Cd., İsimsiz90, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz56, İsimsiz55, 3015 Sk., İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz35, İsimsiz31, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 10:00:40.704-2024-09-26 13:00:06.475 saatleri arasında Kırklar; , Karatekeli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.