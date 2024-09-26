26 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:37

Güncelleme: 26.09.2024 - 09:37

MANİSA ilinde 26 Eylül Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 09:00:04.88-2024-09-26 15:00:12.046 saatleri arasında Gelenbe; İsimsiz47, BALIKESİR YOLU, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz49, İsimsiz48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 09:00:04.88-2024-09-26 15:00:12.046 saatleri arasında Bostancı; İsimsiz83, İsimsiz68, İsimsiz65 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 09:00:41.945-2024-09-26 15:00:49.588 saatleri arasında Yeniköy; Manisa Akhisar Yolu, , Manisa Akhisar Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:06.293-2024-09-26 15:00:19.971 saatleri arasında Karaağaçlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 10:00:02.591-2024-09-26 16:00:09.139 saatleri arasında Kaplan; Kaplan Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Cenkyeri; HÜRRİYET, Hüseyin Ali Dede Sk., Ihlamur Sk., Kanarya Sk., Karanfil Sk., Karanfil Sokak, Karcı Sokak, Kaya Sk., KEMAL BALIKESİR, Koreli Sk, Kubilay Sk., Kılıç Sk, Madenci Sk., MALAZGİRT, Manolya Sk., Mehmet Emin Özay Cd., Mimar Sinan Sk., Muharrem Sk., Muharrem Sokak, Nadir Hakkı Önen Cd., Nizamoğlu Sk., Pelit Sk., PINAR, Sakarya Sk., Sağlık Sk., Selvi Sk., SİMAV, Site Sk., Sümbül Sk., UYSAL, Uz Sk., Yazıkuyu Sk., Yirik Sk., YUNUS EMRE, Zambak Sk., ÇETİN, Özay Sk., Şahin Sk., Şan Sk., Şen Sk, Şükrü Saraçoğlu Yıldız Sk., SELVİ, KARAELMAS, YİRİK, Gülbahçe Sk., İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Çividede Sk., İsimsiz12, İsimsiz15, Monalya Sk., İsimsiz17, Atatürk Cad., İsimsiz21, İsimsiz23, Selvi Sk., İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, Atatürk Cad., İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz22, İsimsiz95, İsimsiz96, Adnan Menderes Cad., Adnan Menderes Cad., İsimsiz122, Adnan Menderes CAD., İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, Aşağıpınar Mvk., İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz137, İsimsiz139, Karaelmas Sk., Karaelmas Sk., İsimsiz143, İsimsiz144, Kaya Sk., Kamil Sk., DEVEÖNÜ Mvk., KAMİL, ATATÜRK, atatürk, GÜL, Menekşe Sk., , Adnan Menderes Cd., Alparslan Sk., Asar Site Küme Evleri, Atatürk Cd., Avcı Sk., Aşağı Dere Caddesi, AŞAĞIPINAR, Bahçelievler Kümeevleri, BEŞEVLER, Can Sk., Cemal Ünal Caddesi, Cemal Ünal Cd., Cenk Cd., Cuma Sk., Dedebaşı Cd., Doğanevler Kümesi, DUTLU KUYU, DÖVÜCÜ, EKİN, Erakıncı Sk., Fatih Sk., Gazi Sk., Güvercin Sk., Hacı Süleyman Sk., Huzur Sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Kozanlı; KOZANLI MH., , YEŞİLKENT, İsimsiz30, Kozanlı Köyü İç Yolu, İsimsiz40, Kozanlı Köyü İç Yolu, İsimsiz43, İsimsiz44, Kozanlı Sok., Kozanlı Sk., İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, Yeşilkent Sk., İsimsiz75, Yeşilkent Sk., İsimsiz79, Yeşilkent Sk., Kozanlı Sk., Kozanlı, Kozanlı, KOZANLI SK., İsimsiz33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Akçaavlu; , Akçaavlu Köyü İç Yolu, Akçavlu Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Boncuklu; , Boncuklu Köyü İç Yolu, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Çatalçam; , Çatalcam Köyü İç Yolu, Çatalçam Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Devlethan; , Devlethan Köyü Yolu, Devlethan Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz16, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Dualar; , Dualar Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz22, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz55 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Duğla; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Hacıyusuf; , Hacıyusuf Köyü İç Yolu, Hacıyusuf Sk., İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Hamidiye Merkez; , Çerkez Hamidiye Köyü İç Yolu, Baraj Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Kaplan; , Kaplan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Karaçam; , Karaçam Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Kiraz; , Kiraz Sk., Kiraz Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Kobaklar; , Kobaklar Köyü Yolu, Kobaklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Menteşe; , Menteşe Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında İnönü; , Türkmen Hoca Cad., Lagun Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında İstasyon; , KEMAL BALIKESİR, RIFAT KARACA CD. , Hayıtlıdere Mevki, KEMAL BALIKESİR CAD., Eski Beycetepe Mvk., RIFATKARACA CAD., Demiryolaltı Mevki, GÜN SK., Kemal Balıkesir Cad. Altı Mvk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Zafer; , Hatunköy Yolu, KEMAL BALIKESİR CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Naldöken; , Naldöken Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, uruzlar, Naldöken Sk., İsimsiz41, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Pirahmet; , Pirahmet, Pirahmet Köyü Yolu, Pirahmet Köyü İç Yolu, Pirahmet Sk., İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Söğütçük; , Patika, Söğütcük Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3, Söğütçük elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Turgutalp; , Nur Sk., Türkmen Hoca Cad., Balpınar Mvk. Kadı Değirmeni, Soma Çevre Yolu, GÜLŞEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Türkali; , Patika, Türkali Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, Kısacıklar Cad., İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Ularca; , Ularca Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, Ularca Sk., İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Uruzlar; , Uruzlar Köyü İç Yolu, Uruzlar Sok., Uruzlar Sk., İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Vakıflı; , Patika, Vakıflı Köyü İç Yolu, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, Vakıflı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Yayladalı; , Patika, Yayladalı Köyü İç Yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:40.662-2024-09-26 13:00:47.582 saatleri arasında Avdan; , 1. Huzur Sk., 2. Huzur Sk., Afacan Sk., Akbaba Sk., ANAFARTALAR, Arzu Sk., AVCI, Avdan Köyü Yolu, BADEM, Başak Sk., Bilir Sk., Cami Sk., Can Sk., Canan Sk, Ceylan Sk., DEĞİRMEN, Duran Sk., Eğitim Sk., FATİH, FEVZİ PAŞA, Gül Sk., Ilıca Sk., Ilıca Sokak, Irmak Sk., Işık Sk., Kamaz Sk., Kamiller Sk, Kamiller Sk., Karanfil Sk., Kazım Karabekir Cd, Kazım Karabekir Cd., Kazım Karabekir Sk, Kuyu Sk, Lale Sk., Maden Sk., Manav Sk., Mezbaha Cd., Nergiz Sk., Ova Sk., Paşa Sk., Pınar Sk, Sezgin Sk., Sümbül Sk., Uysal Sk., Yayla Sk., Yonca Sk., YILDIRIM, Yılmaz Sk., Zeybek Sk., Zeytin Sk, Çakır Sk., İNANÇ, İnar Sk., İstiklal Cd., ŞAHİN, SEVİNÇ, ÇAYIR, EMRE, İsimsiz2, İsimsiz3, Avdan Sk., Avdan Sk., İsimsiz6, İsimsiz7, Yukarı Avdan Sk., İsimsiz23, İsimsiz25, CAMBAZ, İsimsiz38, CAMBAZ SK., İsimsiz49, Cambaz Sk., Uysal Sk., İsimsiz52, Uysal Sk., İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz62, İsimsiz63, YILDIRIM CAD., İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz80, İnanç, Bağcı Sk., İsimsiz83, Kazım Karabekir Cad., İsimsiz88, İsimsiz91, İsimsiz99, Avdan Ovası, İsimsiz104, İsimsiz108, Yukarıdere Mvk. Soma Çimento Yolu , İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz127, İsimsiz137, ZÜMRÜT, GÜVEN, ŞEN, ŞEKER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 10:00:19.123-2024-09-26 16:00:25.577 saatleri arasında Hacıtufan; İsimsiz66, İsimsiz70, İsimsiz68, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz56, İsimsiz55, Hacıtufan Köyü İç Yolu, Hacıtufan Köyü Yolu, İsimsiz71, İsimsiz74, köyiçi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 10:00:19.123-2024-09-26 16:00:25.577 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Köylüce; İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, köylüce iç yolu, Köylüce Köyü İç Yolu, Köylüce Köyü Yolu, , İsimsiz37, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kovancı; İsimsiz11, İsimsiz28, İsimsiz19, İsimsiz6, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, KARAPINAR, Patika, Kovancı Köyü İç Yolu, Kovancı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Beyazıt; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Mithatpaşa; iç yol, İsimsiz122, İsimsiz31, Salihli Simav Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Şehreküstü; İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Gömeçler; İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Yeşiloba; İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz1, alaybey mah., İç Yol, Yeşiloba Köyü İç Yolu, Yeşiloba Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Yeşildere; İsimsiz50, İsimsiz35, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz8, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Yeşildere Mh. İç Yolu, Yeşildere Köyü İç Yolu, Yeşildere Köyü Yolu, Salihli Simav Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Üşümüş; İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz36, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Üşümüş Köyü İç Yolu, Üşümüş Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Ulacık; İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Tekeler; a, köy iç yolu, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, Tekeler Köyü İç Yolu, Tekeler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Taşokçular; isimsiz 45, İsimsiz32, İsimsiz30, Patika, İsimsiz45, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz4, Taşokçular Köyü İç Yolu, Taşokçular Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Serçeler; İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz11, köy iç yolu, İç Yol, Serçeler Köyü İç Yolu, Sercenler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Sayık; köy iç yolu, İsimsiz36, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz53, İsimsiz12, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz11, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz10, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Sayık Köyü İç Yolu, Sayık Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Sağnıç; İsimsiz38, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İç Yol, Sağnıç Köyü İç Yolu, Sağnıç Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Öksüzlü; iç yol, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz37, İsimsiz2, İsimsiz1, Öksüzlü Köyü İç Yolu, Öksüzlü Köyü Yolu, Salihli Simav Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Mezitler; MEZİTLER, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Mezitler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Marmaracık; İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz11, İsimsiz4, İsimsiz3, Çağıllar Köyü İç Yolu, Patika, Marmaracık Köyü İç Yolu, Marmaracık Köyü Yolu, Mamarcık Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kuzuköy; kadıboğan, kuzukoy yolu, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz148, İsimsiz147, İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz135, İsimsiz134, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz123, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz21, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz106, İsimsiz104, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, İsimsiz92, İsimsiz89, İsimsiz84, İsimsiz81, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz50, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, KADIBOĞAN, yol, Patika, Kuzuköy Yolu, Kuzuköy Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kulalar; iç yol, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz78, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, Kulalar, İsimsiz62, Kulalar, İsimsiz60, İsimsiz59, KULALAR KILAVUZLAR, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, MERKEZ, Kulalar İç Yol, Kulalar Köyü İç Yolu, Kulalar Köyü İç Yol, Kulalar Köyü Yolu, Kukla Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kılavuzlar; İsimsiz69, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz55, İsimsiz50, İsimsiz35, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz83, İsimsiz31, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, kılavuzlar iç yolu, İç Yol, Salihli Simav Yolu, Patika, kahve, Kılavuzlar İç Köyü, Kılavuzlar Köyü İç Yolu, Kılavuzlar Köyü İç Yol, Kılavuzlar Köyü Yolu, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kazancı; armutalan, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz3, İsimsiz2, Salihli Simav Yolu, Patika, Kazancı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kayranokçular; İsimsiz9, İsimsiz5, Kayranokçular Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Karaisalar; İsimsiz7, İsimsiz1, Karaisalar Köyü İç Yolu, Karaisalar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında İsmailler; İsmailler Köyü İç Yolu, İsmailler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında İmrenler; İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz21, İsimsiz32, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz10, İmrenler Köyü İç Yolu, İmrenler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Hırkalı; İsimsiz12, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz5, köy iç yolu, Patika, Hırkalı Köyü İç Yolu, Hırkalı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Güveli; İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz22, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Salihli Simav Yolu, Patika, MERKEZ, Güveli Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Eskihisar; İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Durhasan; İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, iç yol, İsimsiz Demirci 66, İsimsiz Demirci 60, İsimsiz Demirci 59, İsimsiz Demirci 58, İsimsiz Demirci 57, İsimsiz Demirci 56, İsimsiz Demirci 53, İsimsiz Demirci 48, İsimsiz Demirci 41, Patika, Ece Sultan, Durhasan Köyü İç Yolu, Atatürk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Demirci; İsimsiz13, İsimsiz3, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, Demirci Köyü İç Yolu, Demirci Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Çataloluk; iç yol, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, Çataloluk, Çataloluk İç Köy, Çataloluk Köü İç Yol, Çataloluk Köyü İç Yoş, Çataloluk Köyü İç Yool, Çataloluk Köyü İç Yolu, Çataloluk Köyü İç Yol, Çataloluk Köyü Yolu, Çataloluk Köyü iç Yol, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Çardaklı; İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, Çardaklı Köyü İç Yolu, Çardaklı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Çağıllar; İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, Çağıllar Köyü İç Yolu, Çağıllar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Bozköy; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Bayramşah; İsimsiz129, İsimsiz8, Patika, Bayramşah Köyü İç Yolu, Bayramşah Köyü İç Yol, Bayramşah Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Bardakçı; köy iç yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Ayvaalan; Ayvaalanı Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Armutlu; İsimsiz46, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Alaağaç; ALAAĞAÇ, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz10, İsimsiz23, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz2, Alaağaç Köyü İç Yolu, Alaağaç Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Ahmetler; Ahmetler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Ahatlar; İsimsiz15, İsimsiz5, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz2, İsimsiz1, Patika, Ahatlar Köyü İç Yolu, Ahatlar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında İcikler; GÜMELE, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz29, İsimsiz22, Şafak Sokak, Şafak, İstiklal Caddesi Tn10, İstiklal Caddesi, İsimsiz Demirci 99, İsimsiz Demirci 98, İsimsiz Demirci 95, İsimsiz Demirci 118, İsimsiz Demirci 116, İsimsiz Demirci 110, İsimsiz Demirci 104, İsimsiz Demirci 101, İcikler Köyü İç Yolu, İcikler Köyü İç Yol, Özmek Çıkmaz Sokak, Çeşme Sokak, Çağlayan Sk., Çağlayan, Yiğit Sokak, Yiğit, Ulubatlı Sokak, Sümbül, SİDAS, SEZAK, Seyrantepe Sokak, Seyrantepe, Sevgi Sokak, Serçe, Serce Sokak, Sağlık Caddesi, Saglık Caddesi, Patika, Oğuz Sk., Narlıdere Sk, Mithatpaşa Caddesi, Mitat Paşa Caddesi, Mimar Sinan, Menderes, Lale Sokak, Işık, Hüsrev, Hacı Seyyah Sokak, Gültepe, Gül Sokak Tn:23, Gazi Sokak, Filiz Sk., Emel, Cumhuriyet Cad., Camii Sokak Tn.17, Cami, Bülbül Sokak, Borlu Yolu, Barbaros, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Hüdük; KIZILCA SOKAK, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz17, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz15, Patika, Kızılca Köyü İç Yol, Hüdük Köyü İç Yolu, Hüdük, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Gümele; İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, Gümele Köyü İç Yolu, Gümele Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Bozçatlı; İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, BOZÇATLI, Payika, Patika, Bozçatlı İç Köyü, Bozcaatlı Köyü İç Yolu, Bozcaatlı Köyü Yolu, Boz Çatlı Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Beyazıt; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Doktor Mehmet Akarsu; isimsiz 62, İsimsiz62, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Mithatpaşa; iç yol, İsimsiz122, İsimsiz31, Salihli Simav Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Şehreküstü; İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Yarbasan; İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, iç yol, Yarbasan Yolu, Yarbasan Köyü İç Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Gömeçler; İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Boyacık; BOYACIK, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, boyacık köyü iç yolu, Boyacık Köyü İç Yolu, Boyacık Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Yiğitler; akyar yolu , İsimsiz65, İsimsiz31, İsimsiz21, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz48, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz16, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz1, akyar yolu, YİĞİTLER, Patika, Küçükoba Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Yeşiloba; İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz1, alaybey mah., İç Yol, Yeşiloba Köyü İç Yolu, Yeşiloba Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Yeşildere; İsimsiz50, İsimsiz35, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz8, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Yeşildere Mh. İç Yolu, Yeşildere Köyü İç Yolu, Yeşildere Köyü Yolu, Salihli Simav Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Üşümüş; İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz36, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Üşümüş Köyü İç Yolu, Üşümüş Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Ulacık; İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Tekeler; a, köy iç yolu, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, Tekeler Köyü İç Yolu, Tekeler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Taşokçular; isimsiz 45, İsimsiz32, İsimsiz30, Patika, İsimsiz45, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz4, Taşokçular Köyü İç Yolu, Taşokçular Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Sevişler; sevişler köy içi yolu , İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz15, İsimsiz14, Sevinçler Köyü İç Yolu, Sevinçler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Serçeler; İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz11, köy iç yolu, İç Yol, Serçeler Köyü İç Yolu, Sercenler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Sayık; köy iç yolu, İsimsiz36, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz53, İsimsiz12, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz11, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz10, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Sayık Köyü İç Yolu, Sayık Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Sağnıç; İsimsiz38, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İç Yol, Sağnıç Köyü İç Yolu, Sağnıç Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Ören; İsimsiz22, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İç Yol, Ören Köyü İç Yolu, Ören Köyü Yolu, Ören Köyü, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Öksüzlü; iç yol, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz37, İsimsiz2, İsimsiz1, Öksüzlü Köyü İç Yolu, Öksüzlü Köyü Yolu, Salihli Simav Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Mezitler; MEZİTLER, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Mezitler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Marmaracık; İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz11, İsimsiz4, İsimsiz3, Çağıllar Köyü İç Yolu, Patika, Marmaracık Köyü İç Yolu, Marmaracık Köyü Yolu, Mamarcık Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kuzuköy; kadıboğan, kuzukoy yolu, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz148, İsimsiz147, İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz135, İsimsiz134, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz123, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz21, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz106, İsimsiz104, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, İsimsiz92, İsimsiz89, İsimsiz84, İsimsiz81, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz50, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, KADIBOĞAN, yol, Patika, Kuzuköy Yolu, Kuzuköy Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kulalar; iç yol, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz78, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, Kulalar, İsimsiz62, Kulalar, İsimsiz60, İsimsiz59, KULALAR KILAVUZLAR, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, MERKEZ, Kulalar İç Yol, Kulalar Köyü İç Yolu, Kulalar Köyü İç Yol, Kulalar Köyü Yolu, Kukla Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Küçükoba; Patika, Küçükoba Köyü İç Yolu, Küçükoba Köyü Yolu, Arazi İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Köylüce; İsimsiz37, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, köylüce iç yolu, Köylüce Köyü İç Yolu, Köylüce Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kovancı; İsimsiz11, İsimsiz28, İsimsiz19, İsimsiz6, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, KARAPINAR, Patika, Kovancı Köyü İç Yolu, Kovancı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kılavuzlar; İsimsiz69, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz55, İsimsiz50, İsimsiz35, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz83, İsimsiz31, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, kılavuzlar iç yolu, İç Yol, Salihli Simav Yolu, Patika, kahve, Kılavuzlar İç Köyü, Kılavuzlar Köyü İç Yolu, Kılavuzlar Köyü İç Yol, Kılavuzlar Köyü Yolu, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kerpiçlik; iç yol, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, Patika, Kerpiçlik Köyü İç Yolu, Kerpiçlik Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kazancı; armutalan, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz3, İsimsiz2, Salihli Simav Yolu, Patika, Kazancı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kayranokçular; İsimsiz9, İsimsiz5, Kayranokçular Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Karaisalar; İsimsiz7, İsimsiz1, Karaisalar Köyü İç Yolu, Karaisalar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında İsmailler; İsmailler Köyü İç Yolu, İsmailler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında İmrenler; İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz21, İsimsiz32, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz10, İmrenler Köyü İç Yolu, İmrenler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Iklıkçı; İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz11, Patika, Iklıkçı Köyü İç Yolu, Iklıkçı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Hoşçalar; İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, HOŞÇALAR, Hoşçalar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Hırkalı; İsimsiz12, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz5, köy iç yolu, Patika, Hırkalı Köyü İç Yolu, Hırkalı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Güveli; İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz22, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Salihli Simav Yolu, Patika, MERKEZ, Güveli Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Eskihisar; İsimsiz18, İsimsiz13, İsimsiz12, Eskihisar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Esenyurt; isimsiz , ESENYURT, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz30, İsimsiz23, İsimsiz7, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, İç Yol, Esenyurt Köyü İç Yolu, Esenyurt Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Durhasan; İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, iç yol, İsimsiz Demirci 66, İsimsiz Demirci 60, İsimsiz Demirci 59, İsimsiz Demirci 58, İsimsiz Demirci 57, , Atatürk, Durhasan Köyü İç Yolu, Ece Sultan, Patika, İsimsiz Demirci 41, İsimsiz Demirci 48, İsimsiz Demirci 53, İsimsiz Demirci 56 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Bozçatlı; , Boz Çatlı Köyü İç Yol, Bozcaatlı Köyü Yolu, Bozcaatlı Köyü İç Yolu, Bozçatlı İç Köyü, Patika, Payika, BOZÇATLI, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Gümele; , Gümele Köyü Yolu, Gümele Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Hüdük; , Hüdük, Hüdük Köyü İç Yolu, Kızılca Köyü İç Yol, Patika, İsimsiz15, İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, KIZILCA SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında İcikler; , Barbaros, Borlu Yolu, Bülbül Sokak, Cami, Camii Sokak Tn.17, Cumhuriyet Cad., Emel, Filiz Sk., Gazi Sokak, Gül Sokak Tn:23, Gültepe, Hacı Seyyah Sokak, Hüsrev, Işık, Lale Sokak, Menderes, Mimar Sinan, Mitat Paşa Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Narlıdere Sk, Oğuz Sk., Patika, Saglık Caddesi, Sağlık Caddesi, Serce Sokak, Serçe, Sevgi Sokak, Seyrantepe, Seyrantepe Sokak, SEZAK, SİDAS, Sümbül, Ulubatlı Sokak, Yiğit, Yiğit Sokak, Çağlayan, Çağlayan Sk., Çeşme Sokak, Özmek Çıkmaz Sokak, İcikler Köyü İç Yol, İcikler Köyü İç Yolu, İsimsiz Demirci 101, İsimsiz Demirci 104, İsimsiz Demirci 110, İsimsiz Demirci 116, İsimsiz Demirci 118, İsimsiz Demirci 95, İsimsiz Demirci 98, İsimsiz Demirci 99, İstiklal Caddesi, İstiklal Caddesi Tn10, Şafak, Şafak Sokak, İsimsiz22, İsimsiz29, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz80, GÜMELE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Ahatlar; , Ahatlar Köyü Yolu, Ahatlar Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz5, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Ahmetler; , Ahmetler Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Alaağaç; , Alaağaç Köyü Yolu, Alaağaç Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz23, İsimsiz10, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, ALAAĞAÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Armutlu; , İsimsiz46 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Ayvaalan; , Ayvaalanı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Bardakçı; , köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Bayramşah; , Bayramşah Köyü Yolu, Bayramşah Köyü İç Yol, Bayramşah Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz8, İsimsiz129 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Bozköy; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Çağıllar; , Çağıllar Köyü Yolu, Çağıllar Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Çandır; , Patika, Çandır Köyü, Çandır Köyü Yolu, Çandır Köyü İç Yolu, çandır köyü iç yolu, İsimsiz6, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Çardaklı; , Çardaklı Köyü Yolu, Çardaklı Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Çataloluk; , Patika, Çataloluk Köyü iç Yol, Çataloluk Köyü Yolu, Çataloluk Köyü İç Yol, Çataloluk Köyü İç Yolu, Çataloluk Köyü İç Yool, Çataloluk Köyü İç Yoş, Çataloluk Köü İç Yol, Çataloluk İç Köy, Çataloluk, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Demirci; , Demirci Köyü Yolu, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz3, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kaşıkçı; Kaşıkçı, BAHADIRLAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kuyucakkarapınar, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz9, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz7, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, KAŞIKÇI AKPINAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz2, çomaklı yolu, Patka, Patika, Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Kaşıkçı Köyü İç Yolu, KAŞIKÇI, Kaşıkcı Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Yeşilyurt; Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, İsimsiz34, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, YEŞİLYURT, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Ulgar; Ulgar Köyü İç Yolu, ULGAR KÖSELER, Ulgar, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, MERKEZ, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yol, Ulgar Köyü Yolu, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Tüpüler; KEPEZ, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Şeyhyayla; DARGIL, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, Şeyhyayla, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, Şeyhyayla İç Köyü, Şeyhyayla Köyü İç Yolu, Şeyhyayla Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü Yolu, Şeyhyala Köyü İç Yol, Şehyyayla Köyü İç Yol, Şehyayla Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Salur; Salur, OĞULDURUK SALUR, Salur, Salur, SALUR GÜRPINAR, Salur, Salur, Salur, Salur, Salur, Salur, SALUR, Salur İç Yol, Salur Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı Köyü İç Yolu, Pınarbaşı Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Oğulduruk; tarla yolu, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, EFENDİLİ, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, İsimsiz27, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK SALUR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, HAS KÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK HASKÖY, merkez, Oğulduruk Köyü İç Yolu, Oğulduruk Köyü İç Yol, Oğulduruk Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Uzunçam; Uzunçam, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Hüseyni Baba; köy içi, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Patıka, ALAN, kalabak, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, İsimsiz213, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, KALABAK, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, Patika, Gördes Köprübaşı Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, İsimsiz24, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, BAYRAKTAR, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, Patıka, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kuyucakkarapınar; Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, KUYUCAKKARAPINAR, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kuşluk; Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk Köyü İç Yolu, Kuşluk, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kürekçi; Kürekçi, OSMANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, ATATÜRK KILCANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, BEKİR EFE, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Patika, Karakeçiili Köyü İç Yol, Gördes Köprübaşı Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Köseler; Köseler, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, İsimsiz105, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, arazi yolu, Köseler Köyü İç Yolu, Köseler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kobaklar; KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, Kobaklar, KOBAKLAR, Patika, Kobaklar Köyü İç Yol, Kobaklar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kızıldam; ÇAM KÖY, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, AKPINAR KIZILDAM, Kızıldam Köyü Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, GÜLPINAR KIZILDAM, Kızıldam, arazi yolu, Patika, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kıymık; MERKEZ, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, KIYMIK, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kıran; İsimsiz184, KIRAN KABAKOZ, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, MAKBULE PINARI, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, ALANYAKA, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, İsimsiz93, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, MERKEZ, ALANYAKA, Kıran, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Kılcanlar; Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ÇOBAN HASAN, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, DEDELER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Karakeçili; atalan yolu, MERKEZ, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Patika, Karakeçili, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Güneşli; HUZUR, ANAFARTALAR, MEHMET AKİF ERSOY, ÖZDEMİRLER, İNCİ, SERÇE, DEĞİRMEN, KARACA, YONCA, KARANFİL, ÇIKMAZ, YUNUS EMRE, IHLAMUR, KELEBEK, SARMAŞIK, YALI, CEMRE, ARI BURUN, iç yolu, KUMRU, TÜTÜN, GÜL, Güneşli, Güneşli, KÜMES, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜNEŞLİ DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, İsimsiz30, Güneşli, Güneşli, Güneşli, DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GAZİ SELAMİ PAZAR, ŞİRİN, ŞHT.SELAMİ SEZER, İSTİKLAL, ÇİTLENBİK, ÇİMEN, ÇİLEK, ÇAĞLAYAN, YAVUZ SULTANSELİM, YARENLER, VATAN, ULUS, SÜMBÜL, PLEVNE, PEKMEZ, PEHLİVANOĞLU, Patika, PARK, PAPATYA, MİMAR SİNAN, MEZARLIKBAŞI, MESİR, MESCİT, LEYLAK, MENDERES, MARTI, KIRLANGIÇ, KOCA CAMİ, KİLİM, KEKİK, KAYALI, KARAOSMANOĞLU, KANARYA, HOCA AHMET YASEVİ, HAVUZ, HALİL YANLIZ, HACI MUSTAFA PAŞA, GÜRERLER, Güneşli Köyü İçyolu, GAZİ SELAMİ PAZAR, FATİH, DESTE, Demirci Gördes Yolu, DAMLA, CUMHURİYET, BÜLBÜL, AYGÜLLER, AY, ATATÜRK, ATA, ARI, ARDIÇ, ARDA, ANADOLU, AKPINAR, AKASYALAR, OTUZ AĞUSTOS, ONDOKUZ MAYIS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Gülpınar; Gülpınar, Gülpınar, ALANYURT, Gülpınar, GÜLPINAR, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, MERKEZ, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Patika, Gülpınar Köyü İç Yolu, Gülpınar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Efendili; ESENYURT SK, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, EFENDİLİ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, ESENYURT, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, İsimsiz26, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, MERKEZ, köy iç yolu, Patika, Efendili Köyü İç Yol, Efendili Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Doğanpınar; DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü Yolu, Doganpınar Köyü İçi Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Deliçoban; üzümlü yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, BENLİELİ DELİÇOBAN, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Patika, Demirci Gördes Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü Yolu, Deli Çoban Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Dargıl; DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, DARGIL, Dargıl, Dargıl Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Çatalarmut; isimsiz, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut Köyü Yolu, Çatalarmut, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Benlieli; Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, ŞEYHYAYLA BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, ARMUT BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Patika, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Beğenler; yol, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, ARAZİ, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, ARAZİ, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BARDAKÇI BEĞENENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, MERKEZ, Patika, Beğenler İç Yol, Beğenler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Beğel; Beğel, Beğel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Bayat; ALAN, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Akpınar; DAMALTI, Akpınar Köyü İç Yolu, kızıldam bademli mevki , yok, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, İsimsiz208, Akpınar, AKPINAR, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, AKPINAR KAŞIKÇI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, İsimsiz84, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR DAMALTI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Kıran, Akpınar, Akpınar, KIZILDAM BADEMLİ, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, arazi yolu, AKPINAR, Ptika, Patıka, Patika, Demirci Gördes Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, Akpınar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Evciler; Evciler, LEYLEK, Evciler, Evciler, TURUNÇ, IRMAK, Evciler, YILDIRIM BEYAZIT, GAZİ, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, BARBAROS, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, YİRMİÜÇ NİSAN, Evciler, Evciler, Evciler, YAŞAR DOĞU, BESTE, Evciler, Evciler, ÇAĞLAR, Evciler, TAŞLI, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, AY YILDIZ, BAYIR, Çağlar, DAĞ, ORHAN GAZİ, Evciler, SALKIM, Evciler, Evciler, Çağlar Cad., Zafer Dogu Caddesi, Patika, Orhan Gazi C.D, Ertuğrul Gazi Sok., BARBAROS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kıymık; , MERKEZ, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, KIYMIK, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Efendili; Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, EFENDİLİ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, ESENYURT, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, İsimsiz26, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, MERKEZ, köy iç yolu, Patika, Efendili Köyü İç Yol, Efendili Köyü Yolu, , ESENYURT SK, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Doğanpınar; DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü Yolu, Doganpınar Köyü İçi Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Deliçoban; üzümlü yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, BENLİELİ DELİÇOBAN, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Patika, Demirci Gördes Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü Yolu, Deli Çoban Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Dargıl; DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, DARGIL, Dargıl, Dargıl Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Çatalarmut; isimsiz, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut Köyü Yolu, Çatalarmut, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Benlieli; Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, ŞEYHYAYLA BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, ARMUT BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Patika, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Beğenler; yol, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, ARAZİ, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, ARAZİ, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BARDAKÇI BEĞENENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, MERKEZ, Patika, Beğenler İç Yol, Beğenler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Beğel; Beğel, Beğel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Bayat; ALAN, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Akpınar; DAMALTI, Akpınar Köyü İç Yolu, kızıldam bademli mevki , yok, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, İsimsiz208, Akpınar, AKPINAR, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, AKPINAR KAŞIKÇI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, İsimsiz84, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR DAMALTI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Kıran, Akpınar, Akpınar, KIZILDAM BADEMLİ, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, arazi yolu, AKPINAR, Ptika, Patıka, Patika, Demirci Gördes Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, Akpınar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Evciler; Evciler, LEYLEK, Evciler, Evciler, TURUNÇ, IRMAK, Evciler, YILDIRIM BEYAZIT, GAZİ, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, BARBAROS, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, YİRMİÜÇ NİSAN, Evciler, Evciler, Evciler, YAŞAR DOĞU, BESTE, Evciler, Evciler, ÇAĞLAR, Evciler, TAŞLI, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, AY YILDIZ, BAYIR, Çağlar, DAĞ, ORHAN GAZİ, Evciler, SALKIM, Evciler, Evciler, Çağlar Cad., Zafer Dogu Caddesi, Patika, Orhan Gazi C.D, Ertuğrul Gazi Sok., BARBAROS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Yeşilyurt; Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, İsimsiz34, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, YEŞİLYURT, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Ulgar; Ulgar Köyü İç Yolu, ULGAR KÖSELER, Ulgar, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, MERKEZ, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yol, Ulgar Köyü Yolu, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Tüpüler; KEPEZ, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Şeyhyayla; DARGIL, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, Şeyhyayla, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, Şeyhyayla İç Köyü, Şeyhyayla Köyü İç Yolu, Şeyhyayla Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü Yolu, Şeyhyala Köyü İç Yol, Şehyyayla Köyü İç Yol, Şehyayla Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Salur; Salur, OĞULDURUK SALUR, Salur, Salur, SALUR GÜRPINAR, Salur, Salur, Salur, Salur, Salur, Salur, SALUR, Salur İç Yol, Salur Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı Köyü İç Yolu, Pınarbaşı Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Oğulduruk; tarla yolu, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, EFENDİLİ, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, İsimsiz27, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK SALUR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, HAS KÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK HASKÖY, merkez, Oğulduruk Köyü İç Yolu, Oğulduruk Köyü İç Yol, Oğulduruk Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Uzunçam; Uzunçam, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Hüseyni Baba; köy içi, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Patıka, ALAN, kalabak, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, İsimsiz213, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, KALABAK, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, Patika, Gördes Köprübaşı Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, İsimsiz24, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, BAYRAKTAR, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, Patıka, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kuyucakkarapınar; Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, KUYUCAKKARAPINAR, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kuşluk; Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk Köyü İç Yolu, Kuşluk, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kürekçi; Kürekçi, OSMANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, ATATÜRK KILCANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, BEKİR EFE, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Patika, Karakeçiili Köyü İç Yol, Gördes Köprübaşı Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Köseler; Köseler, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, İsimsiz105, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, arazi yolu, Köseler Köyü İç Yolu, Köseler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kobaklar; KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, Kobaklar, KOBAKLAR, Patika, Kobaklar Köyü İç Yol, Kobaklar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kızıldam; ÇAM KÖY, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, AKPINAR KIZILDAM, Kızıldam Köyü Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, GÜLPINAR KIZILDAM, Kızıldam, arazi yolu, Patika, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kıran; İsimsiz184, KIRAN KABAKOZ, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, MAKBULE PINARI, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, ALANYAKA, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, İsimsiz93, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, MERKEZ, ALANYAKA, Kıran, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kılcanlar; Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ÇOBAN HASAN, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, DEDELER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Kaşıkçı; BAHADIRLAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kuyucakkarapınar, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz9, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz7, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, KAŞIKÇI AKPINAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz2, çomaklı yolu, Patka, Patika, Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Kaşıkçı Köyü İç Yolu, KAŞIKÇI, Kaşıkcı Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Karakeçili; atalan yolu, MERKEZ, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Patika, Karakeçili, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Güneşli; HUZUR, ANAFARTALAR, MEHMET AKİF ERSOY, ÖZDEMİRLER, İNCİ, SERÇE, DEĞİRMEN, KARACA, YONCA, KARANFİL, ÇIKMAZ, YUNUS EMRE, IHLAMUR, KELEBEK, SARMAŞIK, YALI, CEMRE, ARI BURUN, iç yolu, KUMRU, TÜTÜN, GÜL, Güneşli, Güneşli, KÜMES, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜNEŞLİ DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, İsimsiz30, Güneşli, Güneşli, Güneşli, DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GAZİ SELAMİ PAZAR, ŞİRİN, ŞHT.SELAMİ SEZER, İSTİKLAL, ÇİTLENBİK, ÇİMEN, ÇİLEK, ÇAĞLAYAN, YAVUZ SULTANSELİM, YARENLER, VATAN, ULUS, SÜMBÜL, PLEVNE, PEKMEZ, PEHLİVANOĞLU, Patika, PARK, PAPATYA, MİMAR SİNAN, MEZARLIKBAŞI, MESİR, MESCİT, LEYLAK, MENDERES, MARTI, KIRLANGIÇ, KOCA CAMİ, KİLİM, KEKİK, KAYALI, KARAOSMANOĞLU, KANARYA, HOCA AHMET YASEVİ, HAVUZ, HALİL YANLIZ, HACI MUSTAFA PAŞA, GÜRERLER, Güneşli Köyü İçyolu, GAZİ SELAMİ PAZAR, FATİH, DESTE, Demirci Gördes Yolu, DAMLA, CUMHURİYET, BÜLBÜL, AYGÜLLER, AY, ATATÜRK, ATA, ARI, ARDIÇ, ARDA, ANADOLU, AKPINAR, AKASYALAR, OTUZ AĞUSTOS, ONDOKUZ MAYIS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Gülpınar; Gülpınar, Gülpınar, ALANYURT, Gülpınar, GÜLPINAR, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, MERKEZ, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Patika, Gülpınar Köyü İç Yolu, Gülpınar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-26 2024-09-26 12:00:48.913-2024-09-26 15:00:57.596 saatleri arasında Çanşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-26 2024-09-26 12:00:58.951-2024-09-26 15:00:12.183 saatleri arasında Çanşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.