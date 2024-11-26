26 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:32

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:32

SAKARYA ilinde 26 Kasım Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEMNUNIYE, MEMNUNİYE mahallelerinde BIRINCI SK./3, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, LEKOŞA, SAPANCA YOLU CD., ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPAŞA, KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI mahallelerinde BAGDAT, DOĞA VİLLALARI İÇİ YOLU, DOST EVLERİ İÇİ YOLU, DURAK, DURAK SK., FEVZI ÇAKMAK 2, FİDAN SK., İPEKYOLU KONAKLARI 2 İÇİ YOLU, KORU PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, MIMOZA, MİMOZA SK., NİLÜFER SK., ORKİDE SK., ÖZAL, ÖZAL SK., SAPANCA MANORS İÇİ YOLU, SEKİZ EVLER İÇİ YOLU, SERAP SK., TERCAN VİLLALARI İÇİ YOLU, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, ILMIYE, ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKRAMİYE, İKRAMİYE SK., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT CD., POLAT MERKEZ/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ZEYNEL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE mahallelerinde AVCIOGULLARI, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE CD., İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İLMİYE CD., KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, ORMAN YOLU, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, HACIMERCAN, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RÜSTEMPASA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE, YENI mahallelerinde 3301, 3309, 4008, 4009, ADA SK., BİLAL, FATİH SK., ISIKLAR, KAHRAMAN 1, KURTULUŞ CD., MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, SAKARYA CD., SEYFİ POLAT CD., SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, CEBEK, DUDUKÖY, GÜRPINAR, İMAMLAR, İŞARET, KARAMANLAR, KAYACIK, KIRKTEPE, KONAK, KULAKLI, KÜÇÜKKAYNARCA, OSMANLI, SARIBEYLI, TASLIGEÇIT, TOPÇU, TURNALI, UZAKKISLA, UZAKKIŞLA, UZUNALAN, YESILOVA, YEŞİLOVA, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 15 TEMMUZ, 2801, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5012, 5018, 5020, 5021, 5024, 5026, 5027, 5029, 5030, 5031, 5032, 5036, 5038, 5039, ACIBADEM, ARABACILAR/9, AZIZ DURAN, AZİZ DURAN CD., BAŞAK SK., BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., BEYAZ, BEZIRCILER, BEZİRCİLER, BİÇER SK., BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, CEBEK, CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK SK., CİMŞİTLER, CİMŞİTLER SK., ÇELIK, ÇELİK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., ÇOROĞLU SK., DOKUZOLUK SK., EDİPPAŞA CD., GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GÜZİDE, HACI OĞLU 1, HACIMUSTAFALAR, HACIMUSTAFALAR SK., HACIMUSTAFALAR/3, HACIOGLU/1, HAYALLER/1, HAYALLER/3, IMAMLAR, ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, ISARET/18, ISTIKLAL, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İsimsiz124, İsimsiz129, İŞARET 18, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, İŞARET MERKEZ, KABAKLAR, KABAKÖY, KABAKÖY/4, KARAMANLAR, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, KARAMANLAR SK., KARAMANLAR/10, KARAMANLAR/5, KARASU KAYNARCA YOLU, KAYA SK., KAYACIK 21, KAYACIK 30, KAYACIK/30, KAYACIK/31, KAYACIK/33, KAYACIK/34, KAYNARCA YOLU, KIRKTEPE, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/1, KIRKTEPE/2, KIRKTEPE/4, KULAKLI, KULAKLI 10, KULAKLI SK., KULAKLI/10, KULAKLI/2, KULAKLI/8, KULOGLU, KULOGLU/2, KULOĞLU SK., KÜÇÜKKAYNARCA, KÜÇÜKKAYNARCA KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKKAYNARCA SK., KÜÇÜKKAYNARCA/3, KÜÇÜKKAYNARCA/5, KÜÇÜKKAYNARCA/7, MANAVLAR, MANAVLAR SK., MERKEZ/12, ORDULULAR, ORDULULAR SK., ORDULULAR/4, ÖZBAY, ÖZLEM SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., POTLAR, POTLAR SK., SARIBEYLI/1, SARIKÖY, SARIKÖY SK., SARIKÖY/2, SAZLIDERE, SAZLIDERE SK., SAZLIDERE/1, SHT. ÖMER AKKUS, SÖĞÜTLÜ, SÜLÜKGÖLÜ, SÜLÜKGÖLÜ SK., SÜLÜKGÖLÜ/1, SÜLÜKGÖLÜ/3, TEKNELER, TELLİGÖL DERESİ, TOPÇU, TOPÇU/3, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/13, TURNALI MERKEZ/14, TURNALI MERKEZ/15, TURNALI MERKEZ/5, TURNALI MERKEZ/7, UZAKKISLA, UZAKKISLA SK., UZAKKISLA/1, UZAKKIŞLA, UZAKKIŞLA 1, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU, UZAKKIŞLA SK., UZUNALAN 17, UZUNALAN/1, YAKUT, YENI KAYACIK 2, YENI KISLA, YENI KISLA/1, YENI KISLA/2, YENIKÖY, YENIYOL KAYNARCA, YENİ, YENİ KIŞLA, YENİ PINAR SK., YENİ SK., YENİKÖY SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/15, YESILOVA MERKEZ/7, YESILOVA MERKEZ/9, YEŞİLOVA MERKEZ, ZIAHMET 4006, ZINGILKISLA, ZINGILKIŞLA, ZINGILKIŞLA SK., ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, TOPÇU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16008, 16016, 16018, 16019, 16020, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34009, 34010, 34011, 34019, 34020, 34023, akmeşe, AŞAĞIKARAÇALI, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., DAG YENIKÖY, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, GÜVEN, HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KUZULUK, MANAV, MERKEZ, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok, YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, ZİAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, CEBEK/17 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 34014, 34016, 34018, 34021, 34025, DAG AGZI, DAĞ AĞZI, NEVRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR, İMAMLAR, SARIAHMETLER, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., FATIH, İMAMLAR SK., KABAKÖY SK., MERKEZ SK., UZUNALAN, ZIAHMET 4003 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KALBURCU, SEYHTIMARI mahallelerinde DAVUTLAR, KALBURCU, KALBURCU KÖYÜ İÇ YOLU, SARIOGLU, SARIOGLU/2, SARIOĞLU, YAKUPKALFALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR, IMAMLAR, KARAMANLAR mahallelerinde DOKUZOLUK, GIRGIRLAR/1, GÜRPINAR/1, HAYALLER SK., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN/15 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19002, 19018, 19019, 36003, ASARLI, ASARLI SK., ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., DURAKLI KÖYÜ YOLU, HACIKÖY, HACIKÖY SK., HAYELLER, HAYELLER SK., IHLAMUR, KANDIRA CD., KERTİL, KERTİL SK., KISTAFAN, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEMENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Kasım Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET mahallelerinde CEBEK/13, GIRGIRLAR/3, HAYALLER, IMAMLAR/1, IMAMLAR/15, KABAKÖY/1, UZUNALAN 14, UZUNALAN SK., UZUNALAN/13, UZUNALAN/19, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4005, ZIAHMET 4007, ZIAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Kasım Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 36001, 36005, 36009, ALABASLAR, ASAGINEVRIN, HACIKÖY CD., HATİPLER 1, KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTIL, MURATLAR SK., NEVRİN, SARAÇOGLU MEVKII, UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1516., 1517. SK., 1531 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1512., 1512. SK., 1513., 1513. SK., 1513./1, 1514., 1518., ADLİYE, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ALTAY SK., ARZU, BURÇAK, ÇARKÇI, DAMLA, DEVRAN, DISLI, GIDER, GİDER SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLERYÜZ, GÜVEN CD., KAPI, SHT.ERDOGAN YENI, TUNA, TUNA CD., TÜRKER SK., YADİGAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Kasım Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde DERYA SK., FUAT SK., LEYLA, LEYLA SK., NASİP SK., POYRAZ, POYRAZ SK., SARAY SK., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde HARMANCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BAĞ SK., BATAKLI, BURNAZ SK., CANER SK., DAG, FATİH, FATİH CD., GAZİ SK., GÖK SK., HACI, HACI SK., KEMER SK., KURUDERE (TAŞLIK) CD., KÜÇÜK SK., MEZARLIK, ORTA-, SEHIT VEYSEL SAYGILI, SEN, SHT.ERSIN SENEK, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, TAŞLIK SK., UZUN CD., VATAN 1 SK., VATAN CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ mahallelerinde 447 NOLU, 447 NOLU SK., 448 NOLU SK., 449 NOLU, 449 NOLU SK., 450 NOLU SK., KARAKAMIŞ CD., KAYNARCA, SAHA YOLU SK., ŞEHİT BİROL ELMAS CD., ŞEHİT MUZAFFER EKMEN SK., TÜRBE, TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU mahallelerinde 202 NOLU, 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 206 NOLU, 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Kasım Salı 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ mahallelerinde 451 NOLU SK., KAYNARCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Kasım Salı 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI mahallelerinde 201 NOLU, 201 NOLU SK., 205 NOLU SK., ENKA YOLU, ENKA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 529 NOLU, 530 NOLU SK., 531 NOLU SK., 533 NOLU, 533 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGDIBI, DAĞDİBİ mahallelerinde 249 NOLU SK., 262 NOLU, 262 NOLU SK., 265 NOLU SK., 266 NOLU SK., ADAPAZARI KAYNARCA, KARASU ÇIKMAZI SK., YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 549 NOLU, 549 NOLU SK., 552 NOLU SK., 560 NOLU SK., 561 NOLU, 562 NOLU, 564 NOLU SK., 570 NOLU, 572 NOLU SK., 573 NOLU SK., 921 NOLU SK., ARMUTLU, BAGLIK CD., BAĞLIK CD., CENAP SK., ÇETİN SK., FIDELI SK., GÜNEY SK., İBRAHİM KANGAL CD., KAYAR, NISAN SK., NİŞAN SK., OKUL, ÖNER, PARK İÇİ YOLU, SARIKISLA SK., SEHIT METIN AKKUS, SERİN SK., ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., TOYGAR, YAMAÇ, YAŞLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Kasım Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MİTHATPAŞA, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 587 NOLU SK., 588 NOLU SK., 590 NOLU SK., 591 NOLU SK., 599 NOLU SK., SAK SK., ŞAFAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 26 Kasım Salı 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1006, 1006. SK., 1008, 1028 SK., 1030 SK., 1032 SK., 1034 SK., 1036, 1036 SK., 1038 SK., 1040 SK., 1042 SK., 1047 SK., 1051 SK., 1053 SK., 5004 SK., ERENLER CD., HANIMELI, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8048 SK., 8050, 8050 SK., 8052 SK., 8053 SK., 8054, 8054 SK., 8056, 8056 SK., 8060 SK., 8062 SK., 8064 SK., 8067 SK., 8069 SK., 8071, 8071 SK., 8073, 8073 SK., 8077, 8077 SK., 8081, 8083 SK., ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, RESADIYE mahallelerinde BOZTEPE SK., REŞADİYE, TAŞBURUN SK., TEPE, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, YONGALIK mahallelerinde 1091 SK., BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, CIVEK, CİVEK SK., TEPE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASYATAK, YONGALIK mahallelerinde TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, YONGALIK, YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 1863., 1867., 1869., 1870., 3751., BAĞLARBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, ERZINCAN, ERZİNCAN SK., GERENBAGLAR, GERENBAĞLAR SK., KAYA-, YUKARI BAGLARBASI, YUKARI BAGLARBASI/4, YUKARI BAĞLARBAŞI, YUKARI BAĞLARBAŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMBEY, İLİMBEY mahallelerinde 3408., 3409, 3409., ILIMBEY, ILIMBEY SK., İLİMBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, GÜNEY, KORU, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN mahallelerinde 1802., 1955., 2101., 2104., 2111., 2953., 3656., 4255., 4404., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DURAKLAR, DURAKLAR-, DURAKLAR_1, DURMUSLAR, GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KEMERLER, KEMERLER SK., KILAVUZLAR SK., KORU KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ-, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN, YAYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 26 Kasım Salı 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKAYA mahallelerinde AKÇAKAYA, AKÇAKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ATILIŞLAR SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ABDUL KADİR SK., BOZPINAR (YENİCAMİİ) SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., OSMANPASA CD., OSMANPAŞA CD., SEHIT CIHAN DEMIREL, SINANOGLU/1, TURGUT REİS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ADNAN KAHVECI CD., ADNAN KAHVECİ, ANKARA, ATATÜRK YENICAMII, ESKİÇEŞME SK., HARMANLIK, HARMANLIK SK., KÖSEKAPI, KÖSEKAPI CD., KUYUÜSTÜ SK., NAMIK KEMAL SK., SAKLI, TURGUT REIS, TURGUT REIS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENCİK, DEVLET, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 11, 11 SK., 12, 12 SK., 13 SK., 14 SK., 15 SK., 16 SK., 17 SK., 18 SK., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 19 SK., 19.05.2021 CD., 20 SK., 21, 21 SK., 224, 224 SK., 23, 23 SK., 24 SK., 25, 25 SK., 30, 30 SK., 301 SK., 32, 32 SK., 33, 33 SK., 34, 34 SK., 35, 35 SK., 36 SK., 37, 38 SK., 39, 40 SK., 41, 44 SK., 45, 46, 47, 48, 8 SK., 82 SK., 83 SK., 84-, 85, 9 SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, ADNAN MENDERES, AHMET DÜLGER, AHMET DÜLGER CD., BALTA SK., FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FERİZLİ SANAYİ SİTESİ, SAKARYA L TİPİ KAPALI CEZAEVİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAKALLIK, DEDELER, DIKMEN, DİKMEN, GÖKSU, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, GÜNEY, KADİFEKALE, KARADERE, KIRKTEPE, KIZANLIK, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, SÜLEYMANİYE, SÜMBÜLLÜ, YARICA, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde 11601, 11603, 11606, 11607, 11612, 11613, 11614, 11616, 11637, 11647, 11654, 11661, 11670, 11672, 13503, 14300, 14305, 14313, 16600, ACI SU, ACI SU SK., ACI SU/2, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKINCILAR, AKINCILAR SK., AKINCILAR/2, AKINCILAR/3, AKINCILAR/4, AKINCILAR/7, ALT YURTLUK, ALT YURTLUK SK., ARKA ÜST, ARKA/3, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAGANLAR/4, ARMAĞANLAR SK., BAKACAK, BAKACAK 2, BAKACAK/1, BALIKLIİHSANİYE SK., BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_2, CAMI_4, CAMİ, ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA SK., ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/2, ÇATMA/2, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM, ÇIGDEM YAYLASI, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/4, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., DÜZ, DÜZ SK., ELMACIK, ELMACIK SK., ELMACIK/3, ESKI YATAK, ESKİ YATAK, HACI HASAN, HENDEK KARADERE YOLU, İsimsiz86, KADIRLER, KADİRLER SK., KAYA BASI, KIRAN, KIRAN-, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAN_5, KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KIZ KALESI, KIZ KALESI/1, KIZ KALESİ, KIZ KALESİ SK., KIZKALE, KİRAZLIK SK., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER SK., MERKEZ 30, MERKEZ 30 SK., MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ_1, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_166, MERKEZ_178, MERKEZ_180, MERKEZ_196, MERKEZ_209, MERKEZ_212, MERKEZ_242, MERKEZ_26, MERKEZ_264, MERKEZ_27, MERKEZ_280, MERKEZ_284, MERKEZ_299, MERKEZ_304, MERKEZ_315, MERKEZ_332, MERKEZ_46, MERKEZ_58, MERKEZ_7, MERKEZ_89, ORTA YATAK, ORTA YATAK SK., ORTA YAYLA, ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ORTA YURTLUK_3, ORTA YURTLUK_4, ÖMERLER, ÖMERLER SK., SEREFLI, SITELER, SİTELER SK., ŞEREFLİ, TÜTÜNLÜK, TÜTÜNLÜK/2, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST, ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST YURTLUK/1, ÜST_4, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YENI_2, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILLER, YESILLER_3, YESILLER_5, YESILLER_6, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK., YURTLUK, YURTLUK SK., YURTLUK_1, YURTLUK_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN mahallelerinde 1302 SK., 4013 SK., 4014, 4014 SK., 4019 SK., 4025, 4500. SK., 4503 SK., 4508 SK., 4509 SK., 4510 SK., 4515 SK., 4516 SK., 4518 SK., 4519 SK., 4520 SK., 4523 SK., 4535 SK., 4536, 4536 SK., 4549, 4549 SK., 4559, 4562 SK., 4573 SK., 4594 SK., ABDULKADIR KONUKOGLU, ABDULKADİR KONUKOĞLU CD., COŞKUN, DR. EROL COSKUN, DR. EROL COSKUN/1, DR. EROL COŞKUN CD., İHSAN ERÇAKIR CD., KONURALP, KONURALP CD., XÇAGLAYAN- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, İKBALİYE mahallelerinde 161. SK., 4005 SK., 4060, 4071, 4071 SK., 4076, 4089, İKBALİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAGLAYAN mahallelerinde 4004 SK., 4005, 4006 SK., 4013, 4022 SK., 4024, ÇAĞLAYAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIÇALICA, AŞAĞIÇALICA, ÇOBANYATAK, HALAÇ, KARATOPRAK, KURTKÖY, SEYHLER, SIVRITEPE, SİVRİTEPE, ŞEYHLER, TUZAK, YUKARIÇALICA mahallelerinde 12504, 15804, 16904, 2 HAZİRAN, ASAGI_1, ASAGI_10, ASAGI_3, ASAGI_7, AŞAĞI SK, AŞAĞI SK., HÜSEYINBAS, HÜSEYINBAS_1, HÜSEYINBAS_2, HÜSEYINBAS_6, HÜSEYİNBAŞ, HÜSEYİNBAŞ SK., KARATOPRAK KÖYÜ İÇ YOLU, LALE SK., M.FEVZİ ÇAKMAK, MERKEZ_14, MERKEZ_17, MERKEZ_189, MERKEZ_201, MERKEZ_22, Merkez_262, MERKEZ_263, MERKEZ_282, MERKEZ_302, MERKEZ_303, MERKEZ_318, MERKEZ_331, MERKEZ_342, MERKEZ_5, MERKEZ_74, MERKEZ_75, SARIHASANLAR, SARIHASANLAR SK., SARIHASANLAR/3, SEYHLER, SIVRITEPE MERKEZ, SIVRITEPE MERKEZ/1, SIVRITEPE MERKEZ/10, SIVRITEPE MERKEZ/11, SIVRITEPE MERKEZ/14, SIVRITEPE MERKEZ/16, SIVRITEPE MERKEZ/2, SİVRİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SİVRİTEPE MERKEZ SK., TUZAK MERKEZ, YUKARIÇALICA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 308., 309. SK., 310. SK., 312. SK., 314. SK., 317., 556., 558., 561., 562. SK., 564. SK., 568. SK., ARALIK SK., DEFNE, DİLBER SK., ELİT EVLER İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA CD., ORHANGAZİ SK., SAHIN, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELÇUKLU SK., SULTAN SARAYI, ŞAHİN SK., ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3057. SK., 3060., 3060. SK., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU CD., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Kasım Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3061., 3079., 3089. SK., 3161., 3161. SK., 3171., 3171. SK., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Kasım Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, CUMHURİYET, HIZIRTEPE, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 362., 362. SK., 366., 391. SK., 393. SK., 397. SK., 399. SK., 425 SK., 532 NOLU, 545 NOLU SK., 554 NOLU, 554 NOLU SK., 555 NOLU, 555 NOLU SK., 557 NOLU SK., 562 NOLU SK., 570 NOLU SK., 574 NOLU SK., 575 NOLU SK., 709. SK., 710. SK., 713., 713. SK., 753. SK., 801. SK., 807. SK., 809., 809. SK., 810. SK., 812. SK., 813. SK., 814. SK., 815. SK., 818. SK., 825. SK., 828., 828. SK., 842. SK., 846. SK., 847., 851. SK., 853., 855. SK., 857. SK., 863. SK., 868. SK., 9. CD., 922, 922 NOLU, AHMET YESEVİ SK., AKÇAY, ARMUTLU SK., ATAY, AYKUT SK., BAHTİYAR SK., BARBAROS SK., BEŞKÖPRÜ CD., BILGIN, BUĞDAY SK., BULUT SK., CAN SK., ÇAMLI SK., DARBOĞAZ SK., DERELİ SK., DUMAN SK., FENER SK., GENÇ SK., GÖNÜL SK., GÜR SK., GÜRPINAR SK., HÜRRIYET, İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, KALENDER SK., KANAL SK., KAYAR SK., KENAN SOFUOGLU, KEREM SK., KIRISHANE, KOLEJ CD., KUDRET, KUDRET SK., KULELİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, LALE, MALTEPE, MALTEPE CD., MEHMET ZAHİT KOTKU SK., MERAM SK., MİMAR SİNAN SK., MİTHAT PAŞA ANADOLU LİSESİ, MÜRSEL SK., NEHİR SK., OGUZHAN, OLGUN SK., ORHANGAZI, ÖDÜL SK., ÖNDEREVLERİ SK., ÖNER SK., PETEK SK., SAFRANCIK, SAFRANCIK SK., SEÇIL, SELIM, SELİM SK., SELİN SK., SERDİVAN CD., SU ARITMA TESİSİ, SUAT SK., ŞEHİT MUZAFFER ÇETİN CD., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., ŞHT.AHMET AKYOL SK., TEPEÜSTÜ, TURGUTLU SK., UZAY, ZERAFET SK., ZORLU SK., ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 26 Kasım Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, ALT, ALT SK., ALT/4, ALT/6, BARAJ, BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, KISA SK., KISA/1, KISA/2, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ/2_5, MERKEZ/57, MERKEZ_4, MERKEZ_94, MOLLA, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.