26 saat sonra mucize kurtuluş

Türkiye'nin 10 ilini vuran Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında mucize bir kurtuluş daha yaşandı. Enkaz altında kalan 51 yaşındaki Cemal Bayancuk'a ulaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:11
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli ilk depremde yıkılan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak’ta bulunan Serin 2 Apartmanı’nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 26 saat sonra mucize kurtuluş yaşandı. 

Afetten hemen sonra yıkılan binanın enkazında başlatılan kurtarma çalışmalarında ekipler, Cemal Bayancuk'a (51) ulaştı. 

Yaralı olarak enkazdan çıkartılan Bayancuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Ekipler, binanın enkazında kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


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