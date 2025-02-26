26 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:44

Güncelleme: 26.02.2025 - 09:44

MANİSA ilinde 26 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-26 2025-02-26 09:00:37.404-2025-02-26 15:00:54.239 saatleri arasında Aşağıçobanisa; , VATAN, Varol Sk., SANAYİİ, Manisa Turgutlu Yolu, Kasaba Cd., Demir Sk., Camlık, Cam Sk., Bağlar Cd., Ara Yol, İsimsiz49, Aşağıçobanisa köyü iç yolu, İsimsiz46, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz61, TEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 09:00:37.404-2025-02-26 15:00:54.239 saatleri arasında Yukarıçobanisa; Şirin_1 Sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 09:00:37.404-2025-02-26 15:00:54.239 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-26 2025-02-26 09:30:34.494-2025-02-26 15:30:42.185 saatleri arasında Kayışlar; İsimsiz1, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 09:30:34.494-2025-02-26 15:30:42.185 saatleri arasında Nuriye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 09:30:34.494-2025-02-26 15:30:42.185 saatleri arasında Tirkeş; , İsimsiz33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 09:30:34.494-2025-02-26 15:30:42.185 saatleri arasında Dilek; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-26 2025-02-26 09:30:34.494-2025-02-26 15:30:42.185 saatleri arasında Kapaklı; , İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-26 2025-02-26 10:00:08.163-2025-02-26 16:00:17.737 saatleri arasında Kavacık; İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, kavacık, KAVACIK, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz24, Kavacık Köyü İç Yol, Kavacık Köyü İç Yolu, İsimsiz22, Kavacık Mahallesi İç Yol, Kavacık Mah İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, Kavacık İç Yolu, İsimsiz20, İsimsiz21, , İsimsiz34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-26 2025-02-26 11:00:52.869-2025-02-26 18:00:58.415 saatleri arasında Memiş; Saçlı Efe Sk., 17/C Sk., 31, 37. Sk., 48, 54. Sk., ATATÜRK 56, 35 SK., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 11:00:52.869-2025-02-26 18:00:58.415 saatleri arasında Tevfikiye; , 48, 37. Sk., 39. Sk., 43. Sk., 45. Sk., 54. Sk., ATATÜRK 56 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 11:00:52.869-2025-02-26 18:00:58.415 saatleri arasında Karaali; 23. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 11:00:52.869-2025-02-26 18:00:58.415 saatleri arasında Boduroğlu; , 34, 37, İsimsiz1, 48, 31, 37. Sk., 38. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 11:00:52.869-2025-02-26 18:00:58.415 saatleri arasında Hacıhimmet; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, 48, 17/B Sk., 17/D Sk., 31, 31/b Sk., 34. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 13:00:20.323-2025-02-26 18:00:31.761 saatleri arasında Cinosman; 31, 6/d Sk., 6/e Sk., 29. Sk., 26, 22. Sk., 20. sk, 6., İsimsiz22, İsimsiz2, İsimsiz23, İsimsiz1, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 13:00:20.323-2025-02-26 18:00:31.761 saatleri arasında Boduroğlu; , 26, 28. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 13:00:20.323-2025-02-26 18:00:31.761 saatleri arasında Hacıhimmet; , İsimsiz6, İsimsiz7, 20. sk, 23. Sk., 28. Sk., 31, 34. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 13:00:20.323-2025-02-26 18:00:31.761 saatleri arasında Karaali; 28. Sk., 17/A Sk., 12, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 13:00:20.323-2025-02-26 18:00:31.761 saatleri arasında Hıdırağa; İsimsiz1, 12, 6. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 13:00:20.323-2025-02-26 18:00:31.761 saatleri arasında Memiş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 14:00:00-2025-02-26 18:00:59.637 saatleri arasında Yeni; 59. Sk., Menderes Cd., İsmail Hakkı Cd., Kaymakam Atilla Yaşa Sk., Atatürk Cd., 67. Sk., 57. Sk., 46. Sk., 44. Sk., 40. Sk., 38. Sk., CELALİÇÖZ, İsimsiz11, 38., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 14:00:00-2025-02-26 18:00:59.637 saatleri arasında Şair Eşref; Halit Kaya Dipli CD., Atatürk Cd., ATATÜRK(56) elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 14:00:20.875-2025-02-26 18:00:27.096 saatleri arasında Şair Eşref; 53 Sk., 53 Sk, , 53 Sk., 200 Sk, İsimsiz134, 122 Sk., İsimsiz135, Akhisar Bergama Yolu, 105. Sk., İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz121 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-26 2025-02-26 14:00:20.875-2025-02-26 18:00:27.096 saatleri arasında Tevfikiye; 210, İsimsiz95, 150 Sk., 53 YENİ, 142 (Yeni) Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.