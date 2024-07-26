26 Temmuz MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:45

Güncelleme: 26.07.2024 - 09:45

MANİSA ilinde 26 Temmuz Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-26 2024-07-26 07:00:09.098-2024-07-26 13:00:17.129 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçük sümbüller, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 07:00:09.098-2024-07-26 13:00:17.129 saatleri arasında Büyüksümbüller; BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, , İsimsiz2, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 09:00:44.639-2024-07-26 15:00:52.936 saatleri arasında Demirci; İsimsiz4, İsimsiz2, demirci, demirci, Demirci Köyü İç Yolu, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz9, KAĞAN 1 DEMİRCİ, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8, İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz4, , , demirdi, demirdi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 13:00:54.615-2024-07-26 14:00:31.566 saatleri arasında Ortaköy; , ORTAKÖY, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 13:00:54.615-2024-07-26 14:00:31.566 saatleri arasında Dazyurt; , dazyurt iç yolu, dazyurt, dazyurt, DAZYURT, İsimsiz1, DAZYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 13:00:54.615-2024-07-26 14:00:31.566 saatleri arasında Büyüksümbüller; BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 13:00:54.615-2024-07-26 14:00:31.566 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 13:00:54.615-2024-07-26 14:00:31.566 saatleri arasında Türkmen; türkmen, Türkmen Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz10, Türkmen, türkmen, İsimsiz5, KÜÇÜKSÜMBÜLLER TÜRKMENKÖY, İsimsiz3, İsimsiz2, , İsimsiz9, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 13:00:54.615-2024-07-26 14:00:31.566 saatleri arasında Düzlen; DÜZLEN, İsimsiz7, İsimsiz3, ARAZİ, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 13:00:54.615-2024-07-26 14:00:31.566 saatleri arasında Küçüksümbüller; İsimsiz1, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, küçük sümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 13:00:54.615-2024-07-26 14:00:31.566 saatleri arasında Otmanlar; otmanlar, İsimsiz28, OTMANLAR, Otmanlar Köyü Yolu, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz18, ARAZİ, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, otmanlar küme evleri, İsimsiz11, İsimsiz2, İsimsiz10, otmanlar, İsimsiz6, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 13:00:54.615-2024-07-26 14:00:31.566 saatleri arasında Osmancalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-26 2024-07-26 09:00:05.059-2024-07-26 15:00:11.539 saatleri arasında Kayapınar; İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz6, NATO, NATO, İsimsiz9, İsimsiz9, İsimsiz20, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz24, İsimsiz27, İsimsiz27, İsimsiz46, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz47, 604, 604, aydınlı , aydınlı , nato sk, nato sk, Üstğ. İrfan Birsoy Sk., Üstğ. İrfan Birsoy Sk., ÇAM, ÇAM, Pınar Sk., Pınar Sk., OSMAN ÇAVUŞ, OSMAN ÇAVUŞ, Fatih 1.Çıkmaz Sok, Fatih 1.Çıkmaz Sok, FATİH, FATİH, Aydınlı Sok, Aydınlı Sok, Aydınlı, Aydınlı, 617 Sokak, 617 Sokak, 615 Sokak, 615 Sokak, 615., 615., 614 Sokak, 614 Sokak, 612. Sk., 612. Sk., 604. Sk., 604. Sk., , , Şehit Özcan Yıldız Cd., Şehit Özcan Yıldız Cd., 614., 614., İsimsiz2, İsimsiz2, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 09:00:05.059-2024-07-26 15:00:11.539 saatleri arasında İhsaniye; Şehit Özcan Yıldız Cd., Şehit Özcan Yıldız Cd., KARAYAĞIZ, KARAYAĞIZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-26 2024-07-26 09:00:16.401-2024-07-26 15:00:25.794 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; , KURTULUŞ, KURTULUŞ, 13 NOLU, 13 NOLU, izmir caddesi, izmir caddesi, 15 NOLU, 15 NOLU, ÜZÜM, ÜZÜM, ÇAM, ÇAM, SANCAK, ANAFARTALAR, bülbüller, bülbüller, İZMİR, İZMİR, SANCAK, GÜLAY, GÜLAY, ANAFARTALAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 09:00:18.398-2024-07-26 15:00:24.243 saatleri arasında Tekeliler; Tekeller Köyü İç Yolu, , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 09:00:18.398-2024-07-26 15:00:24.243 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-26 2024-07-26 09:00:16.889-2024-07-26 15:00:27.911 saatleri arasında Karaoğlanlı; İsimsiz13, Karaoğlanlı, Karaoğlanlı, 1081, 1081, Karaoğlanlı Köyü İç Yolu, Karaoğlanlı Köyü İç Yolu, İsimsiz35, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz32, İsimsiz23, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz22, BALCI SOK, BALCI SOK, İsimsiz20, İsimsiz20, İsimsiz13, , İsimsiz19, İsimsiz19, , İsimsiz18, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 09:00:16.889-2024-07-26 15:00:27.911 saatleri arasında Sarıpınar; 1081, 1081, İsimsiz13, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-26 2024-07-26 09:00:30.399-2024-07-26 13:00:35.912 saatleri arasında Kiraz; İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Kiraz Köyü İç Yolu, Kiraz Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-26 2024-07-26 09:00:30.399-2024-07-26 13:00:35.912 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.