26 yıl hapisle aranıyordu: 'GBT' sorgusunda yakalandı

Manisa’da hakkında 5 ayrı suçtan 26 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan GBT sorgusunda yakalandı.

26 yıl hapisle aranıyordu: 'GBT' sorgusunda yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 08:58

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, M.G. (38) isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda; Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu ve Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesince, ’Kasten Yaralama’, ’Silahla Yağma’, ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ ve ’Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından 5 ayrı yakalama emri ile kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

M.G. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #Manisa

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