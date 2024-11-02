26 yıl hapisle aranıyordu: 'GBT' sorgusunda yakalandı

Yayınlanma: 02.11.2024 - 08:58

Güncelleme: 02.11.2024 - 08:59

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, M.G. (38) isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda; Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu ve Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesince, ’Kasten Yaralama’, ’Silahla Yağma’, ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ ve ’Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından 5 ayrı yakalama emri ile kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

M.G. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.