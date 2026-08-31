267 kişinin bulunduğu gemi Girne açıklarında alabora oldu: Kurtulan yolcular o anları anlattı!

Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos’ta hareket eden ve mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisinin alabora olmasından önce yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 241 kişi kurtarıldı. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

“GEMİ SU ALIYOR, GERİ DÖNSÜN”

Yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, geminin alabora olmadan önce su almaya başladığı görüldü.

Görüntülerde yolcuların, “Söyleyin kaptana, gemi geri dönsün, burada 200 kişi var. Gemi su alıyor” diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

“ÜÇÜNCÜ ÇARPMADA SU FIŞKIRDI”

Gemiden sağ kurtulan Serkan Kunduracı, yolculuğun başlamasının ardından denizin sertleştiğini ve geminin altından yüksek sesler duymaya başladıklarını söyledi.

Kunduracı, yaşananları şöyle anlattı:

“Sarsıntı oldu ama çok kuvvetli bir sarsıntı tabii. Sonra bu sarsıntı artmaya başladı, daha kuvvetli olmaya başladı. İkinci sarsıntıda yerden su çıkmaya başladı. O zaman insanlar da panik yaptı. Ablanın biri ‘Ben geri dönmek istiyorum’ diye, ‘Durdurun gemiyi’ diye ısrarla bağırdı. Sonra bir abi çıktı oradan bağırdı, genç çocuk vardı biraz rahatsızdı o gitmek istemediğini söyledi. Üçüncü çarpmada zaten su fışkırdı.”

Kunduracı, personelin ilk aşamada suyun bir contadan kaynaklanan sızıntı olduğunu söylediğini, ancak sarsıntıların artmasının ardından kaptanın bölgenin boşaltılmasını istediğini aktardı.

“ZAMAN YOKTU”

Geminin daha sonra dönüş manevrasına başladığını belirten Kunduracı, bu sırada geminin yan yatmaya başladığını söyledi.

“Zaten boşaltmaya kalkınca insanlar panik olmuştu. Zaman yoktu yani” diyen Kunduracı, bulunduğu bölümden çıkabilmek için yaklaşık 10 dakika mücadele ettiğini anlattı.

Yolcuların bir camı kırarak dışarı çıkmaya çalıştığını belirten Kunduracı, bazı kişilerin can yeleği olmadan suya atladığını ve çevredeki teknelerin kurtarma çalışmalarına katıldığını söyledi.

“ÇOCUKLARA ÖNCELİK VERDİK”

Kazayı fark ederek yardıma giden tekne sahiplerinden Muhammed Özçelik ise denizin kötü olması nedeniyle o gün su sporları faaliyetlerini yapmadıklarını belirtti.

İhbarın ardından tekneyle bölgeye gittiklerini söyleyen Özçelik, “Oraya gittiğimizde zaten herkes can havlindeydi. ‘Beni alın, beni alın’ gibi şeyler söylüyorlardı. İlk başta çocuklara, hamilelere, kadınlara, yaşlılara atladık. Çocuklara öncelik verdik” dedi.

Özçelik, ilk seferde teknenin kapasitesinin üzerine çıkarak çok sayıda kişiyi aldıklarını, ardından yeniden kaza bölgesine döndüklerini belirtti.

“HERKES YAKININI ARIYORDU”

İkinci kez bölgeye gittiklerinde daha az sayıda kişinin kaldığını ifade eden Özçelik, “Bir 60-80 kişiyi aldık. Birbirlerini arıyorlardı. Kardeşlerini, eşlerini, annelerini, evlatlarını arıyorlardı. İnsanlar canının peşindeydi” diye konuştu.

Kaza sonrası yakınlarından haber bekleyen yurttaşlar da arama çalışmalarının sürdüğü bölgede yetkililerden bilgi beklediklerini söyledi.