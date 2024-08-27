27 Ağustos DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.08.2024 - 10:47

Güncelleme: 27.08.2024 - 10:47

DÜZCE ilinde 27 Ağustos Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSMAİLÇAYIRI, N KENDISI, TURNACILAR mahallelerinde AKÇAÖREN KÖYÜ YOLU, DÜZCE YIĞLICA YOLU, HASANLAR, ISMAILÇAYIRI, KÖY SOKAĞI, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GERİŞ, SETLIK, ÜÇKESE mahallelerinde GERİŞ KÖYÜ YOLU, GERİŞ YOLU, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 27 Ağustos Salı 17:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELE, KARAÇALI mahallelerinde 25., 28 SK., 30 SK., 30., 41 SK., 42 SK., 42. SK., 43 SK., 44 SK., 45 SK., 61., 66., DOĞAN SK., DÜZCE, DÜZCE CD., ŞEKERCİ SK., YIGIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİMENGENCİK mahallelerinde DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DORUK, FABRIKA, KARDELEN mahallelerinde DERDİN KÖYÜ YOLU, DORUK, FABRIKA, KARDELEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUŞAÇMASI, N KENDISI mahallelerinde KUSAÇMASI KÜME EVLER, KUŞAÇMASI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 01:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, BEYCİLER, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR, SARAYYERI mahallelerinde 1425., 1464. SK., 1468. SK., 1483. SK., 1493. CD., 1510., 1544. SK., 1547. SK., 1554. SK., 2424. SK., 2428. SK., 2454. SK., 2456., 2461. SK., 2466. SK., 2467. SK., 2498. SK., 2500., 2500. SK., 2506. SK., 2515. SK., 2518. SK., 2527., 2528. SK., 2543. SK., 2820., 2870. SK., 2893., 2894. SK., 2904. SK., 2932., 2933., 2936., 2937., 2939., 2945. SK., 2946. SK., 2948. CD., 2949., 2949. SK., 2951., 2961., 2961. SK., 2962. SK., 2964. SK., 2965. SK., 2968., 2968. SK., 2972., 2977. SK., 2980., 2980. SK., 2981. SK., 2988. SK., 3039., ATASEVEN, BEYCİLER KAVŞAĞI, ÇİLİNGİR SK., ESKI AKÇAKOCA, HALİL AĞA ÇK., KALMAK SK., KARAKUS, KARAKUŞ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUYUMCU CD., NOBELFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCA, UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 01:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR, SARAYYERI mahallelerinde 1467. SK., 1475. SK., 1536., 1536. SK., 1538. SK., 1547., 1549. SK., 1552. SK., 2180. CD., 2426., 2426. SK., 2427., 2431. SK., 2434., 2441., 2456. SK., 2458. SK., 2462. SK., 2465. SK., 2466., 2514. SK., 2516. SK., 2519., 2519. SK., 2520. SK., 2531., 2826., 2869. SK., 2871. SK., 2887. SK., 2889., 2889. SK., 2890. CD., 2892., 2893. SK., 2906. SK., 2910., 2926., 2930., 2930. SK., 2932. SK., 2933. SK., 2936. SK., 2939. SK., 2941., 2944., 2948., 2952. SK., 2956., 2957, 2965., 2971., 2971. CD., 2974., 2977., 2979. SK., 2988., 48. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ATASEVEN SK., ESKİ AKÇAKOCA CD., KALMAK, KUYUMCU, NEŞET KUYUMCU CD., NİSAN 17. SK., TORLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜK AÇMA, N KENDISI mahallelerinde 1 SK., 2 SK., 3 SK., 7000., BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, KÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA mahallelerinde 1950. CD., 1966., 1982. SK., 1983. SK., 1984. SK., 1986. SK., 1990. SK., 1991. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 721., 769. SK., AKÇAM SK., ALİ ŞİRNEVAİ SK., BANKALAR, BANKALAR SK., ÇEVRE SK., FIRIN SK., KUYUMCUZADE BULVAR, MAZHAR OSMAN, RASİM BETİR PAŞA BULVAR, VARDAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 330. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 284. SK., KONURALP 324., KONURALP 329. SK., KONURALP 333., KONURALP 334., KONURALP 343., KONURALP 353., KONURALP 521., KONURALP ALİ HAMZA SK., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP HILMI SÖNMEZ CD., PROF.DR.NECMETTIN ERBAKAN, TEKNOPARK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIDIYE, CEDİDİYE mahallelerinde AYNA SK., BOLU, BOLU CD., C. AYRAL BLV., CELAL KASAPOĞLU CD., DÖNENCE SK., FERAH, FERAH SK., GENERAL MİNAT SK., HACI YAVER SK., HÜKÜMET, HÜKÜMET CD., İSTANBUL CD., KAZIM DEMİR SK., MİMAR SİNAN CD., MUHAMMED ZAHID EL KEVSERI, MUHAMMED ZAHİD EL KEVSERİ SK., NABİ SK., NECIP GÜNEY, NECİP GÜNEY SK., ŞEHİT MUHTAR SK., TAYFUN, ZAFERI MILLI, ZAFERİ MİLLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMEHMET mahallelerinde HACIMEHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DINLER mahallelerinde DINLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DINLER, DİNLER, YAYLA mahallelerinde CAPOGLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, MERKEZ, N KENDISI, OSMANCA, YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 101, 102 CD., 300 CD., 302 SK., 304 SK., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, ESER, ESER SK., OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ağustos Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 101 CD., 106, 112, 114, 114 SK., 117, 300, 305 SK., 306 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINYAYLA, ÇİFTLİK, GAZİLER, N KENDISI, ORTA, YUKARI mahallelerinde AYDINYAYLA, AYDINYAYLA KÖYÜ YOLU, ÇIFTLIK, ÇİFTLİKKÖY KÖYÜ YOLU, GAZILER, GAZİLER KÖYÜ YOLU, HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU, ORTA, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANCILAR, GIRESUNLULAR, GİRESUNLULAR, N KENDISI mahallelerinde BEYÖREN, DOGANCILAR, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, HACI MÜTAHİT AKIN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, BEYLIK AGACI, BEYLİK AĞACI, ESMAHANIM, KAVAKLIK, KÜPLER, N KENDISI mahallelerinde 887., BEYLIK AGACI, DILAVER, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YESILYAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 27 Ağustos Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde PAZARCIK, PAZARCIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ağustos Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖREN mahallelerinde ÖREN1, SIRTPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ağustos Salı 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA mahallelerinde 303., 335., 342. SK., 345., 345. SK., 383. SK., 390., CUMAYERİ YOLU, DERVIS, DERVİŞ SK., ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD., ŞEHİT NUSRET AKAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILÜZÜM mahallelerinde KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ağustos Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, KIZILÜZÜM, ÖRENIÇI, YANIKSAYVANT mahallelerinde ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARATOPRAK, KIZILÜZÜM, ÖRENIÇI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ağustos Salı 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILÜZÜM mahallelerinde KIZILÜZÜM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ağustos Salı 15:45-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAN, SIVAZOGLU mahallelerinde KIRAN, SIVAZOGLU, UVEZBELİ KIRAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ağustos Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MISIRLIK mahallelerinde MISIRLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ağustos Salı 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE mahallelerinde DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.