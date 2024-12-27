27 Aralık İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:41

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:41

İZMİR ilinde 27 Aralık Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.454-2024-12-27 13:00:00.829 saatleri arasında Payamlı; 5828, 5834 SK, 5820 sk, 5806/1 SK, 5836 SK., 5089 sk., 5827, Payamlı, 5803, 5805. Sk., 5806. Sk., , 5822. Sk., 5821. Sk., 5821 Sk., 5820. Sk., 5820, 5819. Sk., 5819, 5818. Sk., 5816. Sk., 5813. Sk., 5812, 5810, 5808, 5830, 5808, 5844, 5824. Sk., 5838, 5840, 5846, 5814, 5815 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:18.803-2024-12-27 15:00:25.096 saatleri arasında Gölcük; Gölcük Yolu, Gölcük Köyü Cd., 4001. Sk., 14005. Sk., 14003. Sk., 14002. Sk., 14001. Sk., 14000. Sk., 14006, İsimsiz18, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:18.803-2024-12-27 15:00:25.096 saatleri arasında Ulamış; Kuruçeşme, İsimsiz44, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:18.803-2024-12-27 15:00:25.096 saatleri arasında Gödence; 4025, 4024. Sk., 4023, 4022. Sk., 4022 Sk., 4021. Sk., 4020. Sk., 4019 Sk., 4018. Sk., 4017. Sk., 4016 Sk., 4015. Sk., 4014. Sk., 4013. Küme Sk., 4012. Küme Sk., 4011. Küme Sk., 4010/1. Küme Sk., 4010. Küme Sk., 4008. Sk., 4007, 4006. Sk., 4004. Sk., 4002. Küme Sk., 4001. Sk., 4002, 4002, 4007, 4002, TURŞU GEDİĞİ, 4025, 4022, 4022, 4013, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:18.803-2024-12-27 15:00:25.096 saatleri arasında Çamtepe; çamtepe köyü iç yolu, Çamtepe Köyü İç Yolu, Çamtepe Köyü, Efem Çukuru Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:18.803-2024-12-27 15:00:25.096 saatleri arasında Beyler; Kuruçeşme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:18.803-2024-12-27 15:00:25.096 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.585-2024-12-27 15:00:00.294 saatleri arasında Uğur Mumcu; 1297 Sk., 1291. Sk., 1289. Sk., 1286/3. Sk., 1286/2. Sk., 1286. Sk., 1281, 1273. Sk., 1271. Sk., 1265/1. Sk., 1265. Sk., 1256/3. Sk., 1256/2. Sk., 1256/1. Sk., 1256, 1254/1. Sk., 1254. Sk., 1252. Sk., 1250/3. Sk., 1250/1. Sk., 1250/1, 1250 Sk., , 1292. Sk., 1293, 1294. Sk., 1295, 1295/1, 1296. Sk., 1297. Sk., 1297/1. Sk., 1298/2, 1298/1. Sk., 1300. Sk., 1304. Sk., 1304/1. Sk., 1308. Sk., 1310. Sk., 1318. Sk., 1335. Sk., 1339. Sk., 1343. Sk., GAFFAR OKKAN, Manisa Asfaltı Cd., Mustafa Yücel Özbilgin Blv., 1308, 1299, 1302, 1304/2, 1306, 1273, 1301 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.585-2024-12-27 15:00:00.294 saatleri arasında Kasımpaşa; Manisa Asfaltı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.585-2024-12-27 15:00:00.294 saatleri arasında İsmet İnönü; 1286. Sk., 1284/2 Sk., 1284. Sk., 1281, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.585-2024-12-27 15:00:00.294 saatleri arasında Yahşelli; 6302/1, 9304. Sk., 6305. Sk., 6303. Sk., 6302. Sk., 6301. Sk., İsimsiz75, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:54.795-2024-12-27 15:00:02.412 saatleri arasında Göktepe; , Arapdere Mevkii Küme Evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:54.795-2024-12-27 15:00:02.412 saatleri arasında Kır; kara göl küme evler mevki, Karagöl Mevkii, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.625-2024-12-27 17:00:00.633 saatleri arasında Çapak; 2538. Sk., 2540. Sk., 2548. sokak, 2552. Sk., 2503 sok, 2517, 2502, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, , İsimsiz46, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, 2510/1, 2501. Sk., 2503. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2507. Sk., 2508. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2512. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2515. Sk., 2516. Sk., 2526. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.913-2024-12-27 14:00:00.424 saatleri arasında Yeşilköy; İsimsiz6, izmir aydın cad., İZMİR AYDIN, Menderes Cd., FATİH SULTAN MEHMET, 6427/3. Sk., 6427/2. Sk., 6427/1. Sk., 6427. Sk., 6426. Sk., 6425. Sk., 6424/1 Sk., 6424. Sk., 6423/5 Sk., 6423/4 Sk., 6423/2 Sk., 6423/1 Sk., 6423. Sk., 6423 Sk., 6422. Sk., 6421/1. Sk., 6421. Sk., 6423, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.913-2024-12-27 14:00:00.424 saatleri arasında Demirci; 6420. Sk., 6253. Sk., 18. Sk., FATİH SULTAN MEHMET, 19 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:00.94-2024-12-27 13:00:00.602 saatleri arasında Fevzi Çakmak; İsimsiz39, 50/1, 41. Sk., 46. Sk., 46/1. Sk., 47, 48 Sk., 48. Sk., 50. Sk., 51, 53. Sk., 57. Sk., 59, 59/3 Sk., 8157 Sk., BARIŞ MANÇO, , İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:00.94-2024-12-27 13:00:00.602 saatleri arasında Ayrancılar; , 90, BARIŞ MANÇO elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.63-2024-12-27 17:00:00.501 saatleri arasında Karaca Ali; kızcesmesı kume evler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.63-2024-12-27 17:00:00.501 saatleri arasında İhsaniye; GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.63-2024-12-27 17:00:00.501 saatleri arasında Boynuyoğun; pınarlar kume evleri, Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol, İsimsiz25, İsimsiz24, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.736-2024-12-27 16:00:00.046 saatleri arasında İbni Melek; İsimsiz22, caglayan cd, İsimsiz76, 1.Namazgah , İsimsiz45, İsimsiz39, İsimsiz28, İsimsiz25, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.785-2024-12-27 17:00:00.362 saatleri arasında Ahmetbeyli; 4169. Sk., 4113. Sk., 4115. Sk., 4116. Sk., 4173. Sk., 4117. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4123. Sk., 4125. Sk., 4127. Sk., 4131, 4133. Sk., 4137. Sk., 4139. Sk., 4143. Sk., 4177. Sk., 4179, 4181, 4183. Sk., Nation Cd., 4175, 4107, 4129, 4151, 4110, 4109, 4141, 4103, 4161, 4135, 4080, 4121, 4100, 4163, 4102, 4070, 4171, 4093, 4095, 4087, 4091, 4112. Sk., 4145. Sk., 4147. Sk., 4149. Sk., 4151. Sk., 4153. Sk., 4155. Sk., 4157. Sk., 4159. Sk., 4165. Sk., 4167. Sk., , İsimsiz193, İsimsiz195, 4066. Sk., 4068. Sk., 4072. Sk., 4074. Sk., 4076. Sk., 4078/1. Sk., 4082. Sk., 4084. Sk., 4086. Sk., 4089. Sk., 4095/1. Sk., 4097. Sk., 4098. Sk., 4099. Sk., 4101. Sk., 4104. Sk., 4106. Sk., 4111. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.785-2024-12-27 17:00:00.362 saatleri arasında Gölova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.913-2024-12-27 14:00:00.424 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; Eski Aydın, 7089, İsimsiz67, İsimsiz66 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:18.803-2024-12-27 15:00:25.096 saatleri arasında Efemçukuru; Efemçukuru Köyü İç Yolu, Efem Çukuru Köyü Yolu, İsimsiz221, İsimsiz220, EFEMÇUKURU, İsimsiz176, İsimsiz175, İsimsiz174, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 13:00:00.642-2024-12-27 17:00:00.392 saatleri arasında Gümüldür İnönü; SEVGİ CD, , 6017. Sk., 6013. Sk., 6003, 6015. Sk., 6125. Sk., 6123, 6115. Sk., 6109. Sk., 6105. Sk., 6103. Sk., 6021, 6004. Sk., 6005, 6009. Sk., YAVUZ SELİM, Seydi Ali Reis Sk., MİMAR SİNAN, MERYEM ANA, 99. Sk., 6011. Sk., 6002. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.785-2024-12-27 17:00:00.362 saatleri arasında Zeytinköy; , Kazangöl Cd., İsimsiz37, İsimsiz40 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:00.913-2024-12-27 14:00:00.424 saatleri arasında Karacaağaç; Meşelik Yolu Sk., 4011. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:10.19-2024-12-27 13:00:23.688 saatleri arasında Erzene; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:18.52-2024-12-27 17:00:31.476 saatleri arasında Örlemiş; , Örlemiş Köyü İç Yolu, Örlemiş, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:18.52-2024-12-27 17:00:31.476 saatleri arasında Kızıltepe; KIZILTEPE, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:41.93-2024-12-27 15:00:56.334 saatleri arasında Fevzipaşa; İsimsiz56, , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz2, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz3, İsimsiz55, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz67, Bayatlı Cd., Dere Yolu, Kadife Sk., Mehmet Akif Cd., Nilüfer Sk., Yeni Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:41.93-2024-12-27 15:00:56.334 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz59, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz2, Beyler sk, , Değirmen Yolu Küme Evleri, İsimsiz17, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz67 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:41.93-2024-12-27 15:00:56.334 saatleri arasında İslamsaray; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:41.93-2024-12-27 15:00:56.334 saatleri arasında Sindel; , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:18.52-2024-12-27 17:00:31.476 saatleri arasında Yenişakran; 3386/1, Çeşme Önü Cd., 3391/1, 3453, İncirlik Sk., Çeşme Önü Cd., Barbaros Sk., 515. Sk., 3511, 508. Sk., 507. Sk., 3449/1 Sk., 500/. Sk., 3500, 499. Sk., 3498, 497. Sk., 481. Sk., 480. Sk., 479. Sk., 461. Sk., 3453 Sk., 3454, İNCİRLİK, 448. Sk., 447. Sk., 446. Sk., 445. Sk., 444. Sk., 443. Sk., 442. Sk., 439. Sk., 438. Sk., 437. Sk., 3434, 433. Sk., 432. Sk., 429. Sk., 428. Sk., İNCİRLİK, 425. Sk., 424. Sk., 423. Sk., 409. Sk., 408. Sk., 407. Sk., 406. Sk., 405. Sk., 404. Sk., 403. Sk., 401. Sk., 400. Sk., 399. Sk., 398. Sk., 397. Sk., 3396 Sk., 395. Sk., 394/1. Sk., 394. Sk., 392. Sk., 386. Sk., 384. Sk., 3380, 3510. Sk., 3500/2. Sk., 3387. Sk., 3382. Sk., 3376. Sk., 3461, 3435, 3461, 3391, 3455, 3502, 3479 Sk., 3423 Sk., 3475 Sk., 3495, 3494, 3482 Sk., 3478, 3411 sk., 3475 Sk., 3500/3, 3388, 3379, 2. ÇEVRE YOLU, İsimsiz84, 3382, İsimsiz72, Çeşme Önü Cd., İsimsiz70, Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz51, Çeşme Önü Cd., İsimsiz47, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, 3435, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, 3466 Sk., İsimsiz26, İsimsiz18, İsimsiz17, 3513/1, 3410, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:18.52-2024-12-27 17:00:31.476 saatleri arasında Aşağışakran; AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK, AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ, Aşağışakran Köyü, 11/3, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER, 11/8, 11/5, AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ, AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ, İsimsiz2, AŞAĞIŞAKRAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:30.75-2024-12-27 12:00:38.788 saatleri arasında Çetin Emeç; Fahrettin Altay Sk., Mimar Kemalettin Sk., Fethi Bey Sk., Kemal Reis Sk., Fevzi Cakmak Sk., Selvi Sk., Keykubat Sk., Fethi Okyar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 13:00:36.574-2024-12-27 16:00:44.469 saatleri arasında Teleferik; Karakulak, Malkoçosman Sk., Mustafa Kemal Paşa Sk., Sakarya Cd., İsmail Enver Paşa Sk., İsimsiz2, , Ata Cd., Enver Paşa Sk., Fatma Kadın Sk., Kardelen Sk., Kavaklıdere Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 13:00:36.574-2024-12-27 16:00:44.469 saatleri arasında Fevzi Çakmak; Sakarya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:42.196-2024-12-27 12:00:20.801 saatleri arasında Çay; 2120/2. Sk., 2091/3. Sk., 2091. Sk., 2120/7. Sk., , Şehit Hakan Uysal Cd., 2091/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:00:42.196-2024-12-27 12:00:20.801 saatleri arasında Tepekule; 2091. Sk., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:00:52.65-2024-12-27 16:00:09.799 saatleri arasında Kazım Dirik; 402. Sk., 460. Sk., 401/1, , İsimsiz16, 403, 401. Sk., 453. Sk., 455, 456/1. Sk., 456 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 09:30:00.921-2024-12-27 16:00:00.384 saatleri arasında Aktepe; İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz52, İsimsiz69, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz56, İsimsiz55, KÖPRÜBAŞI MEVKİİ, ÇATAL, , AYDIN, İsimsiz5, İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 09:30:00.921-2024-12-27 16:00:00.384 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 10:00:00.672-2024-12-27 13:00:00.423 saatleri arasında Çandarlı; İsimsiz964, BİMEYKO 48, BİMEYKO 74, Evren Sk., DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU, Bimeyko 82, Bimeyko 80, Bimeyko 78, Bimeyko 76, Bimeyko 68, BİMEYKO 66, Bimeyko 64, Bimeyko 62, Bimeyko 60, Bimeyko 58, Bimeyko 54, Bimeyko 51, Bimeyko 46, Bimeyko 44, Bimeyko 42, Bimeyko 74/1 Sk., Bimeyko 45 Sk., Bimeyko 49 Sk., Bimeyko 84 Sk., BİMEYKO 39 SK, BİMEYKO 82, İsimsiz974, İsimsiz969, Bimeyko 44 Sk., İsimsiz961, İsimsiz960, İsimsiz956, İsimsiz955, Denizköy Çandarlı Yolu, İsimsiz940, İsimsiz939, İsimsiz938, İsimsiz934, İsimsiz931, Bimeyko 50 Sk., Bimeyko 52 Sokak, İsimsiz923, İsimsiz921, İsimsiz919, İsimsiz915, İsimsiz909, İsimsiz887, İsimsiz885, İsimsiz849, İsimsiz845, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:00.672-2024-12-27 13:00:00.423 saatleri arasında Denizköy; Denizköy 10, Denizköy 1/1, Denizköy, 3. Sk., 15. Sk., Gama 1, Gama, Esyer, Denizköy Danışkent, Denizköy Cumhuriyet, Denizköy Atatürk, Denizköy 8, Denizköy 7, Denizköy 6, Denizköy 5, Denizköy 4, Denizköy 37, Denizköy 3, Denizköy 23, Denizköy 22, Denizköy 20, Denizköy 2, Denizköy 19, Denizköy 18/1, Denizköy 18, DENİZKÖY 16, Denizköy 15, Denizköy 26 Sk., Denizköy 24 Sk., DENİZKÖY 15, DENİZKÖY 27, İsimsiz45, İsimsiz42, İsimsiz41, DEMİZKÖY 13, İsimsiz39, DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU, Denizköy 3 Sk., İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, , Denizköy 11, 27, DENİZKÖY 26/1, DENİZKÖY 21, Denizköy 13/1, Denizköy 12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:00.672-2024-12-27 13:00:00.423 saatleri arasında Bademli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 10:00:15.547-2024-12-27 16:00:30.357 saatleri arasında Çağdaş; 8826. Sk., 8861. Sk., 8819. Sk., , 8818, Cumhuriyet Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:15.547-2024-12-27 16:00:30.357 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8864 sk., İsimsiz4, 8862. Sk., 8861. Sk., 8860. Sk., 8832. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-27 2024-12-27 10:00:15.547-2024-12-27 16:00:30.357 saatleri arasında Esentepe; 8809/40. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 10:00:18.803-2024-12-27 15:00:25.096 saatleri arasında Bademler; 15045. Sk., 15044. Sk., 15043. Sk., 15042 Sk., 15041. Sk., 15040, 15002. Sk., 15001. Sk., İsimsiz122, İsimsiz120, İsimsiz111, İsimsiz39, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, 15041, İsimsiz17, İsimsiz12, 15050, , İzmir-Seferihisar Yolu, Gödence Yolu Cd., 15074, 15066 Sk., 15053 Sk., 15052 Sk., 15051 Sk., 15050/1 Sk., 15046. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 10:00:18.803-2024-12-27 15:00:25.096 saatleri arasında Kavacık; 10009. Sk., 10006. Sk., 10005. Sk., 10004. Sk., 10003. Sk., , 10001. Sk., 10002. Sk., 10008, 10015, 10014, 10018, 10016, 10019, 10020, 10023, 10029, KONAK KAVACIK ASFALTI, KONAK KAVACIK ASFALTI , payamlı cad., 10021. Sk., 10022. Sk., 10024. Sk., Kavacık Konak Asfaltı Cd., 10007, 10011, 10013. Sk., 10012. Sk., 10010. Sk., 10017. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 10:00:18.803-2024-12-27 15:00:25.096 saatleri arasında Payamlı; Çelebi, Çınar, SEYRAN, ARIKDAMI, DALYAN, TARIMSAL ABONE , ELMABELEN, Gülsüm Pınarı, Gazi, Dede Mezarı, Bayram, , Vali Kazım Dirik, Uzunca Harman, OKUL, Kısıklar, Küçükkaya, Kuzey, Kuyu Üstü Çıkmazı, Kuyu, Kaya Pınarı, Kaya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-27 2024-12-27 14:00:00.354-2024-12-27 17:00:00.536 saatleri arasında Suludere; İsimsiz85, YUKARI AKKAVAKLAR, SULUDERE, Cumhurıyet Koyu İç Yolu, Cumhuriyet Koyu İç Yolu, İsimsiz42, MUSLUK, , İsimsiz4, YUKARI AKKAVAKLAR, İsimsiz7, İsimsiz43, KOCAÇINARLAR, İsimsiz69, İsimsiz41, İsimsiz97, İsimsiz93, İsimsiz63, ATATÜRK, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz67 elektrik kesintisi yaşanacaktır.