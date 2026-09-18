27 ilde alanlar yeniden belirlenirken 2 milyon metrekare alanla aslan payını Muğla aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Türkiye’nin 27 ilinde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında İstanbul’da Beykoz, Pendik, Sultanbeyli ve Ümraniye, Muğla’da Fethiye, Köyceğiz, Menteşe, Milas ve Ortaca başta olmak üzere çok sayıda orman alanı yer aldı.

17 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11787 sayılı cumhurbaşkanı kararı ile 27 ilde sınırları kroki ve koordinatlarla belirlenen bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 16’ncı maddesine dayanan kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere Hazine’nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan alan ayrılarak orman tesis edilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi de hükme bağlandı.

Afyonkarahisar’da Bayat’ın Muratkoru ile İscehisar’ın Hasanbasri ve Karakaya, Ankara’da Kızılcahamam’ın Balcılar, Kırköy, Taşlıca ve Yukarıkarakören, Balıkesir’de Erdek’in İlhan ve Havran’ın Kocaseyit mahallelerindeki bazı alanlar karar kapsamına alındı.

KROKİ VE KOORDİNATLARLA TANIMLANDI

Balıkesir Erdek’e bağlı Akçaada da orman alanından çıkarıldı. Bingöl’de Adaklı’nın Kaynakdüzü, Genç’in Doğanca ve Yazkonağı, merkez ilçenin Ağaçyolu ile Yedisu’nun Gözgölü, Bolu’da Akçaalan ve Mudurnu Yazılar, Bursa’da Kestel Yenimahalle ve Osmangazi Elmaçukur, Çorum’da ise Osmancık Hanefi mahallelerinde belirlenen alanlar listede yer aldı. Denizli’de Beyağaç Sazak, Kale Ortatepe ve Tavas Kozlar, Diyarbakır’da Çüngüş Yazyağmuru, Elazığ’da Arıcak Kampertepe ile Karakoçan Gölyaylası, Sarıcan, Eskişehir’de Seyitgazi Cevizli ve Derebenek’teki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Muğla’da Fethiye’nin Hisarönü, Köyceğiz’in Toparlar, Menteşe’nin Akkaya, Milas’ın Çam ve İsmetpaşa ile Ortaca’nın Merkez Mahallesi karar kapsamında kaldı. Menteşe Akkaya’da 111 ve 150 ada üzerindeki çok sayıda alan kroki ve koordinatlarla tanımlanırken Milas Çam ve İsmetpaşa ile Ortaca Merkez’de de ada-parsel ve hesap alanı çizelgeleri yayımlandı. Karar eklerindeki hesaplara göre Muğla’daki alanların toplamı yaklaşık 2 milyon metrekareyi buluyor. Ortaca Merkez’de 1176 ada üzerindeki alanlara ilişkin kroki incelendiğinde, sınır dışına çıkarılan geniş bölümün Dalaman Çayı’nın bir kısmını ve çay üzerindeki tarihi Atatürk Köprüsü’nü de içine aldığı görülüyor. 1934’te yapımına başlanan ve 1935’te tamamlanan tarihi köprü, Atatürk’ün talimatıyla Dalaman Çayı üzerine inşa edilmişti. Sinop’ta Ayancık, Sivas’ta Koyulhisar, Tokat’ta Niksar Gürçeşme ve Sarıyazı ile Reşadiye Çermik ve Soğukpınar, Trabzon’da Akçaabat Meşeli ve Dernekpazarı Kondu, Uşak’ta ise Belkaya, Ciğerdede ve Çevre mahallelerindeki bazı alanlar karar kapsamına alındı.

PARSEL PARSEL ÇIKARILDI

İstanbul’da karar Beykoz, Pendik, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerine uzandı. Beykoz’da Dereseki, Merkez ve Paşamandıra, Pendik’te Ballıca ve Şeyhli, Sultanbeyli’de Abdurrahmangazi, Hasanpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Turgutreis ve Yavuz Selim, Ümraniye’de İnkılap Mahallesi kapsamda yer aldı. İstanbul Sultanbeyli’de bulunan Aydos Ormanı içindeki bazı parseller de ormanlık alandan çıkarıldı. Ayrıca Ümraniye T Tipi Cezaevi de kapsayan alan içerisinde yer aldı.