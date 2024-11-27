27 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:24

Güncelleme: 27.11.2024 - 10:24

SAKARYA ilinde 27 Kasım Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI mahallelerinde BAĞDAT CD., DOĞA VİLLALARI İÇİ YOLU, DOST EVLERİ İÇİ YOLU, DURAK, DURAK SK., FEVZI ÇAKMAK 2, FİDAN SK., İPEKYOLU KONAKLARI 2 İÇİ YOLU, KORU PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, MIMOZA, MİMOZA SK., NİLÜFER SK., ORKİDE SK., ÖZAL, ÖZAL SK., SAPANCA MANORS İÇİ YOLU, SEKİZ EVLER İÇİ YOLU, SERAP SK., TERCAN VİLLALARI İÇİ YOLU, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, HACIMERCAN, ILMIYE, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE mahallelerinde 3301, 3309, 4006, 4009, ADA SK., AHMET YESEVİ CD., ALAGÖZ, ATATÜRK CD., BILAL, BİLAL SK., ILMIYE, IŞIKLAR CD., KAHRAMAN 1, MEZARLIK İÇİ YOLU, OKUL 1, SAFRAN, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ÜNLÜCE YOLU CD., YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BAYIR, BAYIR/1, CAMİ, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MKS, MKS SK., ORTA, ORTA/1, ORTA/11, ORTA/12, ORTA/2, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER 1, YILMAZER CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE, YENI mahallelerinde 3302 SOK., 3305, 3306, 4001, 4003, 4008, ADA, ATA EVLER İÇİ YOLU, BİLAL, FATİH SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ISIKLAR, KURTULUŞ CD., MEHTER CD., NEVZAT, ÖZKÖSEMEN SK., PUSULA SK., SEYFİ POLAT CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, TANTAN, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKLI, KANTAR, LEVENT, ORTA, TOKMAKLIDERE mahallelerinde ACIÇEŞME SK., AYAZMA, BELEN, BELEN CD., BELEN/1, BELEN/3, FINDIKLI KÖYÜ İÇ YOLU, FINDIKLI/1, FINDIKLI/4, GÜLLÜ, HALIT MOLLA, HALIT MOLLA CD., HALIT MOLLA/9, HALİT MOLLA CD., INCIRLIK, KUSBURNU, OFLAK SK., SELANIK, SELANIK/1, SELANIK/2, SELANİK CD., TOKMAKLIDERE/7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: LEVENT mahallelerinde GÜLLÜ SK., MEHMET AKİF ERSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, KIZILCAALI, KIZILCAALİ, MÜEZZİNLER, OKÇULAR, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, SARIBEYLİ, SIRAKÖY, TASOLUK, TAŞOLUK, ULUCAMİ mahallelerinde 20001, 20014, 29001, 29008, 29009, 29011, 29012, AHMETLER, AHMETLER 2, AHMETLER SK., AHMETLER/1, ALEFLI, ALEFLI/15, ALEFLI/3, ALEFLİ, ALEFLİ SK., FATİH CD., HACI MUHARREMLER, HACI MUHARREMLER SK., HATIPLER, HATİPLER, HATİPLER SK., KADIKÖY, KIZILCAALI MERKEZ, KIZILCAALI MERKEZ/4, KIZILCAALİ KÖYÜ CAMİ İÇİ YOLU, LAZLAR, LAZLAR SK., MADENLER, OKÇULAR, OKÇULAR 36, OKÇULAR SK., OKÇULAR/24, OKÇULAR/34, OKÇULAR/36, OKÇULAR/49, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, ÖMERAĞA SK., SARIBEYLİ SK., SUCAFLI, SUCAFLI SK., SUCAFLI/4, SUCAFLI/5, SUCAFLI/6, TASOLUK, TASOLUK KADIKÖY, TASOLUK KADIKÖY/7, TASOLUK KADIKÖY/8, TASOLUK/11, TASOLUK/5, TASOLUK/9, TAŞOLUK, TAŞOLUK SK., YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16009, 16010, 16018, 34002, 34006, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG AGZI, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, GÜVEN, GÜVEN SK., KARAÇALI MERKEZ, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., MANAV, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19002, 19010, 19012, 19019, 36003, HASANBEY SK., KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KISTAFAN SK., MURATLAR SK., NEVRİN, SARAÇOGLU MEVKII, ŞEMENLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 34018, 34023, ASAGINEVRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK mahallelerinde CEBEK 26 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19018, 36001, 36005, ALABASLAR, ASARLI, ÇAKALLAR, DURAKLI KÖYÜ YOLU, HACIKÖY, HACIKÖY SK., HATİPLER 1, HAYELLER, IHLAMUR, KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTİL, KERTİL SK., KISTAFAN, NEVRIN, SEMENLER, UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, KARAMANLAR, SARIAHMETLER, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., CEBEK, CEBEK SK., FATIH, GÜRPINAR/1, HAYALLER/3, IMAMLAR/1, KABAKÖY, KABAKÖY/4, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN, UZUNALAN/1, ZIAHMET 4007, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 36006, 36007, 36009, ASARLI SK., ÇAKALLAR SK., HACIKÖY CD., KANDIRA CD., MURATLAR, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, DOKUZOLUK, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/3, HAYALLER SK., KABAKLAR, UZUNALAN 14, UZUNALAN 17, UZUNALAN SK., UZUNALAN/19, UZUNALAN/25 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1513., 1514., ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1510. SK., 1512., 1512. SK., 1513./1, 1514. SK., 1518., 1518. SK., ADLİYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1513. SK., 1516., 1517. SK., 1531 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., CUMHURİYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BATAKLI, KURUDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCI, ÖRENCİK mahallelerinde 1603., 1605., 1606., 1607., 1608., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, DERE-, DERE SK., DERE- SK., ESKİŞEHİR YOLU, HACILAR, HACILAR SK., HOCALAR, HOCALAR SK., KADIRLER, KADİRLER SK., KASLAR, KAŞLAR SK., KUZYAKA, KUZYAKA SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde ÖRENCIK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DOGANTEPE, GÜNEY, KORU, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN mahallelerinde 1802., 1955., 2101., 2104., 2111., 2953., 3656., 4255., 4404., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DURAKLAR, DURAKLAR-, DURAKLAR_1, DURMUSLAR, GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KEMERLER, KEMERLER SK., KILAVUZLAR SK., KORU KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ-, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SARAY, SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN, YAYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY mahallelerinde ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, KURTLAR, KURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLICE, BEYLİCE mahallelerinde 10919, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, BASRİ SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMALTI, HALİLBEY KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 337. SK., 383., 409., 411., 431., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAHAR SK., BAS, BAŞ SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, FİLİZ SK., KERVAN SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, CUMHURİYET, HIZIRTEPE, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA, MALTEPE, MİTHATPAŞA, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, SEMERCİLER, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 106. SK., 362., 364. SK., 366., 391. SK., 393. SK., 397. SK., 399. SK., 401., 425 SK., 531 NOLU, 532 NOLU, 545 NOLU SK., 549 NOLU, 549 NOLU SK., 553 NOLU SK., 554 NOLU, 554 NOLU SK., 555 NOLU, 555 NOLU SK., 556 NOLU SK., 557 NOLU SK., 559 NOLU, 559 NOLU SK., 560 NOLU, 560 NOLU SK., 561 NOLU, 561 NOLU SK., 562 NOLU, 562 NOLU SK., 563 NOLU SK., 564 NOLU SK., 565 NOLU SK., 570 NOLU SK., 571 NOLU SK., 572 NOLU SK., 573 NOLU SK., 574 NOLU SK., 575 NOLU SK., 750. SK., 751. SK., 801. SK., 804. SK., 805. SK., 807. SK., 809., 809. SK., 810. SK., 812. SK., 813. SK., 814. SK., 815. SK., 818. SK., 820., 822. SK., 824. SK., 825. SK., 826., 826. SK., 828., 828. SK., 830. SK., 833. SK., 836., 838., 840., 841. SK., 842., 842. SK., 846. SK., 847., 848. SK., 851., 851. SK., 853., 855., 855. SK., 857. SK., 859 SK., 861. SK., 863. SK., 864. SK., 868. SK., 9. CD., 921 NOLU SK., 922, 922 NOLU, 922 NOLU SK., 922 SK., ADNAN MENDERES, AHMET YESEVI, AHMET YESEVİ SK., AKARSU SK., AKÇAY, AKÇAY SK., ALTINOLUK SK., ARMUTLU SK., AŞIK VEYSEL SK., ATAK SK., ATAY, ATAY SK., AYAZ SK., AYDIN SK., AYKUT SK., BAGLAR, BAGLIK, BAĞLAR, BAĞLAR CD., BAĞLIK CD., BARBAROS SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., BILGIN, BUGDAY, BUĞDAY SK., BULUT, BULUT SK., CENGIZ TOPEL, CİVELEK SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAMLI SK., ÇETİN SK., ÇINAR ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DARBOĞAZ SK., DEMİRSPOR TESİSLERİ, DUMAN SK., EFE, EFE SK., EMEK SK., FENER SK., FIDELI SK., FINDIK SK., FİDELİ SK., GAZİ SK., GENÇ SK., GIZEM, GİRDAP SK., GÖNÜL SK., GÜNEY SK., GÜR SK., GÜRPINAR SK., HAŞİM SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET SK., İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, KALENDER SK., KANAL SK., KANMAZ SK., KARDELEN, KAYAR SK., KENAN SOFUOGLU, KEREM SK., KIR SK., KIRISHANE, KIRISHANE CD., KİRİŞHANE CD., KOLEJ CD., KORUTÜRK, KORUTÜRK SK., KUBİLAY SK., KUDRET, KUDRET SK., KULELİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, LALE, MALİ MÜŞAVİRLER SK., MALTEPE, MALTEPE CD., MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., MERAM SK., MIMAR SINAN, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİMAR SİNAN SK., MİTHAT PAŞA ANADOLU LİSESİ, MÜRSEL SK., NEHİR SK., NISAN SK., NİŞAN SK., OGUZ., OGUZHAN, OĞUZ. SK., OĞUZHAN SK., OKUL SK., OLGUN SK., ORHANGAZI, ÖDÜL SK., ÖNDEREVLERİ SK., ÖNER, ÖNER SK., ÖZGE SK., ÖZGÜ SK., PARK İÇİ YOLU, PETEK SK., POSTAHANE SK., SAFRANCIK, SAFRANCIK SK., SAHİL SK., SARIKIŞLA SK., SEBAT SK., SEÇIL, SEÇIL SK., SEÇİL SK., SEHIT SINAN GÜMÜSTAS, SELIM, SELIN, SELİM SK., SELİN SK., SELVİNAZ SK., SEMA SK., SERDİVAN CD., SERİN SK., SERKENT SİTESİ İÇİ YOLU, SIRMA SK., SU ARITMA TESİSİ, SUAT SK., ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MUZAFFER ÇETİN CD., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., ŞEHİT SİNAN GÜMÜŞTAŞ SK., ŞHT.AHMET AKYOL SK., TEPEÜSTÜ, TEPEÜSTÜ SK., TOYGAR SK., TURGUTLU SK., UZAY, UZAY SK., VAGON SK., YAHYA KEMAL SK., YAMAÇ SK., YAŞAR YEDEKÇİ SK., YAŞLI SK., YAYLA SK., YOKUŞDİBİ SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZERAFET SK., ZIYAPASA, ZİYAPAŞA SK., ZORLU SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 3. CD., 402., 404. SK., 407. SK., 421., 421. SK., 724. SK., 725. SK., DEMİRCİLER SK., KAMELYA SK., KİRİŞHANE, MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, PROFESÖR DOKTOR NEJMETTİN ERBA, SANAYİİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MİTHATPAŞA, PAPUÇÇULAR mahallelerinde 609 NOLU SK., 617 NOLU SK., 699 NOLU, 699 NOLU SK., GÜLLÜK, GÜLLÜK SK., SALKIM SK., ŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 192 NOLU, 192 NOLU SK., FİKRET SK., GÖKALP SK., PAPATYA SK., SEDAT KİRTETEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 196 NOLU SK., BAHÇIVAN SK., KANARA SK., KAYIN SK., SERPİL SK., TOPLU SK., TÜL SK., YALI, YALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1539 NOLU SK., 1540 NOLU SK., BABALIK SK., BAGISLAR SK., BAĞIŞLAR SK., BÜYÜK ÇIKMAZ SK., DOĞAN SK., EMİN SK., ERİŞEN SK., KIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1167 NOLU SK., 1546 NOLU SK., BÜYÜK ÇIKMAZ, DUT SK., HURMA SK., OKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALTICAK mahallelerinde BAHÇELER SK., ÇUBUKLU SK., GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÖLYAKA CD., GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., GÜLTEPE SK., KONAKLI SK., SEVGİ SK., YÜCEL, YÜCEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ANKARA, ATATÜRK, ATATÜRK YENICAMII, DİK SK., ESKİÇEŞME SK., HARMANLIK, HARMANLIK SK., KÖSEKAPI, KUYUÜSTÜ SK., NAMIK KEMAL SK., SAKLI, TURGUT REIS SK., TURGUT REİS SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ACI ELMA, ACI ELMA SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, KÖSEKAPI CD., M ALBAY SK., SAKARYA, SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ mahallelerinde 1091 SK., CIVEK, TEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YONGALIK mahallelerinde YONGALIK, YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 27 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA mahallelerinde ABAY, ALT SK., BARAJ, BASPINAR, BASPINAR/5, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, DERVIS/4, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, KISA SK., KISA/1, KISA/2, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ/2_5, MERKEZ/57, MERKEZ_94, YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.