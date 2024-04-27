27 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:29

Güncelleme: 27.04.2024 - 10:29

DÜZCE ilinde 27 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLİ mahallelerinde AGIR, AĞIR SK., ÇAGDAS, EREĞLİ CD., FİNAL ENERJİ SİSTEMLERİ, GÖKNUR SK., GÜVEN KESKİN CD., HILAL, HÜRREM SK., PALMIYE, PASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUGÖL, N KENDISI mahallelerinde KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEPENÇ, N KENDISI, ORHANGAZİ, ORTANCA mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, ORTANCA, ORTANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBÜKÜ, HACIKADİRLER, KANAL, N KENDISI, ORTA, SELAMLAR mahallelerinde 701, 701. SK., 702, 702. SK., 704. SK., 705, 705. SK., 706. SK., 708, 708. SK., 745, ADAPAZARI BOLU YOLU, ANKARA CD., DONGELLI, ERENLER, GEYİK TEPE YOLU, İSTANBUL CD., KANAL, OSMANGAZİ CD., PARK, PIRPIR KÖYÜ İÇ YOLU, SELAMLAR TEPESİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde YAKABAŞI ERENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GERİŞ, PINARLAR, SETLIK, ÜÇKESE mahallelerinde GERİŞ KÖYÜ YOLU, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARCIK, TAVUKPINARI mahallelerinde PINARCIK, TAVUKPINARI, Uavtede Yok, YUKARI1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN mahallelerinde BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 02:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇALICUMA, ÇINARDÜZÜ, DAĞDİBİ, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI, GÜVEN, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KIREÇKUYUSU, KIRKACAK, KÖYÜN KENDİSİ, KURUDERE, KURULUK, KUTLU, KÜLTÜR, N KENDISI, OVAPINAR, SARIÇAM, TEPE ALTI, YENI, YENİ mahallelerinde 1 SK., 1., 10., 10. CD., 101 SK., 106. SK., 11., 1101., 1107., 1113., 1161. SK., 117., 126, 128. SK., 1403. SK., 177., 2 SK., 2. CD., 206., 206. CD., 207., 307., 311., 317., 319., 321., 323., 4., 407., 408., 5., 5. CD., 503., 601. SK., 606 SK., 607., 610., 617., 617. SK., 622., 622. SK., 630., 9. CD., 9. SK., ADİL SEVEN SK., BEYKÖY İÇ YOLU, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜK, ÇINARDÜZÜ KÖYÜ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI KÖYÜ YOLU, GÜVEN KÖYÜ YOLU, KALEDİBİ KÖYÜ YOLU, KARAÇALI KÖYÜ İÇ YOLU, KIREÇKUYUSU, KIRKACAK, KÖY, KÖY SK., KUTLU KÖYÜ YOLU, OVAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, OVAPINAR KÖYÜ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ YOLU, SARIÇAM, SARIÇAM MAHALLESİ, TEPE ALTI, TOKİ BEYKÖY KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 123., 142. SK., BOLU CD., DUROĞLU SK., EREL SK., SEHIT SADIK, ŞEHİT SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 125. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, ŞIRALIK mahallelerinde 124., 163., 5500. CD., BOLU, D 100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2554., 2554. SK., 2555. SK., 2557. SK., 2558. SK., 2567. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 790. SK., ALAN SK., ÇARDAK SK., LÜTFÜ AKAR STADYUM, LÜTFÜ AKAR STADYUM SK., MEHMET AKİF ERSOY SK., ÖMER SEYFETTİN SK., RASİM BETİR PAŞA BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2557., 2603. SK., 2613. SK., 2615. SK., 2665. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜŞPINAR, KİRAZLI, N KENDISI mahallelerinde 9670., D100 KARAYOLU, MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKIRI, HACISÜLEYMANBEY, N KENDISI, TAŞLIK, YEŞİL mahallelerinde 901., 902. SK., 907., AKINCI SK., GÜMÜŞHANE SK., HACISÜLEYMANBEY KÜME EVLER, hacısüleymanbey yolu, ORGENERAL RASİM BETİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKIRI mahallelerinde 903., 904., ORG.RASIM BETIR, ORG.RASİM BETİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHİRAĞA mahallelerinde HALİL ARSLAN CD., HASAN ÇELEBİ SK., İ. HAKKI ÇELEBİ SK., MEHMET ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSHAKLAR, N KENDISI mahallelerinde ESENLI, ISHAKLAR, İSHAKLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENİÇİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ALT, KARATOPRAK, MERKEZ/39, öreniçi yolu sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELİKDERE, MERKEZ mahallelerinde ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇELİKDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.