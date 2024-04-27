27 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:29

Güncelleme: 27.04.2024 - 10:29

SAKARYA ilinde 27 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILCAALI, KIZILCAALİ, OKÇULAR, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, SARIBEYLİ, TASOLUK, TAŞOLUK mahallelerinde 29001, 29008, 29009, 29011, 29012, AHMETLER, AHMETLER 2, AHMETLER SK., AHMETLER/1, ALEFLI, ALEFLI/15, ALEFLİ, ALEFLİ SK., HACI MUHARREMLER, HACI MUHARREMLER SK., HATIPLER, HATİPLER SK., KADIKÖY, KADIKÖY SK., KIZILCAALI MERKEZ, KIZILCAALI MERKEZ/4, KIZILCAALİ KÖYÜ CAMİ İÇİ YOLU, LAZLAR, LAZLAR SK., OKÇULAR, OKÇULAR 36, OKÇULAR SK., OKÇULAR/24, OKÇULAR/34, OKÇULAR/36, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, ÖMERAĞA SK., SARIBEYLİ SK., SUCAFLI, SUCAFLI SK., SUCAFLI/4, SUCAFLI/5, SUCAFLI/6, TASOLUK, TASOLUK KADIKÖY, TASOLUK KADIKÖY/7, TASOLUK KADIKÖY/8, TASOLUK/5, TASOLUK/9, TAŞOLUK, TAŞOLUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR mahallelerinde DOKUZOLUK, GIRGIRLAR/1, GÜRPINAR/1, KABAKÖY, KABAKÖY/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR mahallelerinde GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/3, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, İSTİKLAL mahallelerinde 17. CD., 531., 531. SK., 533., 537. SK., 546 SK., 546., ALANIÇI SK., ALANİÇİ SK., BAĞLAR, ÇARK CD., ESKİ DEPREM EVLERİ, MEHMET AKİF ERSOY CD., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SERDİVAN PARKI İÇ YOLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 2.GEÇIT SK., 2.GEÇİT SK., 38., 38. SK., 41. SK., 45. SK., 47. SK., 49. SK., ALİ KOÇ SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., HASAN TAHSİN SK., KISA SK., KOTUK SK., MESE SK., OLUK SK., SARP, TEPE SK., ÜVEZ SK., VATAN SK., YENI CD., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 360. SK., BAĞLAR CD., DÖNER SK., OGUZHAN, OĞUZHAN SK., PARK SK., SAFRANCIK SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., BAYSAL, BAYSAL SK., IBRAHIM KANGAL, ISKAN SK., İBRAHİM KANGAL CD., İSKAN SK., SELVINAZ, SELVİNAZ SK., ŞAFAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INCILLI, İNCİLLİ, KABAKOZ mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 620 SK., 620/1 SK., 823, 823. SK., 824. SK., 825 SK., 825. SK., DOĞU KARADENİZ CD., MEVLANA CD., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDIL KAZANCI, BEDILKADIRBEY, BEDILTAHIRBEY, BEDİL KAZANCI, BEDİLKADIRBEY, ERDOGDU, ERDOĞDU, ESKIBEDIL, ESKİBEDİL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL mahallelerinde 16002 SK., 17003 SK., 17005 SK., 17006 SK., 17007 SK., 17008 SK., 17009 SK., 17010 SK., 17011, 20001 SK., 20002, 20002 SK., 20003, 20003 SK., 20004 SK., 20006, 20006 SK., 20007, 20007. SK., 20008, 20008. SK., 20009 SK., 20010, 20010. SK., 20012, 20012 SK., 21001 SK., 21002, 21002 SK., 21003, 21003. SK., 21004 SK., 21005. SK., 21006, 21006 SK., 21007, 21008, 21008 SK., 21010 SK., 21011 SK., 21012 SK., 21014 SK., AKYAZI GİRİŞİ-K17, ANADOLU OTOYOLU, BALBALLI CD., BEDILTAHIRBEY, BEDİL KAZANCI YAN YOL, BEDİLTAHİRBEY KÖYÜ YOLU, COLA TURKA FABRİKASI - DELLA G, D-100 YANYOL, D-140 KARAYOLU CD., FABRIKALAR, FABRİKALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDİBİ, DURMUŞLAR, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, RESADIYE, REŞADİYE, ŞEREFİYE, YONGALIK mahallelerinde 24230, ABAŞ SK., AKYAZI / TOPÇUSIRTI, ASAGI, ASMALI SK., ASMLAI SK., BAHAR_2, BARIŞ, BAYRAK SK., ÇIGDEM, DERE_1, FATMA TEYZE SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI), RESADIYE, REŞADİYE, REŞADİYE SK., SAMANPAZARI, SARMAŞIK SK., ŞEREFİYE, ŞEREFİYE SK., ŞİFA SK., TEPE SK., UGUR_1, UĞUR_1, YAGMUR, YAĞMUR, YAPRAK, YILDIZ, YONGALIK SK., YUKARI, YUKARI HAMAM, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, BEDILKADIRBEY, BEDILTAHIRBEY, BEDİLKADIRBEY, BEDİLTAHİRBEY, ÇATALKÖPRÜ, ERDOGDU, ESKIBEDIL, ESKİBEDİL, HASTAHANE, KIZILCIKORMAN, OSMANBEY, SUKENARI, TUZAK, TÜRKORMANKÖY, UZUNÇINAR, YAGBASAN, YAĞBASAN, YENIORMAN, YENİDOĞAN, YENİORMAN mahallelerinde 10016-, 15001, 15003, 15004 SK., 15005, 15005 SK., 15006, 15006 SK., 15009 SK., 16202, 17001 SK., 17002 SK., 17004, 17004 SK., 17005, 17006, 17009, 17011 SK., 18001 SK., 18002, 18002 SK., 18003 SK., 18004, 18004 SK., 18006 SK., 18008 SK., 18010 SK., 18012, 18012 SK., 19004, 19004 SK., 19008 SK., 19013, 19013 SK., 19022, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, AKTARLA, AKTARLA SK., AKYAZI ÇIKIŞI-K17, BALBALLI, BEDİLTAHİRBEY SK., ÇATALKÖPRÜ, ÇATALKÖPRÜ SK., ÇATALKÖPRÜ YOLU, DİLSİZ DERESİ KÖPRÜSÜ, E-5 KARAYOLU, KIZILCIKORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜCEK CD., MERKEZ-, MERKEZ SUKENARI/10, MERKEZ_286, MERKEZ_320, SUKENARI, SUKENARI MERKEZ, SUKENARI MERKEZ SK., SUKENARI MERKEZ/1, SUKENARI SK., TÜRKORMANKÖY, TÜRKORMANKÖY SK., UZU ÇINAR YOLU, UZUNÇINAR, UZUNÇINAR CD., YAGBASAN, YENİDOĞAN SK., YENİORMAN YOLU, YENİORMANKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde ANKARA (TOPÇUSIRTI), ANKARA (TOPÇUSIRTI) CD., CENGIZ (KUZULUK), CENGİZ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ISIK(KUZULUK), IŞIK SK., KORU SK., KUS, KUŞ SK., MADENSUYU SK., OMAY (KUZULUK), OMAY SK., REŞİTBEY SK., TOPÇU SIRTI CD., YASEMIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, BALLIKAYA, BELDIBI, BELDİBİ, BOZTEPE, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, DURMUSLAR, GÖKÇELER, GÜVENÇLER, HAYDARLAR, KUZULUK ORTA, KUZULUK ORTAMAHALLE, KUZULUK TOPÇUSIRTI, MADENLER, MANSURLAR, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, SEREFIYE, TASAGIL, TASBURUN, TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞBURUN, TAŞYATAK, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU, YONGALIK, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde 1017 SK., 26136, 5033 SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ALAN, ASAR, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, AYDINLAR SK., BALLIKAYA, BALLIKAYA SK., BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOĞAZ SK., BOZTEPE, CIVEK, CİVEK SK., CUMHURIYET_1, ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAVUŞ SK., ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., ÇINAR (TOPÇUSIRTI), DEDELER, DEDELER SK., DEMİROĞLU, DERE, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, DUTLAR, FABRIKA, FIDAN, FİDAN SK., GAZI (KUZULUK), GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÖL SK., GÜVENÇLER, GÜZLEK SK., HABIPLER, HABİPLER SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., HUZUR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, KANSU, KANSU SK., KARANFIL_1, KARŞI, KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖY İÇİ, MADENLER, MADENLER SK., MAHMUTOĞLU, MENDERES, MENDERES CD., MERCAN, MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_3, MERKEZ_4, MEVLANA, MEVLANA SK., MUHTAR HALIS, MUHTAR HALİS CD., MUTAFLARYENI, MUTAFLARYENİ KÜME EVLER, PAŞALAR CD., SAMANPAZARI SK., SAZ SK., SEREFIYE, SULUCA OVA YAYLASI, ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TASBURUN, TASBURUN SK., TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞBURUN, TAŞBURUN SK., TAŞYATAK, TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAŞYATAK SK., TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK., TRAFO, TUZLA, TÜRBE, TÜRBE SK., YANIK SK., YAZAKISA, YENIKÖY, YENİKÖY SK., YONCA SK., YONGALIK, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK., YUKARI SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, BOZTEPE, GÜVENÇLER, KUZULUK TOPÇUSIRTI, MANSURLAR, TASAGIL, TASBURUN, TAŞAĞIL, TAŞBURUN mahallelerinde 4008, 4011 SK., AKASYA SK., BELDİBİ, BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., FABRİKA, GÖL, GÜL (KUZULUK), GÜVENÇLER SK., HANEDAR SK., IPEK, KARANFİL SK., KARSI, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU SK., MAVİ SK., OFLU SK., SAHINLER, ŞAHİNLER SK., TASAGIL, TASAGIL SK., TASBURUN_1, TAŞAĞIL KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞAĞIL SK., TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇUSIRTI, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALTINDERE, ALTINDERE GÜNDOGAN, BATAKKÖY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, DÜZYAZI, FATIH, FATİH, GAZI, GAZİ, HARUNUSTA, HASANBEY, HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, KABAKULAK, KARAÇALILIK, KONURALP, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, PAZARKÖY, SEYFELER, YAGCILAR, YAĞCILAR, YAHYALI, YENI, YENİ, YUNUS EMRE, YUVALAK mahallelerinde 10001 SK., 10002 SK., 10003 SK., 10005 SK., 10008, 10008 SK., 10009 SK., 1001 SK., 10012, 10012 SK., 10013 SK., 10014, 10014 SK., 10019 SK., 1002 SK., 10021, 10022 SK., 10023, 10024 SK., 1003 SK., 1004, 1004 SK., 1006 SK., 1007 SK., 1008, 1008 SK., 1009 SK., 1010 SK., 1011 SK., 1013 SK., 1014 SK., 1015, 1015 SK., 1016 SK., 1018 SK., 1019, 1019 SK., 1020 SK., 1022, 1022 SK., 1022. SK., 1023, 1023 SK., 1025 SK., 1027 SK., 1029 SK., 1031 SK., 1032 SK., 1033 SK., 1034 SK., 1035 SK., 1036, 1036 SK., 1037 SK., 1039, 1039 SK., 1040 SK., 1041 SK., 1042, 1042 SK., 1043 SK., 1044 SK., 1045 SK., 1046 SK., 1047 SK., 1048 SK., 1049 SK., 1050 SK., 1051 SK., 1054, 1054 SK., 1055 SK., 1058, 1058 SK., 1060 SK., 1061 SK., 1062 SK., 1063, 1063 SK., 1065, 1065 SK., 1067, 1067 SK., 1068 SK., 1069 SK., 1070, 1070 SK., 1071, 1071 SK., 1073 SK., 1074 SK., 1076 SK., 1078 SK., 1080 SK., 1081 SK., 1085, 1085 SK., 1087 SK., 1091 SK., 1091. SK., 1093 SK., 1093. SK., 1097, 1097. SK., 1099, 1099. SK., 11001 SK., 11002, 11003 SK., 11003. SK., 11004, 11004 SK., 11007 SK., 1101, 11011 SK., 11017 SK., 12001, 12001 SK., 12002 SK., 12004 SK., 12005 SK., 12006 SK., 12010, 12010 SK., 12010. SK., 12016 SK., 12018, 12018 SK., 13001, 13001 SK., 13002. SK., 13003 SK., 13005 SK., 13007 SK., 13012-, 2003 SK., 2004 SK., 2005 SK., 2006, 2007 SK., 2009 SK., 2010 SK., 2011, 2011 SK., 2012, 2012 SK., 2013, 2013 SK., 2014 SK., 2015 SK., 2016 SK., 2017 SK., 2018 SK., 2019 SK., 2020, 2020 SK., 2021 SK., 2022 SK., 2023 SK., 2024, 2025 SK., 2027 SK., 2031 SK., 2032 SK., 2033 SK., 2034, 2034 SK., 2035 SK., 2036 SK., 2037 SK., 2038 SK., 2039, 2039 SK., 2040 SK., 2041, 2042, 2042 SK., 2044, 2044 SK., 2046 SK., 2047 SK., 2049 SK., 2050 SK., 2051 SK., 2052, 2052 SK., 2053, 2053 SK., 2055, 2055 SK., 2056, 2056 SK., 2057 SK., 2059, 2060, 2062, 2062 SK., 2063 SK., 2065 SK., 2067 SK., 2069, 2069 SK., 2071, 2072 SK., 2073 SK., 2075, 2075 SK., 2077, 2077 SK., 2080, 2080 SK., 2083, 2083 SK., 2085, 2085 SK., 2086, 2088, 2088 SK., 2090, 2095, 222. SK., 23019, 23023, 23036, 23052, 23058, 23070, 23078, 23115, 24001, 24050, 24096, 24125, 24159, 3003 SK., 3004 SK., 3005, 3005 SK., 3006 SK., 3007 SK., 3008 SK., 3009, 3009 SK., 3010 SK., 3012 SK., 3013, 3013 SK., 3014 SK., 3016 SK., 3017, 3017 SK., 3018 SK., 3020, 3021, 3021 SK., 3022, 3024 SK., 3028 SK., 3029, 3029 SK., 3030, 3030 SK., 3031 SK., 3032, 3032 SK., 3033 SK., 3034, 3034 SK., 3035 SK., 3036, 3036 SK., 3038, 3038 SK., 3040, 3040 SK., 3042, 3042 SK., 3043, 3044 SK., 3045, 3045 SK., 3054 SK., 3056 SK., 3059 SK., 3060, 3060 SK., 3064 SK., 3070, 3070 SK., 4001, 4001 SK., 4003 SK., 4005 SK., 4007, 4007 SK., 4008 SK., 4010 SK., 4011, 4012 SK., 4013 SK., 4017, 4017 SK., 4018 SK., 4020 SK., 4022 SK., 4024 SK., 4027, 4027 SK., 4028 SK., 4029 SK., 4030 SK., 4031 SK., 4032 SK., 4034 SK., 4035, 4036, 4036 SK., 4037, 4037 SK., 4038 SK., 4039 SK., 4040 SK., 4042 SK., 4044 SK., 4046, 4046 SK., 4047 SK., 4049 SK., 4050, 4050 SK., 4051 SK., 4052, 4052 SK., 4053 SK., 4054, 4054 SK., 4055, 4055 SK., 4056, 4057, 4058 SK., 4059, 4059 SK., 4059. SK., 4060, 4061. SK., 4062, 4062 SK., 4066, 4070, 4070 SK., 4072, 4072 SK., 4074 SK., 4074. SK., 4076, 4076 SK., 4076. SK., 4078, 4078. SK., 4085 SK., 4086, 4086 SK., 4086. SK., 453. SK., 5001, 5001 SK., 5002, 5003, 5003 SK., 5004, 5008 SK., 5010 SK., 5011, 5011 SK., 5012 SK., 5014 SK., 5016 SK., 5018 SK., 5020, 5020 SK., 5021, 5021 SK., 5022, 5022 SK., 5024 SK., 5025, 5028 SK., 5030, 5030 SK., 5031 SK., 5050, 5050 SK., 5051 SK., 5052, 5053 SK., 5054, 5055 SK., 5065 SK., 5067 SK., 5069 SK., 5071 SK., 5078 SK., 5086, 5089 SK., 6001, 6002, 6002 SK., 6002. SK., 6008 SK., 6010 SK., 6011 SK., 6013, 6015 SK., 6016, 6018 SK., 6022, 6022 SK., 6022. SK., 6023 SK., 6026, 6030, 6031, 6031 SK., 6032, 6035, 6039 SK., 6040, 6040 SK., 6041, 6041 SK., 6043, 6043 SK., 6045 SK., 6047 SK., 6049 SK., 6050, 6051 SK., 6057, 6057 SK., 6058, 6058 SK., 6059, 6059 SK., 6059. SK., 6061 SK., 6061. SK., 6063. SK., 6064, 6064 SK., 6065, 6065 SK., 6074, 6074. SK., 6077 SK., 6079 SK., 6081 SK., 6087 SK., 6089 SK., 6091 SK., 6095 SK., 6103, 7001 SK., 7002 SK., 7003 SK., 7004, 7004 SK., 7005 SK., 7006, 7006 SK., 7007, 7007 SK., 7008 SK., 7010 SK., 7012 SK., 7014, 7014 SK., 7015 SK., 7016, 7016 SK., 7017 SK., 7021, 7027 SK., 7028 SK., 7032 SK., 7034 SK., 7036 SK., 7038 SK., 7040 SK., 7046 SK., 7053, 7054 SK., 7055 SK., 7057 SK., 7058 SK., 7064 SK., 7073, 7073 SK., 7075 SK., 7079 SK., 7080 SK., 7083, 7084 SK., 7085 SK., 7089 SK., 7092 SK., 7096, 7096 SK., 7098 SK., 7101 SK., 7102 SK., 7104 SK., 7106 SK., 7108 SK., 7109 SK., 7111 SK., 7112, 7112 SK., 7114 SK., 7115, 7115 SK., 7116 SK., 7117 SK., 7119, 7120 SK., 7121 SK., 7122, 7122 SK., 7124 SK., 7125, 7125 SK., 7128 SK., 7130 SK., 7131 SK., 7132 SK., 7134, 7134 SK., 7134. SK., 7135 SK., 7136, 7136 SK., 7137 SK., 7138 SK., 7139 SK., 7141 SK., 7142, 7142. SK., 7143 SK., 7145, 7145 SK., 7146 SK., 7156, 7156 SK., 7159 SK., 7160, 7161 SK., 7162, 7162 SK., 7163 SK., 7164, 7164. SK., 7167, 7167. SK., 7169, 7169 SK., 7171-, 7173 SK., 7174 SK., 7177, 7177. SK., 7181, 7182 SK., 7187, 8001 SK., 8002 SK., 8003 SK., 8005 SK., 8006, 8008, 8008 SK., 8012 SK., 8013 SK., 8016, 8016 SK., 8019 SK., 8020 SK., 8021 SK., 8022 SK., 8023 SK., 8025 SK., 8026 SK., 8027 SK., 8028, 8028 SK., 8029 SK., 8030 SK., 8031 SK., 8032 SK., 8033 SK., 8034 SK., 8035, 8035 SK., 8036, 8036 SK., 8037, 8037 SK., 8038 SK., 8039 SK., 8040, 8041 SK., 8042 SK., 8043 SK., 8044 SK., 8045 SK., 8047 SK., 8048 SK., 8049 SK., 8050, 8050 SK., 8051 SK., 8053 SK., 8054, 8056 SK., 8058 SK., 8060, 8060 SK., 8061 SK., 8062, 8063 SK., 8065, 8065 SK., 8066 SK., 8068, 8068 SK., 8069, 8069 SK., 8070, 8071, 8071 SK., 8072, 8072 SK., 8073, 8074 SK., 8075 SK., 8078, 8078 SK., 8079, 8080, 8080 SK., 8080. SK., 8083, 8085, 8086, 8086 SK., 8087, 8088, 8088 SK., 8088. SK., 8089, 8089 SK., 8089. SK., 8090, 8094, 8094 SK., 8096, 8096 SK., 8097, 8097 SK., 8098, 8099, 8099 SK., 8100, 8104, 8104 SK., 8105, 8105 SK., 8106, 8107 SK., 8112, 8113 SK., 8115, 8115 SK., 8115. SK., 8116 SK., 8117, 8117 SK., 8117. SK., 8119 SK., 8123 SK., 8126 SK., 9001, 9002, 9004, 9005, 9005 SK., 9007, 9007 NOLU SK., 9007 SK., 9007. SK., 9008, 9008 SK., 9012, 9012 SK., 9014 SK., 9016 SK., 9018 SK., 9022 SK., 9024, 9024 SK., 9032, 9032 SK., 9034 SK., 9036 SK., 9038 SK., 9040, 9040 SK., 9042, 9051 SK., 9053 SK., 9055 SK., 9057 SK., 9059, 9059 SK., 9060, 9061 SK., 9062 SK., 9063 SK., 9064, 9064 SK., 9065, 9065 SK., 9066, 9066 SK., 9067, 9067 SK., 9069, 9069 SK., 9069. SK., 9070, 9071, 9071 SK., 9073 SK., 9075 SK., 9077, 9077 SK., 9079 SK., 9081 SK., 9083 SK., 9089, 9103, 9103 SK., ABAS, ABAŞ, ADA, ADA CD., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AKMAN, AKMINARE, AKMINARE CD., AKMİNARE CD., AKYAZI SANAYİ SİTESİ, AKYAZI TİCARET BORSASI, AKYAZI TOKİ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., ALAY CD., ALTINDERE SK., ATASOY, ATASOY SK., BATAKKÖY, BATAKKÖY CD., BURCU SİTESİ, CUMHURIYET (GÜNDOGAN), CUMHURİYET (GÜNDOĞAN) CD., ÇAKMAKÇI SK., ÇEŞMELER SK., DERVIS, DÜZYAZI, DÜZYAZI SK., EROL SK., ESKIYOL SK., GÜL SK., GÜNES, HARUNUSTA SK., HASANBEY, HASANBEY BAĞLANTI YOLU, HASANBEY SK., HIZALLAR, İsimsiz98, KAHRAMAN, KARACASU, KARACASU CD., KARACASU_1, KARAFİL EVLERİ İÇİ YOLU, KARASU CD., KARDELEN, KARDELEN SK., KARPUZ SK., KAYISOGLU, KAYIŞOĞLU, KAYIŞOĞLU CD., KAYMAKÇILAR, KAYMAKÇILAR CD., KUZULUK YOLU, LALE_1, MUDURNU CD., MUDURNU_1, NECATİ TEMEL CD., NİLÜFER SK., ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI) CD., PAZARKÖY, PAZARKÖY- ALAAĞAÇ YOLU, PAZARKÖY CD., PAZARKÖY İÇ YOLU, PAZARKÖY SK., PAZARKÖY_1, PAZARKÖY_1 SK., PAZARKÖY-GÜZLEK YOLU, PAZARKÖY-MERKEZYENİKÖY, PINAR, S.AYDIN SISMAN, SEHIT FURKAN ÇELIK, SEHIT FURKAN ÇELIK CD., Ş.AYDIN ŞİŞMAN CD., ŞEHİT A.ŞİŞMAN CD., ŞEHİT FURKAN ÇELİK, ŞEHİT M.ÇELİK CD., ŞİRİN, TAMER SK., TOPAĞAÇ SK., YAGCILAR, YAGCILAR CD., YAGCILAR_2, YAGCILAR_2 SK., YAĞCILAR, YAĞCILAR CD., YAĞCILAR SK., YAHYALI, YAHYALI CD., YAMAÇ SK., YENIKÖY_1, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., YUVALAK, YUVALAK CD., YUVALAK SK., YUVALAK_1, ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, AKBALIK, BIÇKIDERE, BUGDAYLI, BUĞDAYLI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, HASTAHANE, HOCAKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ, KANLIÇAY, KEPEKLI, KEPEKLİ, KIZILBAYIR, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE, MESEPINARI, MESUDIYE, MESUDİYE, MEŞEPINARI, SALIHIYE, SALİHİYE, TEKETABAN, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 12003, 12004, 12005, 12006, 12007, 12008, 12009, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13010, 13011, 13012, 15004, 15009, 15010, 15011, 15012, 15013, 15015, 15016, 15018, 22001, 22001 SK., 22002 SK., 22002. SK., 22003, 22003 SK., 22004, 22004 SK., 22005, 22005 SK., 22007 SK., 22008, 22008 SK., 22009 SK., 22009., 22009. SK., 22010 SK., 22011 SK., 22013, 22013 SK., 3002, 3003, 3006, 3007, 8003, 8004, 8005, 8007, 8009, 9003, 9006, AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADAPAZARI CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., AHMET GÜNAL, AK SK., AKÇE, AKGÜN, AKIN SK., AKINCI, AKSOY, AKYAZI, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, AL SK., ALTINTAS, ALTINTAŞ SK., ARA SK., ARABACI SK., ARSLAN SK., ATAK, AVCILAR SK., AYDINLAR, BABALI, BAGLAR, BAĞDAT SK., BAHAR SK., BAHAR_1, BAHÇE, BAHÇE SK., BAHÇIVAN SK., BANMAZ, BARUT, BAŞLAR SK., BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE (SK.), BIÇKIDERE (SK.) SOKAK, BIÇKIDERE SK., BOYALAR SK., BÖLÜK BASI, BÖLÜK BAŞI CD., BÖLÜKBAŞI CD., BUGDAYLI, BUĞDAYLI, BUĞDAYLI SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CAMI, CAMİ, CENNET, CENNET SK., CEYLAN, CEYLAN/1, CIHANGIR, CIRIT, CİRİTÇİ SK., COSKUN, COŞKU SK., COŞKUN SK., ÇAKIRLAR SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇINAR, ÇIRACILAR, ÇİFTLİK SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇORUHLU, ÇORUHLU SK., ÇÖMLEKÇI, ÇÖMLEKÇİ SK., D-100, D-140, DALGIÇ SK., DEFNE, DEFNE SK., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., DEPO, DERYA, DERYA SK., DOGAN, DÜGLEN, DÜĞLEN SK., ESENTEPE SK., EYLEK, EYLEK SK., FABRİKALAR, FATIH, FATİH, GARIPLER, GARİPLER SK., GAZİ SK., GEDIK, GEDİK SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÜL, GÜLEN SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLYAPI, GÜLYAPI SK., GÜZEL, HACI MAHMUT, HACI MAHMUT SK., HALI SAHA SK., HALİL İBRAHİM SERT CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., HARMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, HARMANLI SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HUZUR, HUZUR/1, ISTIKLAL, İPEK SK., İsimsiz138, İsimsiz146, İsimsiz147, KALKAVAN, KANAL SK., KANARYA SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY CD., KANLIÇAY/3, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KARABEYLER, KARABEYLER SK., KARADAĞ SK., KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK CD., KARSLI, KARTAL SK., KAVALCILAR, KAVALCILAR SK., KAYA, KAYA SK., KEPEKLI, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KEPEKLİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KIREMITÇI, KIŞLAALANI CD., KIZIL BAYIR, KIZILBAYIR, KIZILBAYIR SK, KİREMİTÇİ SK., KOÇAKIR SK., KORUCU, KÖYÜNKENDİSİ SK., KÜÇÜCEK, LALE SK., MARMARA, MARMARA CD., MARMARA/2, MECIDIYE, MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE CD., MECİDİYE SK., MENEKSE, MENEKSE SK., MENEKŞE SK., MERKEZ, MERKEZ_1, MESCIT, MESCİT SK., MESELIK, MESEPINARI, MESEPINARI/1, MESEPINARI/2, MESEPINARI/4, MESUDIYE, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., MEŞELİK, MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, MEYDAN, MEZARLIK, MİMAR SİNAN SK., MUDURNU, MUTLU SK., MÜFTÜLÜK, MÜFTÜLÜK SK., NALBANT, NİSAN 17. SK., OGUZLAR, OKUL, OSMANLI, OSMANLI CD., ÖZÇAKIR SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, ÖZTÜRK SK., PARK İÇİ YOLU, PIRENLI, PİRENLİ SK., RAGIP GÜZEL SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., SAHIN, SAKARYA, SAKARYA CD., SALIHIYE, SALIHIYE SK., SALİHİYE SK., SARALAR, SARALAR CD., SEHIT MUSTAFA ÇELIK, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEHIT MUSTAFA GEYVE CD., SEVER, SIFALI, SIFALI SK., SOFULAR, SOFULAR SK., SONER, SONER CD., SONER/3, SÜLEYMANİYE SK., SÜMBÜL, ŞEHİT MUSTAFA ÇELİK SK., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., ŞİFALI SK., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, TEKETABAN SK., TEPE, TEPE_1, TERCAN, TERCAN SK., TOPÇULAR, UGUR, ULU, ULU SK., ULUDERE, ULUDERE SK., ULUDERE/1, ULUDERE/2, UZUN SK., VILLA, VİLLA SK., YAVUZ SK., YAZILI SK., YENIYOL, YENIYOL SK., YENİYOL SK., YESIL, YESIL SK., YESIL/1, YESIL/2, YEŞİL SK., YILDIRIM, YILDIRIM SK., YILMAZ, YILMAZ SK., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ABDUL KADİR SK., ACI ELMA, ACI ELMA SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECI CD., ADNAN KAHVECİ, ADNAN KAHVECİ CD., AHMET ÇAVUS, ATILIŞLAR SK., BARBAROS SK., BESEVLER, BESEVLER CD., BOZPINAR (YENİCAMİİ) SK., DİK SK., ESKİÇEŞME SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., HARMANLIK, HARMANLIK SK., KARADENIZ CD., KARADENİZ CD., KARASU, KASIKÇI, KAŞIKÇI SK., KÖSEKAPI, KÖSEKAPI CD., KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, KUYUÜSTÜ SK., M ALBAY SK., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL SK., OSMANPASA CD., OSMANPAŞA CD., PERGEL SK., SAKLI, SEHIT CIHAN DEMIREL, SINANOGLU CAMII, SINANOGLU/1, TURGUT REIS, TURGUT REIS SK., TURGUT REİS SK., TÜTÜNLÜK CD., YENICAMII, YENİ CAMİ CD., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇUKUR, DAMLIK, DEGIRMENCIK, DEĞİRMENCİK mahallelerinde 1403, 302 SK., 303 SK., 304, 304 SK., 305 SK., 306 SK., 307 SK., 308 SK., 309, 309 SK., 310 SK., 311 SK., 312 SK., 312. SK., 313 SK., 314 SK., 315 SK., 316 SK., 317 SK., 318 SK., 319 SK., 320 SK., 321, 322 SK., 322. SK., 351 SK., 351. SK., 352, 352 SK., 353 SK., 354 SK., 355 SK., 356 SK., 357, 357 SK., 358 SK., 359 SK., 360 SK., 361, 361 SK., 362 SK., 363, 363 SK., 364, 364 SK., 365 SK., 366, 366 SK., 367 SK., 368 SK., 369 SK., AKÇUKUR, AKÇUKUR SK., AKÇUKUR/5, ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARA, DAMLIK KÖYÜ YOLU, DEGIRMENCIK/11, ERTUGRUL GAZI, FATIH SULTAN MEHMET, FATIH SULTAN MEHMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1406. SK., 1407. SK., 1504. SK., 1505., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1513. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., ADLIYE- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1512., 1512. SK., 1513./1, 1514., 1514. SK., 1516., 1517. SK., 1518., 1518. SK., 1531, ADLİYE, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 27 Nisan Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANLIÇAY, KAYALAR REŞİTBEY, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KÖRFEZ, TEPE mahallelerinde 70. NOLU, 901, 901 KÜME EVLER, AÇMA, ARI SK., AYAN CD., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., EŞREF BİTLİS CD., GENÇLER SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARRESITBEY MERKEZ SK., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KEMALIYE, KEMALİYE CD., KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF CD., MERKEZ4, MERKEZ6, PINAR SK., REŞİTBEY, SEFA, SEFA SK., SÖĞÜT CD., YENİ SAKARYA, YEŞİLTEPE CD., YÜCE RIFAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.