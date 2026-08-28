28 Ağustos’ta Türk ordusu düşman birliklerini çember içine aldı: En kritik gün

Büyük Taarruz’da en kritik eşiklerden birisi 28 Ağustos’ta aşıldı. İlerleyişini sürdüren Türk ordusu, Yunan ordusunu çember içine almayı başardı. Tarihin akışını değiştiren Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı topçu atışıyla başlarken taarruzun ikinci gününde Türk ordusu, baskıyı sürdürerek düşman mevzilerini ele geçirdi. Başkomutanlık Karargâhı ile Batı Cephesi Karargâhı Afyon’a taşındı. Afyon düşmandan temizlendi. Yaşanan gelişmeleri Hâkimiyeti Milliye gazetesi, “Bütün cephelerde kahraman ordumuz cani düşmanla çarpışmaya başladı” başlıklı haberiyle duyurdu. TBMM Bakanlar Kurulu, 28 Ağustos sabahı Batı Cephesi Karargâhı’na Afyon’un alınması nedeniyle tebrik telgrafı gönderdi. Bu gelişmeden sonra Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi Paşalar 28 Ağustos 1922’de Afyon’a girdiler ve savaşın sonraki aşamasını buraya taşınan karargâhta planladılar. Batı Orduları Komutanı İsmet Paşa’nın planı, düşmanın hilal içine alınması ve Kütahya’da ezilmesiydi. Bu kapsamda 1. Ordu’ya bağlı birlikler Dumlupınar, 2. Ordu’ya bağlı birlikler ise Kütahya’dan harekete geçerek düşmanı kuşatacaktı. Mustafa Kemal Paşa bu plana onay verdi. Türk ordusu karadan hızlı ve planlı bir biçimde ilerlerken Türk keşif ve savaş uçakları da düşman mevzilerini havadan takip ederek taarruzdaki kara birliklerine destek sağladı. 28 Ağustos’taki taarruzla düşmana ait 5. Tümen çemberlendi.

‘EVİNE, İŞYERİNE BAYRAK AS’ KAMPANYASI

Sakarya Meydan Muharebesi Alanı Şehitlikleri, Siperleri Araştırma, Eğitim ve Koruma Derneği, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 105. yıldönümünde başlattıkları “Evine, işyerine bayrak as” kampanyasına destek çağrısı yaptı.