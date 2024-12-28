28 Aralık İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:13

Güncelleme: 28.12.2024 - 17:13

İZMİR ilinde 28 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-28 2024-12-28 09:00:00.194-2024-12-28 17:00:00.077 saatleri arasında Orta; 1010. Sk., 1030. Sk., 8007. Sk., Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk., 1032, 8012. Sk., 8011. Sk., 8008. Sk., 1006. Sk., 1006/1. Sk., 1009. Sk., 1014. Sk., 1036/1. Sk., 29 EKİM, 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8016. Sk., 8026. Sk., 8028. Sk., 8034, MUSTAFA KEMAL PAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-28 2024-12-28 10:00:00.212-2024-12-28 13:00:00.063 saatleri arasında Buruncuk; 404. Sk., Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., Çanakkale Asfaltı, Buruncuk Kalesi Mevki, Buruncuk Cd., 413. Sk., 412/1. Sk., 412. Sk., 407. Sk., 406. Sk., 405. Sk., 403. Sk., 402. Sk., 400. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-28 2024-12-28 10:00:00.212-2024-12-28 13:00:00.063 saatleri arasında Çavuş; 200. Sk., 218 Sk., İsimsiz97, İsimsiz48, , 201. Sk., ÇAVUŞ YOLU, Çavuş Cd., Çanakkale Asfaltı, 216. Sk., 214. Sk., 212. Sk., 210. Sk., 209. Sk., 208. Sk., 207. Sk., 206. Sk., 205. Sk., 204. Sk., 203. Sk., 202. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-28 2024-12-28 10:00:00.212-2024-12-28 13:00:00.063 saatleri arasında Yıldırım; Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., İsimsiz17, İsimsiz18, 35/6, 35/5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-28 2024-12-28 10:00:00.212-2024-12-28 13:00:00.063 saatleri arasında Musabey; İsimsiz96, 218 Sk., , 203. Sk., ÇAVUŞ YOLU, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-28 2024-12-28 10:00:00.212-2024-12-28 13:00:00.063 saatleri arasında Kesik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-28 2024-12-28 17:00:13.599-2024-12-28 19:00:40.189 saatleri arasında Doğanlar; , 1427. Sk., 1484/1. Sk., 1432. Sk., 1430. Sk., 1429. Sk., 1410. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-28 2024-12-28 19:00:46.139-2024-12-28 21:00:54.199 saatleri arasında Kemalpaşa; 7087/2, 7087. Sk., 7087/3. Sk., 7087/4. Sk., Çanakkale Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.