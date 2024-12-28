28 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:13

Güncelleme: 28.12.2024 - 17:13

MANİSA ilinde 28 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-28 2024-12-28 09:00:06.664-2024-12-28 15:00:14.727 saatleri arasında Yeniharmandalı; Kuruçay Çk., , İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz27, çifte damlar, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz46, hacıhaliller yolu, HACIHALİLER YOLU SOKAK, Cumhuriyet Cd., Doğu Cd., Doğu Cd. 2. Çk., 1.ÇIKMAZ, Gediz Cd., Gediz Sk., Güzel Sk., Şirin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-28 2024-12-28 09:00:06.664-2024-12-28 15:00:14.727 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz42, , İsimsiz6, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-28 2024-12-28 10:00:11.903-2024-12-28 16:00:19.081 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, İsimsiz4, , sancaklı uzunçınar iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.