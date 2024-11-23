28 farklı suçtan aranıyordu: 'Suç makinesini' jandarma yakaladı

Kars’ta 28 farklı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl, 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

28 farklı suçtan aranıyordu: 'Suç makinesini' jandarma yakaladı
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:31

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 28 farklı suç dosyasından arama kaydı olan ve bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle ‘Dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl, 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.H. (23) Kars İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü çalışmalarıyla, il merkezinde yakalanmış ve gözaltına alındı.

Gözaltına alınan G.H. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen G.H. çıkarıldığı mahkemece Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Jandarma #Kars

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