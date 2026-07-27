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28 ilde dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu: 100 tutuklama

28 ilde dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu: 100 tutuklama

27.07.2026 11:54:00
Güncellenme:
DHA
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28 ilde dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu: 100 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 28 il merkezli "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasadışı bahis" operasyonlarında hesaplarında 12 milyar TL'lik para hareketi tespit edilen 206 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 100'ü tutuklanırken, 94 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
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İçişleri Bakanlığı, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 28 il merkezli operasyonlarda; hesaplarında 12 milyar TL para hareketliliği bulunan 206 şüphelinin yakalandığını ve 100'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 28 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasadışı bahis' operasyonları gerçekleştirildi.

206 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda hesaplarında 12 milyar TL para hareketliliği bulunan 206 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 100’ü tutuklandı. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Açıklamada, ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" denildi.

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