28 Şubat BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:56

Güncelleme: 28.02.2025 - 09:56

BOLU ilinde 28 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU SEBEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SEBEN ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANHİMMETLER, ALEMDAR, ALPAGUT, BAGISLAR, BAĞIŞLAR, BAKIRLI, BALI, BELEN, BIYIKLAR, BORUCAK, BOZYER, BÖLÜCEKKAYA, ÇALKARA, ÇAMPINAR, ÇARIKLAR, ÇARSI, ÇARŞI, ÇATAK, ÇEPNI YAYLASI, ÇEPNİ YAYLASI, ÇÖKELER, ÇUKUR, DEVECİ, DEVEÖREN, DOKUMACILAR, GÖKHALİLLER, HACCAGIZ, HOÇAS YAYLA, HOÇAŞ, KABAK YAYLA, KALINCAK, KALINCAK YAYLA, KARACAÖREN, KARADOGAN, KARADOĞAN, KARAKÖY, KARCA, KAS, KESENÖZÜ, KESKİNLİ, KETENLER, KILKARA, KINIKÇI, KIRAN, KIZIK, KIZIK YAYLASI, KIZILCAÖREN, KÖKEZ, KÖROGLU, KÖROĞLU, KÖSELER, KÖYÜN KENDİSİ, KUZCA, MERKEZ, MUSASOFULAR YAYLA, N KENDISI, NADAS, ORTA, ORTA YAYLA, ÖRENCIK, PEÇENEK, SAHMANLAR, SARAYCIK, SARIKAYA, SIHLAR, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOLAKLAR, ŞAHMANLAR, TASLIK, TAZILAR, TEPE, TEPECIK, TEPECİK, YAYLA, YUKARI, YUKARI YAYLA, YUVA mahallelerinde 15 TEMMUZ SEHITLER, 2.ETAP TOKİ 1. ADA KONUTLARI, ABDİ İPEKCİ CD., ABDİ İPEKÇİ CD., ADNAN MENDERES SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN, AKŞEMSETTİN SK., AKTAŞ SK., ALABARDA TEPEKÖYÜ YAYLASI, ALANHİMMETLER KÖYÜ YOLU, ALEMDAR KÖY YOLU, ALEMDAR KÖYÜ YOLU, ALİ RIZA TEKEMEN CD., ALPAGUT KÖY YOLU, ALPAGUT KÖYÜ, ALPAGUT KÖYÜ YOLU, ALPAGUT YUKARI YAYLA YOLU, ANKARA CD., ATATÜRK PARKI İÇİ YOLU, AYAZ SK., AYDIN SK., AYMAN YAYLASI, BAGISLAR MAHALLE YOLU, BAKIRLI YAYLASI, BAKIRLI KÖYÜ YAYLASI, BAKIRLI KÖYÜ YOLU, BAKIRLI ORTA YAYLA YOLU, BAKIRLI YAYLA YOLU, BAKIRLI YOLU, BALİ KÖYÜ YOLU, BAŞALAN YAYLASI, BELEN KÖYÜ YOLU, BEYPAZARI, BEYPAZARI CD., BİRİNCİ SK., BOLU CD., BOLU KIBRISCIK YOLU, BOLU SEBEN YOLU, BORUCAK KÖY YOLU, BORUCAK KÖYÜ YOLU, BOZYER KÖYÜ YOLU, BÖLÜCEKKAYA KÖYÜ YOLU, CAMİ SOK, CAMİİ CD., ÇAKMAK SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAMPINAR MEVKII, ÇAMPINAR YAYLA YOLU, ÇARAL CD., ÇARIKLAR MAHALLE YOLU, ÇARSI, ÇARŞI CD., ÇARŞI MAH. AKŞEMSETTİN SOK, ÇARŞIKÖYÜ YOLU, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇELTİKDERE KÖYÜ KINCI MAH, ÇELTİKDERE KÖYÜ TEPECİK MAH, ÇEPNI YAYLA YOLU, ÇEPNİ YAYLASI, ÇIKMAZ SK., ÇİFTLİK CD., ÇİĞDEM SK., ÇÖKELER KÖY YOLU, ÇÖKELER KÖYÜ, ÇÖKELER KÖYÜ YOLU, ÇUKUR MAHALLE YOLU, DAĞ SK., DAĞLAR SK., DEDELER KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, DEVECİ KÖYÜ YOLU, DEVEÖREN KÖYÜ YOLU, DOKTOR HİLMİ ALTINDAĞ SK., DOKUMACILAR KÖY YOLU, DOKUMACILAR KÖYÜ YOLU, DUMLUPINAR, DUMLUPINAR CD., EFENDİ CD., EVLİYA ÇELEBİ SK., FATİH BELEDİYE ÇOCUK PARKI İÇİ, FATİH SK., FATİN RÜŞTÜ ZORLU, GAZİ HALİL ONBAŞI, GERENEZÜ YAYLASI YOLU, GERENÖZÜ KÖYÜ YAYLASI, GERISLER KÖY YOLU, GÖKHALİLLER KÖYÜ YAYLASI, GÖKHALİLLER KÖYÜ YOLU, GÜCÜKLER CD., GÜZEL YALI SK., HACCAGIZ YAYLA YOLU, HACCAĞIZ YAYLASI, HACIOĞLAN, HAMİT YALÇIN SK., HASAN POLATKAN SK., HASTANE CD., HASTANE SK., HELVACI SK., HOCAŞ YAYLASI, HOÇAS YAYLA YOLU, HOÇAŞ KÖYÜ YOLU, ILIG, ISMETPASA, IŞIL SK., IZZET BAYSAL, İSTİKLAL CD., İZZET BAYSAL CD., KABAK YAYLA YOLU, KADİR USTA 100. YIL PARKI İÇİ, KALINCAK YAYLA YOLU, KARACAÖREN KÖYÜ YOLU, KARADOGAN YAYLASI, KARAKÖY KÖYÜ İÇİ YOLU, KARAKÖY KÖYÜ YOLU, KARCA KABAK YAYLASI, KARCA KÖYÜ YOLU, KARTALKAYA YOLU, KAS MAHALLE YOLU, KAŞ YAYLASI, KAŞBIYIKLAR YAYLASI, KAŞBIYIKLAR KÖYÜ YOLU, KAZIM KARABEKIR, KESENÖZÜ KÖYÜ YOLU, KETENLER KÖY YOLU, KETENLER KÖYÜ YOLU, KIBRISCIK KARAŞAR YOLU, KILKARA KÖY YOLU, KILKARA KÖYÜ YOLU, KIRAN MAHALLE YOLU, KIYI SK., KIZIK KÖYÜ SARIKAYA MAH, KIZIK SARIKAYA YAYLASI, KIZIK YAYLA YOLU, KIZILAN, KIZILAN SK., KIZILCAÖREN KÖYÜ YOLU, KOCATAŞ SK., KORUCUK KÖYÜ YOLU, KORUCUK ORTA MAHALLE YOLU, KORUCUK YUKARI MAHALLE YOLU, KÖKEZ KÖY YOLU, KÖKEZ KÖYÜ BAĞIŞLAR MAHALLESİ, KÖKEZ KÖYÜ İÇİ YOLU, KÖKEZ KÖYÜ YOLU, KÖRFEZ, KÖROĞLU CD., KÖROĞLU MAH ÇINAR/1 SOK, KÖSELER KÖY YOLU, KÖSELER KÖYÜ YOLU, KUTSAL SK., KUZCA KÖY YOLU, KUZCA KÖYÜ, KUZCA KÖYÜ İÇİ YOLU, KUZCA KÖYÜ İÇİ YOLU+, KUZCA KÖYÜ YOLU, KÜLTÜR SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET EMİN CERYAN SK., MİMAR SİNAN SK., MUHİTTİN YAMAN SK., MUSASOFULAR YAYLA YOLU, MUSASOFULAR YAYLASI, NADAS KÖYÜ, NADAS KÖYÜ YOLU, NECMETTİN UTKAN, NECMETTİN UTKAN CD., NEVRUZ SK., NİSAN 17. SK., ORTA KESKİNLİ KÜME EVLER, ÖMER DAĞ CD., ÖRENCIK MAHALLE YOLU, PEÇENEK MAHALLE YOLU, PELİTÇİK KÖYÜ YAYLASI, SAHMANLAR MAHALLE YOLU, SANAYİ CD., SANAYİ SK., SANTRAL SK., SARI KAYA KIZIK MAH, SARIKAYA, SARIKAYA KÖY YOLU, SARIKAYA KÖYÜ YOLU, SEBEN ATATÜRK İLKOKULU İÇİ YOL, SEBEN CD., SEBEN NALLIHAN YOLU, SEBENARDI KÖY YOLU, SEBENARDI KÖYÜ YOLU, SEHIT NEVZAT BATMAZ, SEYHAN SK., SOGUKSU MAHALLE YOLU, SOLAKLAR KÖYÜ YOLU, SULTANKÖY YAYLASI, SUSUZ ÇATAK MAH, SUSUZ KÖYÜ ÇATAK MAH, SUSUZ KÖYÜ YOLU, SUSUZ MERKEZ KÖY YOLU, ŞEHİT NEVZAT BATMAZ SK., ŞEHİT SELAMİ ŞEN SK., TASLIK KÖY YOLU, TAŞLIK KÖYÜ YOLU, TAZILAR KÖYÜ YOLU, TEPE KALINCAK YAYLA YOLU, TEPE KÖY YOLU, TEPECIK MAHALLE YOLU, TEPEKÖY YAYLASI, TEPEKÖY KÖYÜ YOLU, ULU CD., ULUSOY SK., YALÇIN/1, YAMAN SK., YAYLA SK., YAZ SK., YAZICA KÖY YOLU, YAZICA KÖYÜ YOLU, YENİ CAMİ SK., YUKARI KESKİNLİ, YUKARI KESKİNLİ KÜME EVLER, YUVA KÖYÜ YOLU, YUVA YAYLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 28 Şubat Cuma 13:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, BIÇAKCILAR, DEMIRCILER mahallelerinde ADA SK., AHSEN SK., ANADOLU, ANADOLU CD., ARDA SK., ATATÜRK BULVAR, BAHÇELİEVLER SAMANYOLU SOK, BIÇAKCILAR MAHALLE YOLU, BOLU GEREDE BAHÇELİEVLER İLKOK, DAMLA SK., DEMET, EFE, ENSAR, ENSAR SK., EREN, EREN SK., GÜZİDE SK., KIBLE SK., KONURALP, MEHTAP, MEHTAP SK., MERCAN, PAPATYA, SAMANYOLU, SAMANYOLU SK., SANLI, SEHIT ASB. BAHATTIN YILDIZ, SIRIN, ŞEHİT ASB. BAHATTİN YILDIZ CD., ŞEHİT ASTSUBAY BAHATTİN YILDIZ, ŞENER SK., TOKİ BAHÇELİEVLER ÇOCUK PARKI, TOKİ BAHÇELİEVLER İÇİ YOLU, ÜMİT SK., YÜKSEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BIÇAKCILAR, DEMIRCILER (MERKEZ), DEMİRCİLER, DERE, DERE (MERKEZ), DİKMEN, EMIRLER, EMİRLER, GAZILER, GAZİLER, GÜNEY, İMREŞE, KABAKLAR, KINCALLAR, KOÇUMLAR, MANGALLAR, MERKEZ, SUNGURLAR mahallelerinde BOLU SAMSUN YOLU, ÇAYÖRENGÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, DERE MERKEZ KÖY YOLU, DIKMEN KÖY YOLU, DİKMEN KÖYÜ İÇ YOLU, DİKMEN KÖYÜ YOLU, EMIRLER MAHALLE YOLU, GAZILER MAHALLE YOLU, GEREDE-KARABÜK BAĞLANTISI, GÜNEY MAHALLESI YOLU, GÜNEYDEMIRCILER KÖY YOLU, GÜNEYDEMİRCİLER GAZİLER MAH, GÜNEYDEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, KABAKLAR MAHALLE YOLU, KINCALLAR MAHALLE YOLU, KOÇUMLAR KÖYÜ KINCALLAR MAH, KOÇUMLAR KÖYÜ YOLU, KOÇUMLAR MERKEZ KÖY YOLU, MANGALLAR İMREŞE KÖYÜ, MANGALLAR KÖY YOLU, MANKALLAR KÖYÜ YOLU, SEDIR, SUNGURLAR KÖY YOLU, SUNGURLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASIL BEY, ASİL BEY mahallelerinde 12. SK., 19. SK., 51 SK., SANAYI SITESI SOSYAL TESIS, SULTAN RESAT, SULTAN REŞAT CD., YASAR ÇELIK, YAŞAR ÇELİK CD., YAŞAR ÇELİK ORTAOKULU İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKAVAKLAR, KILIÇARSLAN mahallelerinde 117, 117 SK., 122 SK., 126, 127, 127 SK., 128 SK., 129 SK., 136, 138 SK., 144, 145 SK., 148 SK., 149 SK., 151, 153, AYDINKENT ÖĞRETMENLER SİTESİ İ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIKINLAR mahallelerinde 3681 SOK, 3682. SK., 3686. SK., BIRLIK SK., D-100 KARAYOLU_4, DADIÇ YOLU SK., DİRLİK SK., DR SADIK AHMET CD., İĞNESİL SK., KARAGÖZ SK., SADIK AHMET, SIRA EVLER İÇİ YOLU, YALDIZ SK., ZINDE SK., ZİNDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Cuma 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER, TEPECİK mahallelerinde 2879, 2888, ÇILEK, HASAN TAHSIN CD., HASAN TAHSİN CD., ÖZÇELIK, ÖZÇELİK SK., SEMA, SEMA SK., ŞEHİT AYDIN ÇETİN SK., ŞEHİT ŞENOL GÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 4129, CEM SULTAN CD., EFSANE SK., FİDAN SK., HACI ARIF BEY, HACI ARİF BEY SK., KANUNI, KANUNİ SK., ÖKSÜZ TEKKE SK., ŞEHİT HAKAN YILDIRIM SK., TOKGÖZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMI, BÜYÜKCAMİ, IHSANIYE, İHSANİYE, KARAMANLI mahallelerinde ARAP ABDULLAH, ARAPABDULLAH SK., BOYACILAR SK., ÇİLİNGİR SK., ÇUKUR ÇEŞME SK., DİBEKBAŞI SK., HAL, HELVACILAR, HELVACILAR SK., ISMET PASA, IŞIKLI SK., İSFENDİYAROĞLU SK., İSMET PAŞA CD., KISA SK., KÜLTÜR PARKI İÇİ YOLU, MUTLU SK., NEYZEN TEYFİK SK., PARKALAN, PARKALAN SK., SEHIT NAZIM BEY, STADYUM, STADYUM CD., ŞEHİT NAZIM BEY SK., TATLI KARDEŞİM SK., YEMENİCİLER SK., ZİRAAT BANKASI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALTALI, BOZCAARMUT, BÜRNÜK, BÜRNÜK MERKEZ, FAKILAR, GIDIRIS, GİDİRİŞ, GÖLCÜK, KARTALLAR, KOLKÖY, KUZÖRENDAĞLI, KUZÖRENEMİRLER, KÜTÜKÇÜLER, MERKEZ, MESECI, NUHLAR, ORTA, RÜZGARLAR, SEREMETLER, TARAKÇI YAYLASI, YUKARI, YUKARIÇAMLI YAYLASI, YUVA MERKEZ, YUVALCA, ZAHMANLAR mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, ANKARA BOLU YOLU, ASAGIKUZÖREN KÖY YOLU, AŞAĞIKUZÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, AŞAĞIKUZÖREN KÖYÜ YOLU, AŞAĞIKUZUREN KÖYÜ YOLU, AVŞAR KÖYÜ FAKILAR MAH, BALTALI KÖYÜ BOZCARMUT MAH, BALTALI KÖYÜ YOLU, BALTALI YUKARI MAHALLE YOLU, BOZCAARMUT MAHALLE YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ, BÜRNÜK KÖYÜ ZAHMANLAR MAH, BÜRNÜK MERKEZ KÖY YOLU, ÇANAKÇILAR YAYLA YOLU, FAKILAR KÖY YOLU, FAKILAR MAHALLE YOLU, GIDIRIS MAHALLE YOLU, GİDİRİŞ MAH, HOLUZ YAYLASI, KARTALLAR MAHALLE YOLU, KOLKÖY YAYLASI, KOLKÖY KÖY YOLU, KOLKÖY KÖYÜ YOLU, KUZÖREN DAĞLI KÖYÜ, KUZÖRENDAGLI KÖY YOLU, KUZÖRENEMIRLER KÖY YOLU, KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ YOLU, KUZUÖRENEMİRLER KÖYÜ, KÜTÜKÇÜLER, KÜTÜKÇÜLER MAHALLE YOLU, MESECI MAHALLE YOLU, MUSALAR MERKEZ CAD, NUHLAR KÖYÜ, ORTA MAHALLE YOLU, RÜZGARLAR KÖY YOLU, RÜZGARLAR KÖYÜ YOLU, SEREMETLER MAHALLE YOLU, TARAKÇI YAYLASI, TARAKÇI YAYLA YOLU, YUKARIÇAMLI KÖYÜ YAYLASI, YUVA YAYLASI, YUVALCA MAHALLE YOLU, ZAHMANLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, DEMİRCİLER mahallelerinde DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, SEHIT SELEN PASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYGANA mahallelerinde 50.YIL 1. SK., BAYRAMLAR SK., KELEKLER SK., TABAKHANE ÜSTÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMI, HIZIRFAKI, MUSALLA mahallelerinde ÇAYKENARI SK., DR. MEHMET BİRGÖREN ÇOCUK PARK, ESKİ NALLIHAN YOLU, HACETTEPE DİBİ SK., HIDIRLIK SK., KAYADİBİ, KAYADİBİ SK., KOGUK KAYA, KOĞUK KAYA SK., SAKALAR, SAKALAR SK., SEMERCILER, SEMERCİLER SK., TOKİ İÇİ YOLU, YENİKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 28 Şubat Cuma 12:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAZLAR, KIREMITLIK mahallelerinde 9, CAZLAR KÖYÜ YOLU, CAZLAR MAHALLE YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KIREMITLIK MAHALLE YOLU, PAZARKÖY CD., SAZLAR KÖYÜ YOLU, TOKİ CD., TOKİ KONUTLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 28 Şubat Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOYACILAR, BOYACILAR MERKEZ mahallelerinde BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 28 Şubat Cuma 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, AYDINLAR, DEDELER, N KENDISI mahallelerinde AYDINLAR MAHALLE YOLU, BILECIK SAKARYA NALLIHAN YOLU, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, DEDELER KÖYÜ MERKEZ, DEDELER MERKEZ KÖY YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.