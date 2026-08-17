28 yaşındaki Selin'i bıçaklayıp, 5. kattan attı: Cinayeti çektiği videoda itiraf etti!

Kayseri’nin Talas ilçesinde 28 yaşındaki Selin Gökhan, bir otelin 5’inci katındaki odada tartıştığı Nurettin Can Ş. tarafından katledildi.

Olay, dün gece saatlerinde Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi’nde bulunan 14 katlı bir otelde meydana geldi.

BIÇAKLAYIP PENCEREDEN ATTI

İddiaya göre Nurettin Can Ş. ile Selin Gökhan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş., Gökhan’ı bıçakladıktan sonra otel odasının penceresinden aşağı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otelin asma katına düşen Selin Gökhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan’ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından Nurettin Can Ş. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEODA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüphelinin olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı.

Nurettin Can Ş.’nin videoda, “Sonucum cezaevi ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandığı belirtildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Nurettin Can Şahin, emniyette ifade vermedi. Talas emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurettin Can Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden Selin Gökhan'ın cansız bedeni ise otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili yapılan ilk soruşturma sonucunda ikilinin otelde buluştuğu, sonrasında aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle şüpheli Nurettin Can Şahin'in, Selin Gökhan’ı bıçakladıktan sonra pencereden aşağıya attığı belirlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.