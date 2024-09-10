28 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, tamircide yakalandı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 13:52

Güncelleme: 10.09.2024 - 13:53

İzmir Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı özel ekipler, 9 Eylül günü yaptığı çalışmada, aranan D.O. adlı şahsın bir tamirci dükkanında saklandığını belirledi.

Zanlıyı kıskıvrak yakalayan ekipler tarafından yapılan sorguda D.O.’nun ’Konutta yağma, fuhuşa teşvik ve yer temin etmek’ suçlarından kaydı olduğu, ’konutta yağma’ suçundan ’28 yıl 2 ay 7 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.



Gözaltına alınan D.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.