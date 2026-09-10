286 yıl hapsi isteniyor: Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame kapsamında, gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un liderliğini yaptığı öne sürülen “Mehmet Akif Suç Örgütü”ne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 7 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor.

İDDİANAMEDE 11 KADIN MAĞDUR OLARAK YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 96 sayfalık iddianamede 11 kadın mağdur olarak yer aldı.

Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

İddianamede soruşturmanın, 2 Kasım 2025’te İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na yapılan bir ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi.

İhbarda Ersoy ve bazı isimlerin uyuşturucu madde kullandıkları, Ersoy’un düzenlediği öne sürülen etkinliklerde kadınlara uyuşturucu madde sağlandığı ve bu kişilerin karar alma süreçlerinin etkilenerek cinsel birlikteliklere yönlendirildiği iddia edildi.

“UYUŞTURUCU PARTİLERİ DÜZENLEDİ” İDDİASI

İddianamede Ersoy’un arkadaş ve iş çevresinden tanıdığı kişilerle sık sık uyuşturucu madde kullanılan partiler düzenlediği ileri sürüldü.

Savcılık, Ersoy’un söz konusu etkinliklerde örgüt üyeleri ve mağdurları “cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla kullandığını” iddia etti.

“KARAR ALMA SÜREÇLERİNİ ETKİLEDİLER”

İddianamede, şüphelilerin düzenlediği öne sürülen partilerde mağdurlara önce uyuşturucu madde sağlandığı, ardından “doğruluk mu cesaretlik mi” oyunu üzerinden cinsel içerikli sorular ve talepler yöneltildiği iddia edildi.

Savcılık, bu yöntemle mağdurların tepkilerinin ölçüldüğünü ve çoklu cinsel ilişkilere yönlendirildiklerini öne sürdü.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise 7 sanığın Ersoy’un liderliğinde “işbirliği ve menfaat paylaşımı amacıyla” suç örgütü oluşturduğu ve mağdurlara kokain sağlayarak karar alma süreçlerini etkilediği iddia edildi.

SARAN, CEBECİ VE SAVCI HAKKINDA AYRI SORUŞTURMA

İddianamede, Ela Rumeysa Cebeci’nin cep telefonunda yapılan incelemelerde Steven Sadettin Saran ve Yusuf Timur Savcı ile uyuşturucu madde teminine yönelik olduğu değerlendirilen verilere ulaşıldığı belirtildi.

Cebeci, Saran ve Savcı hakkındaki dosyanın ayrıldığı ve bu isimler yönünden ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi.

ERSOY HAKKINDA 286 YIL 2 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, Mehmet Akif Ersoy’un “suç örgütü kurma ve yönetme”, 11 kez “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.