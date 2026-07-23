29 Ekim Kadınları Derneği’nden Lozan açıklaması: ‘Demokrasi talebiyle kutluyoruz’

29 Ekim Kadınları Derneği, Türkiye’nin tapusu olan Lozan Antlaşması’nın 103. yıldönümünde bir basın açıklaması yayımladı.

‘DEĞERLİ EMANET’

Derneğin genel başkanı Şenal Sarıhan’ın imzasını taşıyan açıklamada, “Lozan Antlaşması, Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle sonuçlandıran halkın ve önderlerin, kendilerinden sonraki kuşaklara çok değerli bir emanetidir. Biz 29 Ekim Kadınları Derneği, kendimizi yurt topraklarımızın her karışı gibi, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin belgesi olan bu anlaşmayı korumakla ödevli sayıyoruz. Geçmiş savaşlardan çıkardığı dersle yeni Türkiye ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesini benimsemiştir. Türkiye’yi yönetenlerin ve yurttaşların hiçbir ülkenin topraklarında, karasularında gözü olamaz. Yeni fetihler peşinde koşanlara dur demek yurtsever halkın görevidir” ifadeleri kullanıldı.

‘YENİDEN DOĞUŞ’

Açıklamada, “Lozan Antlaşması, Avrupa topraklarından silinmek, Anadolu’daki toprakları da parçalanıp sömürgeleştirilmek istenen bir milletin önderleri Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve arkadaşları rehberliğinde yeniden doğuşu ve haklarını bütün dünyaya tanıttığı bir anlaşmanın adıdır. Bu anlaşma ile ülkenin sınırları çizilmiş, Türkiye toprakları üzerinde yaşayan milletin egemenlik hakları tanınmış, kapitülasyonlar kaldırılmış ve çağdaş bir ülke olmanın yolları açılmıştır” dendi.

‘OLAĞANÜSTÜLÜK SONA ERMELİ’

Derneğin açıklamasında ayrıca, “Lozan Anlaşması günümüzde tam bağımsızlık, millî egemenlik, barış ve halkçılık olarak zihinlerimizde yerini korumaktadır. Türkiye’de yaşayan herkes, kendini bu toprakların sahibi saymalıdır ve herkes birbirinin diline, dinine, cinsiyetine, dünya görüşüne saygı göstermek zorundadır. Biz 29 Ekim Kadınları topluluğu, Lozan’ın yıldönümünü ülkemizin yaşadığı siyasi olağanüstü durumun bir an önce sona ermesi, iktidarların serbest seçimlerle oluşması ve demokrasisinin önünün tıkayan karar ve eylemlerden vazgeçilmesi taleplerimizle kutlarız” cümleleri kullanıldı.