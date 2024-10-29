29 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:59

Güncelleme: 29.10.2024 - 09:59

SAKARYA ilinde 29 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., AVCI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ERSİN CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FATIH 1, FIRIN Y.SELIM, GAZI 1, GAZİ, GAZİ (H.MUSTAFA SOK.) SK., GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET (İZMİT) SK., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, İSTASYON CD., İZMİT CD., KALE SK., KANARYA 1, KAVLANLIK, KAVLANLIK/1, KESKİNLER SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/2, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLİVAN, PINAR 2, PINAR SK., SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/5, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BADIR SK., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1/1, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇILEK, ÇİLEK SK., DEBA EVLERİ İÇİ YOLU, DEGIRMEN 3, DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, ELMA SK., EMİL SK., ENGİNAR SK., ERENLER, ERENLER CD., ERMIS, GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 2, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KARAAĞAÇ SK., KAYADIBI, KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE SK., NAİLİYE SK., NERGİZ SK., ORMAN YOLU, ÖZEN SK., SARAY, SARAY CD., SELVİ SK., SINAN, SİNAN SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YEDIGÖZ, YEDIGÖZ CD., YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16008, 16009, 16010, 16019, 16020, 34006, 34008, 34010, 34019, 34020, 34021, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞINEVRİN, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KURUDERE, MEVCUTLAR, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde CEBEK, CEBEK 1, CEBEK 26, DOKUZOLUK SK., GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, GÜRPINAR/1, HAYALLER SK., IMAMLAR, IMAMLAR/1, IMAMLAR/15, KABAKLAR, KABAKÖY/1, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN, UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4005, ZIAHMET 4006, ZIAHMET 4007, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 29 Ekim Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI, KERTİL, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16016, 16018, 34002, 34003, 34005, 34009, 34011, 34014, 34018, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇETİN, DAG YENIKÖY, DIRMANDILAR, GÜVEN, GÜVEN SK., HAYELLER SK., HUNLAR, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KUZULUK, MANAV, MEVCUTLAR SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, YAMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 29 Ekim Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., ABDURRAHMANLAR, CEBEK SK., CEBEK/17, DOKUZOLUK, HAYALLER, HAYALLER/3, İMAMLAR SK., KABAKÖY, KABAKÖY SK., KABAKÖY/4, UZUNALAN 14, UZUNALAN 17, UZUNALAN SK., UZUNALAN/19, ZIAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 34016, 36009, ASAGINEVRIN, DAG AGZI, NEVRIN, NEVRİN, NEVRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, SARIAHMETLER mahallelerinde CEBEK/13, FATIH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 29 Ekim Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1151., 1152., 1153. SK., 1304., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 3210., 3352., 932., 948., 955., 957., AÇMALAR SK., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., ATİLLA SK., AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAGLAR, BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAR SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., ESEN SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEŞ SK., HAFIZ HASAN, HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KANUNİ SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARAHAN SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KAVAKLAR- SK., KAVAKLAR_1, KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KUTSİ BEY SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MANAS SK., MANOLYA SK., MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU, MUTLU SK., NILÜFER, NİĞBOLU SK., NİLÜFER SK., OKUL CD., PLEVNE SK., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., SARIGAZİ SK., SEHIT RASIT AYDIN, SİNAN BEY SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TASKENT, TAŞKENT SK., TUĞRUL BEY SK., TURAN SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YAMAN SK., YENI, YÖRÜK, YÖRÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, IHSANIYE, İHSANİYE mahallelerinde 3354., 3355., IHSANIYE, İHSANİYE SK., SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIK, ÇAYKÖY, HACIOSMANLAR, HARKKÖY, ILICA, POYDULAR, SABIRLAR, SEHREN, SÜTALAN, ŞEHREN mahallelerinde 2201., 2206., 3304., 3305, 4501., 4502., 4505., 4507., CUMALI, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, ELMADERE, EMIRLER, ERCEK, GÜNDÜZLER, HACIOSMANLAR SK., HARKKÖY İÇ YOLU, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz121, İsimsiz77, KADIRLER_1, KADİRLER SK., KARABEYLER, KAYADİBİ SK., KAYIPLAR, KİLLER SK., KURTLAR, KURTLAR SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., POYDULAR SK., SÜTALAN, SÜTALAN SK., ŞEHREN SK., TASLI, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER SK., YARASLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAMLIK, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HACIOSMANLAR, HARKKÖY, ILICA, POYDULAR, SABIRLAR, SEHREN, SÜTALAN mahallelerinde 2206, 2207., 2210., 2251., 2252., 2253., 2551., 2556., 2557., 3104., 3105., 4101., 4106., 4155., 4161., 4504., 4551., ASLANLAR, ÇAMLIK SK., DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ELMADERE SK., EMİRLER SK., ERCEK SK., HACIOSMANLAR, KADIRLER-, KADIRLER- SK., KILLER, MERKEZ-, MERKEZ_2, POYDULAR, SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEFERLER, SEHREN, SEHREN SK., SÜKÜRLER, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, VELILER, VEYSELLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 455., ADAPAZARI, ADAPAZARI CD., BALIKÇI, BALIKÇI SK., BORAZAN SK., CEBESOY, CEBESOY CD., ÇAY SK., GEÇİT SK., GÜRSOY SK., HAYRİ SK., KABARAN SK., KARLIK, KARLIK SK., MAZLUM, MAZLUM SK., PANCAR SK., ŞAHİN SK., TOKATLI SK., TUNCA SK., UÇAR SK., YANAR SK., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 3753., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ERZİNCAN, ERZİNCAN SK., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖSKER, KÖŞKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 29 Ekim Salı 14:00-20:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY mahallelerinde ASYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOĞAZKÖY mahallelerinde 1702, 1703, 1706, 24 NOLU CD., BOGAZKÖY, BOGAZKÖY/2, İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOĞAZKÖY mahallelerinde 1705, 1710, BOĞAZKÖY, BOĞAZKÖY SK., DOĞANÇAY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde ESKI ADAPAZARI CD., ESKİ ADAPAZARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INCILLI, İNCİLLİ, KUZULUK mahallelerinde 1003 SK., 1004 SK., 1016, 1018, 1018 KÜME EVLER, 1020, 1020 KÜME EVLER, 1021-, 1021 KÜME EVLER, 1024, 1025 KÜME EVLER, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027 KÜME EVLER, 1027 KÜME EVLERİ, 1032, 1032 KÜME EVLER, 1034, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KIZILCIK, KIZILCIK CD., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., TASPINAR, TAŞPINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BATAKLI, BURNAZ SK., CANER SK., DAG, DİK SK., DURAK SK., FATİH, GAZİ SK., GÖK SK., HACI, HACI SK., HARMAN, HARMANCIK, HATİPLER SK., KEMER SK., KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD., KÜÇÜK SK., ORTA-, SEHIT VEYSEL SAYGILI, SEN, SHT.ERSIN SENEK, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, TAŞLIK SK., UZUN CD., VATAN 1 SK., VATAN CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 29 Ekim Salı 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE mahallelerinde AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 29 Ekim Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 125 SK., 126 SK., 131 SK., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ CD., SANAYİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde HIRADERE SK., MADEN DERESI, MADEN DERESİ, MADEN DERESİ SK., MERKEZ/11 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARDIÇBELI, CUMHURİYET, LIMANDERE, ORTAKÖY, SUBATAĞI, TEPETARLA, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YENIDOGAN, YUVALIDERE mahallelerinde ASAGI_18, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ÇINARALTI, ÇINARALTI SK., DEĞİRMEN SK., DERE-, DERE SK., DEREKÖY İÇ YOLU, ERİKLİK SK., F.SULTAN MEHMET, FATIH1, FEVZİ PAŞA CD., GÜNEY TEPE, GÜNEY TEPE SK., H.RAHMİ SK., LİMANDERE YOLU, MERKEZ/13, MERKEZ/14, MERKEZ/15, MERKEZ/15 SK., MERKEZ/3, MERKEZ14, MEZARLIK SK., MEZARLIK_3, SAZ SK., ŞAL SK., YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YENİ, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, BIÇKIDERE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12004, 12005, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AHMEDİYE, AYDINLAR, BAHAR_1, BAHÇE, BARUT, BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE SK., CIRIT, DEPO, GÜZEL, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., KALKAVAN, KANARYA SK., KARAAĞAÇ, KARSLI, KÜÇÜCEK CD., MECIDIYE/1, MECİDİYE, MECİDİYE SK., MESCIT, MESCİT SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, SAKARYA, SARALAR, SARALAR CD., TERCAN, TERCAN SK., UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 8033 SK., 8056 SK., 8058, 8058 SK., 8060, 8060 SK., 8062, 8068, 8070, 8072, 8072 SK., 8078, 8078 SK., 8080, 8080 SK., 8080. SK., 8086, 8086 SK., 8088, 8089 SK., 8097, 8097 SK., 8099, 8099 SK., 8105, 8107 SK., 8115, 8115 SK., 8115. SK., 8117, 8117 SK., 8117. SK., AKYAZI TOKİ, BURCU SİTESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 165. SK., 25., 26. SK., 27. SK., 30. SK., ATAK, ATAK SK., DAGKÖY, DAĞKÖY SK., DÖNER SK., ESKIKÖY SK., ESKİKÖY SK., FEZA, FEZA SK., KARABAS, ORTA CD., SEFA SK., SOGUKSU, SOĞUKSU SK., TESELLI, TESELLİ SK., USTA SK., YEMİŞLİ SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 29 Ekim Salı 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde ÇARK, ÇARK CD., DEGIRMEN, DEGIRMEN SK., KADER SK., MEHMETÇİK SK., MUSTAFA OCAK SK., ÜSTAD SK., YAGIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 29 Ekim Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3057. SK., 3060., 3060. SK., BEŞKÖPRÜ CD., D100 KARAYOLU CD., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 521 NOLU, 521 NOLU SK., 523 NOLU SK., 529 NOLU, 530 NOLU SK., 531 NOLU SK., 532 NOLU SK., 533 NOLU, 533 NOLU SK., 535 NOLU SK., 536 NOLU SK., 541 NOLU SK., 543 NOLU SK., 544 NOLU SK., 553 NOLU SK., BATUR SK., EFE, EFE SK., MALTEPE CD., OGUZ., OĞUZ. SK., ORHANGAZİ CD., ÖNDEREVLERI, ÖNDEREVLERİ SK., TANER SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Ekim Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 526 NOLU, 526 NOLU SK., 527 NOLU SK., 528 NOLU, 528 NOLU SK., 529 NOLU SK., 577 NOLU SK., 578 NOLU SK., 579 NOLU SK., BEŞKÖPRÜ SK., MALTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ mahallelerinde 397 NOLU, AKASYA SK., AKPINAR, IBRAHIM KAYA/1, İBRAHİM KAYA CD., KONAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRBEY, DEMİRBEY, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, POYRAZLAR, SÜLEYMANBEY mahallelerinde 249 NOLU SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., BEYLIK, BEYLİK SK., ÇAM -1 SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAYIRLI, DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, ELMAS SK., ESEN, ESEN. SK., ESEN/1, FERAH, HASRET SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU/1, KARASU YOLU/3, KARDELEN, KARDELEN SK., KEKLİK SK., KIZILCIK SK., KORULUK, KORULUK SK., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜ/1, KÖPRÜBAŞI SK., MERKEZ CD., MEZARLIK, ONUR, ONUR SK., OYLUM SK., ÖZ SK., ÖZERK SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, POYRAZLI, SANCAK SK., SAYGIN SK., SEHER, SEHER SK., SEHIT MEHMET DURMUS, SILA, SILA SK., SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANBEY CD., SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLAR mahallelerinde 7083 SK., 7085 SK., 7093 SK., 7108 SK., 7110, 7110 SK., 7114 SK., 7118 SK., TÜRBE CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 7116 SK., YAVUZ SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANBEY mahallelerinde 22 NOLU, 22 NOLU CD., HASANBEY, HASANBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde 5. SK., ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, AKINCILAR SK., ALADDİN SEZER CD., ALTAY, ALTAY SK., AYTAÇ SK., BARBAROS, BARBAROS SK., BİLGE SK., BOTANİK SK., CELALETTİN ÇELİK SK., CEMAL YIRMIBES, CENGİZHAN SK., ÇETİN SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DESTAN SK., DOĞA SK., DOLAMAÇBASI, DR. SERDAR SERDAROGLU, EDALI SK., EGITIM, EGITIM SK., EĞİTİM SK., EKİN SK., EMEK, EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESER SK., ETHEM EFENDİ SK., EYÜP SULTAN, FARABI, FARABİ SK., FOTO, FOTO SK., GEDİZ SK., GÖNÜL SK., GÜLÜMSER, HASAN ÇAVUŞ SK., IMREN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., KARDEŞ SK., KAZIM KARABEKİR SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., KESER SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., METEHAN, METEHAN CD., MEVLANA, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., MOLLA FENARİ SK., MÜEZZİNZADE SK., NAR AGACI-, NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., OĞUZHAN SK., ORUÇ REİS SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., PARK İÇİ YOLU, PİRİ REİS SK., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., REFET BELE, REFET BELE SK., SAİT FAİK SK., SARAY SK., SEVGİ SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, SOMUNCUBABA, SOMUNCUBABA SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS SK., TÜRKER SK., YAHYA KEMAL CD., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZIYA GÖKALP, ZIYA GÖKALP CD., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 29 Ekim Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYKÖY, ÇAYIRBASI, ÇAYIRBAŞI, KARGALIYENIKÖY, MARTINLER, MARTİNLER, PUNA ORTAKÖY, TÜRBE mahallelerinde 14917, 14921, BEYKÖY İÇ YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ- SK., MERKEZ_102, MERKEZ_118, MERKEZ_132, MERKEZ_134, MERKEZ_176, MERKEZ_193, MERKEZ_20, MERKEZ_21, MERKEZ_221, MERKEZ_224, MERKEZ_251, MERKEZ_277, MERKEZ_3, MERKEZ_327, MERKEZ_35, MERKEZ_35 SK., MERKEZ_4, MERKEZ_4 SK., MERKEZ_40, MERKEZ_56, MERKEZ_57, MERKEZ_88, MERKEZ_95, ORTAKÖY, ORTAKÖY-DÜZYAZI-ÇAYIRBAŞI, PUNA, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, YAYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.