29 Kasım MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:23

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:23

MANİSA ilinde 29 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-29 2024-11-29 07:30:06.323-2024-11-29 13:30:19.911 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 07:30:06.323-2024-11-29 13:30:19.911 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 08:30:29.165-2024-11-29 14:30:40.656 saatleri arasında Karaali; , karaali, Karaali Köyü Yolu, Karaali, İsimsiz35, İsimsiz34, Karaali, İsimsiz32, İsimsiz31, 302, 302, İsimsiz211, 302, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, ARAZİ, İsimsiz20, İsimsiz19, 302, KARAALİ, İsimsiz16, KARAALİ, İsimsiz14, İsimsiz13, ARAZİ, Karaali, İsimsiz10, İsimsiz9, 302, İsimsiz7, KARAALİ MURADİYE, KARAALİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 08:30:29.165-2024-11-29 14:30:40.656 saatleri arasında Muradiye; 21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 09:00:13.853-2024-11-29 15:00:21.413 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 09:00:13.853-2024-11-29 15:00:21.413 saatleri arasında Barbaros; İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, ATATÜRK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 09:00:13.853-2024-11-29 15:00:21.413 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; , İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 09:00:13.853-2024-11-29 15:00:21.413 saatleri arasında Spil; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-29 2024-11-29 07:30:06.323-2024-11-29 13:30:19.911 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz119, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 07:30:06.323-2024-11-29 13:30:19.911 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 07:30:06.323-2024-11-29 13:30:19.911 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 07:30:06.323-2024-11-29 13:30:19.911 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 07:30:06.323-2024-11-29 13:30:19.911 saatleri arasında Çamköy; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 09:00:13.853-2024-11-29 15:00:21.413 saatleri arasında Veziroğlu; İsimsiz13, , veziroğlu, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz15, 1, İsimsiz39, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz24, 1., Manisa Akhisar Yolu, Sakallı Yolu, 1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 09:00:13.853-2024-11-29 15:00:21.413 saatleri arasında Güzelköy; İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz91, GÜZELKÖY, Güzelköy Köyü Yolu, Güzelköy Köyü İç Yolu, Manisa Akhisar Yolu, güzelkçy, güzelköy, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz52, İsimsiz53, güzelköy sk, İsimsiz55, İsimsiz56, güzelköy iç yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, güzelköy, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz38, güzelköy, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, güzelköy, güzelköy, İsimsiz69, güzelköy, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 09:00:13.853-2024-11-29 15:00:21.413 saatleri arasında Karaağaçlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 09:00:13.853-2024-11-29 15:00:21.413 saatleri arasında Kuşlubahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 09:00:13.853-2024-11-29 15:00:21.413 saatleri arasında Selimşahlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 09:00:13.853-2024-11-29 15:00:21.413 saatleri arasında Yeniharmandalı; , İsimsiz57, İsimsiz62 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 09:00:13.853-2024-11-29 15:00:21.413 saatleri arasında Yeniköy; , MEZARLIK, okul yolu, İsimsiz13, İsimsiz19, ÇELİKEL ÇIKMAZI, ayazağa, MENEKŞE, Manisa Akhisar Yolu, 1.İMAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 09:00:26.574-2024-11-29 15:00:34.022 saatleri arasında Yeniharmandalı; İsimsiz13, , İsimsiz46, hacıhaliller yolu, İsimsiz14, İsimsiz27, çifte damlar, İsimsiz38, İsimsiz40, Şirin Sk., Kuruçay Çk., Güzel Sk., Gediz Sk., İsimsiz10, İsimsiz11, HACIHALİLER YOLU SOKAK, Cumhuriyet Cd., Doğu Cd., Doğu Cd. 2. Çk., 1.ÇIKMAZ, Gediz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 09:00:26.574-2024-11-29 15:00:34.022 saatleri arasında Çavuşoğlu; , İsimsiz6, İsimsiz15, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 10:00:17.424-2024-11-29 16:00:25.435 saatleri arasında Kağan; , İsimsiz1, Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-29 2024-11-29 09:00:06.236-2024-11-29 15:00:19.127 saatleri arasında Sarıçam; , İsimsiz9, İsimsiz11, Sarıçam Köyü İç Yolu, sarıçam giriş yolu, aydınlar yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-29 2024-11-29 09:00:37.782-2024-11-29 15:00:44.217 saatleri arasında Evciler; Evciler Köyü İç Yolu, Evciler Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-29 2024-11-29 09:00:54.491-2024-11-29 15:00:04.128 saatleri arasında Atatürk; 547. Sk., 524, 543. Sk., 538., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 547 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 09:00:54.491-2024-11-29 15:00:04.128 saatleri arasında Reşat Bey; 590/1. Sk., 603. Sk., 592, 587. Sk., 589. Sk., 333. Sk., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 334, 334, 335. Sk., 323., İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-29 2024-11-29 10:00:14.654-2024-11-29 13:00:24.849 saatleri arasında Kayacık; Kayacık, , KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, ATATÜRK, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), Kayacık, Kayacık, İsimsiz461, İsimsiz459, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 10:00:14.654-2024-11-29 13:00:24.849 saatleri arasında Tüpüler; Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Patika, Parika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 10:00:14.654-2024-11-29 13:00:24.849 saatleri arasında Yakaköy; Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-29 2024-11-29 10:00:14.654-2024-11-29 13:00:24.849 saatleri arasında Balıklı; , Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.