29 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:23

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:23

SAKARYA ilinde 29 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI mahallelerinde DOĞA VİLLALARI İÇİ YOLU, DOST EVLERİ İÇİ YOLU, DURAK, DURAK SK., FEVZI ÇAKMAK 2, İPEKYOLU KONAKLARI 2 İÇİ YOLU, KORU PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, MIMOZA, NİLÜFER SK., ÖZAL, ÖZAL SK., SAPANCA MANORS İÇİ YOLU, SEKİZ EVLER İÇİ YOLU, SERAP SK., TERCAN VİLLALARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, HACIMERCAN, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE, YENI mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3305, 3306, 3309, 4001, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, ADA, ADA SK., ALAGÖZ, ATA EVLER İÇİ YOLU, BILAL, BİLAL, BİLAL SK., FATİH SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ILMIYE, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., KAHRAMAN 1, KURTULUŞ CD., MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, ÖZKÖSEMEN SK., POLAT 1, PUSULA SK., SAFRAN, SEYFİ POLAT CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TANTAN, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., ÜNLÜCE/1, YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 34016, 34018, 34021, 34025, AŞAĞINEVRİN, DAG AGZI, NEVRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERTİL, ÖZBEY, UGURLU mahallelerinde 19018, 19019, 36003, 36006, 36007, ALABASLAR, ASARLI, ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., HAYELLER, HAYELLER SK., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTIL, KERTİL SK., KISTAFAN, MURATLAR, MURATLAR SK., SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 29 Kasım Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19002, 19010, 19012, 36001, 36005, 36009, ASAGINEVRIN, ASARLI SK., DURAKLI KÖYÜ YOLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HACIKÖY SK., HASANBEY SK., HATİPLER 1, IHLAMUR, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KISTAFAN SK., NEVRİN, SARAÇOGLU MEVKII, SEMENLER, ŞEMENLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 6 SK., ADAPAZARI ÇIKIŞI-K16, ALPEREN, ANIL, ANKARA, ARİFİYE, ASMA, ASMA SK., AYDIN SK., BEREKET SK., BİRLİK SK., ÇİM SK., DADE SK., DAYAN, DAYAN CD., DIRI, DİLBER, DİRİ, FUNDA, FUNDA CD., GÜNDOGAN, GÜNDOGAN/1, GÜNDOĞAN, GÜNDOĞAN CD., GÜNESLI, GÜNEŞLİ SK., HALIS TOPRAK, HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HAN, HAN SK., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HATIP, HATİP, HATİP SK., HİLAL SK., ISTASYON, İSTASYON CD., İZCİ SK., KARLI, KARLI SK., KATIP, KIBAR, KINALI, KINALI SK., KIRAÇ, KİBAR, KİBAR SK., KİRAZ, KONUK SK., MERAM, MERKEZ CD., MEYDAN, MEYDAN SK., NARLI SK., NAZLI SK., NERGIZ, NEŞE SK., NISAN, OVALI, OVALI SK., PAMUK SK., SALKIM, SALKIM SK., SAN, SANAYI, SANAYİ, SANAYİ CD., SANSLI, SEDAT, SEDAT CD., SINIR, SÜMBÜL, ŞAN SK., ŞANSLI, ŞANSLI SK., ŞİFA SK., TALİP, TOPRAK AŞ İÇİ YOLU, TUNÇ, TUNÇ SK., TÜTÜN SK., ÜMİT SK., YAMAÇ SK., YAZGAN, YAZGAN SK., YURT, YURT SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1513., 1513. SK., 1514. SK., 1517. SK., 1518., 1518. SK., ADLİYE, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 29 Kasım Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY mahallelerinde CUMHURİYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ADNAN KAHVECI CD., ADNAN KAHVECİ, ADNAN KAHVECİ CD., ANKARA CD., ATATÜRK YENICAMII, ESKİÇEŞME SK., HARMANLIK, HARMANLIK SK., KÖSEKAPI, KÖSEKAPI CD., KUYUÜSTÜ SK., NAMIK KEMAL SK., OSMANPAŞA CD., SAKLI, TURGUT REIS, TURGUT REIS SK., TURGUT REİS SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU mahallelerinde BESEVLER CD., BEŞEVLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, GÜNEY, KORU, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN mahallelerinde 1802., 1955., 2101., 2104., 2111., 3656., 4255., 4404., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DURAKLAR, DURAKLAR-, DURAKLAR_1, DURMUSLAR, GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KEMERLER, KEMERLER SK., KILAVUZLAR SK., KORU KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ-, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SARAY, SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN, YAYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIPLAR mahallelerinde ALIPLAR, ALIPLAR SK., MUZAFFERİYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALTICAK mahallelerinde BAHÇELER SK., ÇUBUKLU SK., GÖKÇELER, GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., GÜLTEPE SK., KONAKLI SK., SEVGİ SK., YÜCEL, YÜCEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1539 NOLU SK., 1540 NOLU SK., BABALIK SK., BAGISLAR SK., BAĞIŞLAR SK., EMİN SK., ERİŞEN SK., KIR, KIR SK., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1167 NOLU SK., 1546 NOLU SK., BÜYÜK ÇIKMAZ, BÜYÜK ÇIKMAZ SK., DUT SK., HURMA SK., OKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Kasım Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ mahallelerinde 5018 NOLU, 5034 NOLU SK., 5036 NOLU, 5038 NOLU, 5038 NOLU SK., 5039 NOLU, 5042 NOLU SK., 5043 NOLU SK., 5044 NOLU, 5048 NOLU SK., 5051., 5073 NOLU, 5073 NOLU SK., 5077 NOLU, 5077 NOLU SK., İsimsiz141, KARASU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL, OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 710 NOLU, 853 NOLU SK., 854 NOLU SK., 855 NOLU, 864 NOLU, 864 NOLU SK., 866 NOLU, 866 NOLU SK., 870 NOLU SK., 871 NOLU, 871 NOLU SK., 876 NOLU, 881 NOLU SK., 882 NOLU SK., 883 NOLU SK., 884 NOLU, 884 NOLU SK., 887 NOLU, 887 NOLU SK., 892 NOLU SK., 894 NOLU SK., 895 NOLU SK., 898 NOLU SK., 902 NOLU SK., 903 NOLU SK., 905 NOLU SK., 906 NOLU SK., 907 NOLU SK., AHMET YESEVI CD., AHMET YESEVİ CD., AK, AK SK., ARACI SK., ATLI SK., BEDİR SK., BELLİ SK., BÖLÜK SK., CİCİ SK., ÇELİK SK., DARALI, DARALI SK., DINÇ, DOST SK., EGEMEN, EGEMEN SK., EVREN, GENÇ SK., IHLAMUR SİTESİ İÇİ YOLU, İYİ SK., KADER, KADER SK., KANARYA SK., KARDEŞ SK., KAYA, KAYA SK., KIRGIN SK., LAL KONAKLARI İÇİ YOLU, METE, METE SK., PLATİN PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, RENK SK., SEDA SK., SEDAT KİRTETEPE CD., SEHA SK., SEHIT MUSA AYTAR, SONGÜL, SONGÜL SK., ŞAKRAK SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., TANIŞ SK., TAYFUN SK., TUNAHAN SİTESİ 3 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ 9 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ İÇİ YOLU, UN SK., VİŞNE SK., ZARİF SK., ZENGİN SK., ZEYTIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESDEGIRMEN, BEŞDEĞİRMEN, BÜYÜKHATAPLI, ELMALI, IMAMLAR, ISIKLAR, IŞIKLAR, İMAMLAR, KARADERE, KISLA, KIŞLA, KÜÇÜKHATAPLI, ÖRENTEPE, SALMANLI mahallelerinde 10001, 10002, 10003, 10004, 1302, 1305, 1307, 1308, ACILIK SK., ADAPAZARI KANDIRA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA/20, ADAPAZARI KAYNARCA/3., AKSAL, AKSAL SK., ALİMOĞLU SK., ALTINDAG SK., ALTINDAĞ SK., ASLANLAR, ASLANLAR SK., ATILGAN, ATILGAN SK., BÜYÜKHATAPLI KÖYÜ İÇ YOLU, CAMILI, CAMILI SK., CAMILI/5, CAMİLİ SK., DEVA SK., DORUK, DORUK/1, ELMALI, ELMALI SK., EMEKLİ SK., ESKIKAYNARCA YOLU, GEZGIN, GEZGIN/1, GEZGIN/3, GEZGİN SK., GÜNDÜZ, GÜNDÜZ SK., GÜNDÜZ/1, HACI ARIF BEY, HACI ARIF BEY SK., HACI ARİF BEY SK., HALILAR, HALILAR /3, HALILAR SK., HASAT, HASAT SK., HATAPLI, HATAPLI SK., HATAPLI/1, HATAPLI/2, HÜSEYINLER, HÜSEYİNLER SK., ILICA SK., IŞIKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA/3, KARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, KAYNAK, KAYNAK SK., KAYNAK/2, KAYNAK/3, KAYNAK/5, KAYNARCA CD., KAYNARCA KANDIRA CD., KERNE, KERNE SK., KILIM, KIŞLALI SK., KİLİM SK., MEŞE SK., MISRA SK., MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., OBA, ORTA, ÖRENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, PAŞA, SALMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, SANDAL, SANDAL SK., SEHIT ALI/1, SEZGİN SK., SU DEPOSU SK., SU DEPOSU SK., SÜKÜR/1, ŞEHİT ALİ SK., TUTKUN SK., VAKIF CD., VOLKAN SK., YENI BULVAR SK., YENI SAKARYA, YENI SAKARYA SK., YENİ BULVAR SK., YENİ SAKARYA SK., YÖRÜKLER, YÖRÜKLER. SK., YUKARI IMAMLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI mahallelerinde BAGLAR CD., BAĞLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, MEZARLIK, MEZARLIK SK., SEHIT MEHMET DURMUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKAMIS, AKÇAKAMIŞ, TASOLUK mahallelerinde ARZU, ARZU SK., İsimsiz109, SEHIT NEDIM ERCAN, TASOLUK KADIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Kasım Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKAMIS, AKÇAKAMIŞ, HARMANTEPE mahallelerinde ARZU/5, ONUR, ONUR SK., ÖRGÜN SK., ŞEHİT NEDİM ERCAN SK., YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Kasım Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, TEKELER, YAĞCILAR mahallelerinde 1. ARA SK., 1119 NOLU SK., 1121 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 2.ARA, 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU, 202 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU, 206 NOLU SK., 207 NOLU, 210 NOLU, 2140. SK., 261 NOLU SK., 262 NOLU SK., 263 NOLU, 263 NOLU SK., 265 NOLU SK., 274 NOLU SK., 275 NOLU, 275 NOLU SK., 276 NOLU SK., 277 NOLU, 277 NOLU SK., 278 NOLU, 291 NOLU, 301 NOLU SK., 303 NOLU SK., 306 NOLU SK., 45 NOLU, 960 NOLU, 960 NOLU SK., 967 NOLU, 967 NOLU SK., 967 NOLU SK., 968 NOLU SK., 977 NOLU, 985 NOLU SK., ÇİFTLİK CD., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GİZEM CD., GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM SK., KARASU, KARASU CD., KAVACIK, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR CD., MÜJDE SK., NESELI, NEŞELİ SK., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD., TOMRUK SK., YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Kasım Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 1120 NOLU, 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 211 NOLU SK., 249 NOLU SK., 258 NOLU, 262 NOLU, 264 NOLU, 266 NOLU SK., 267 NOLU SK., 274 NOLU, 288 NOLU, 3070 NOLU SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., 317 NOLU SK., 45 NOLU CD., 45. CD., 965 NOLU, 965 NOLU SK., 966 NOLU SK., 970 NOLU, 970 NOLU SK., 971 NOLU SK., 972 NOLU SK., 974 NOLU, 977 NOLU SK., 980 NOLU SK., 988 NOLU SK., ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ATIK SK., BAHRİYELİ SK., ÇAM YOLU SK., DAĞDİBİ YOLU, ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GIZEM, KALEM, KARAGÖZ SK., KARASU ÇIKMAZI SK., KAYNARCA CD., KERESTECILER, MARANGOZCULAR, MEYVE SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, TUNCA SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 29 Kasım Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 3. CD., 402., 404. SK., 406., 407. SK., 421., 421. SK., 724. SK., DEMİRCİLER SK., KAMELYA SK., KİRİŞHANE, KİRİŞHANE CD., MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., PROFESÖR DOKTOR NEJMETTİN ERBA, SANAYİİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 29 Kasım Cuma 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde MEHTAP, MEHTAP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 29 Kasım Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, BEŞKÖPRÜ, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 1.GEÇIT SK., 1.GEÇİT SK., 100. SK., 101., 101. SK., 103. SK., 105. SK., 11. CD., 111., 112., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116. SK., 117., 119. SK., 122. SK., 124. SK., 126. SK., 127. SK., 128. SK., 129. SK., 130. SK., 132. SK., 133. SK., 134. SK., 135. SK., 138., 138. SK., 139. SK., 140. SK., 141. SK., 142. SK., 143. SK., 144. SK., 145. SK., 146. SK., 147. SK., 148. SK., 149., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 152., 152. SK., 153., 153. SK., 154. SK., 155. SK., 156. SK., 157. SK., 158. SK., 159., 159. SK., 161., 161. SK., 162. SK., 163., 165. SK., 167. SK., 169. SK., 171., 171. SK., 173., 173. SK., 175., 177., 177. SK., 179. SK., 180., 180. SK., 185., 185. SK., 187 SK., 189., 189. SK., 190., 190. SK., 2. CD., 200. SK., 202. SK., 208. SK., 222. SK., 237., 237. SK., 245., 26., 26. SK., 28., 32. SK., 324., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 335., 335. SK., 340 SK., 340. SK., 349., 352. SK., 354. SK., 356., 358., 358. SK., 36. SK., 360. SK., 379. SK., 381. SK., 383. SK., 385. SK., 387. SK., 389. SK., 4. CD., 45. SK., 48. SK., 49. SK., 52. SK., 54, 59., 60., 61., 62. SK., 63., 63. SK., 64., 65., 65. SK., 66., 66. SK., 67., 7. CD., 74., 76 SK., 76., 76. SK., 79. SK., 82. SK., 833. SK., 84., 847. SK., 88. SK., 90., 90. SK., 91. SK., 93. SK., 94. SK., 96., 98., 98. SK., 99. SK., AKADEMİ YOLU SK., AKASYA SK., ALİ KOÇ SK., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ASEM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, ASİL SK., ATA SK., AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAS SK., BAŞ SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE, BELEDİYE CD., BİRLEŞİK SK., CEMRE 2 SK., ÇAM, ÇAMLIK SK., ÇARDAK SK., ÇATALÇEŞME, DAĞKÖY SK., DARBOGAZ, DARBOGAZ SK., DARBOĞAZ SK., DİBEK SK., DOGRU SK., DOĞRU SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DÖNER SK., ENDER EVLER SİTESİ İÇ YOLU, ENSAR SK., ERGUN SK., ESEN SK., ESENTEPE CD., ESENTEPE EVLERİ İÇİ YOLU, ESKIKÖY, ESKIKÖY SK., ESKİKÖY SK., FERAH SK., FEZA, FEZA SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GÜNDOĞAN SK., KANUNI SK., KANUNİ SK., KARABAŞ SK., KARTEPE, KARTEPE SK., KENAN SOFUOGLU, KENAN SOFUOĞLU, KERVAN, KIRANTEPE MEVKİİ, KIRAZ, KISA SK., KISIKGEÇIT SK., KISIKGEÇİT SK., KOTUK SK., KUMRU SK., KUTLU EVLER, LEYLAK SK., MEDENİYET, MEDENİYET CD., MERCAN, MERCAN SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., NISANCI, NISANCI SK., NİŞANCI SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, OĞUZHAN SK., ORTA CD., ÖNDER SK., PARK SK., PASA SK., PAŞA SK., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SAFİR 2 SİTESİ İÇİ YOLU, SAFRANCIK SK., SAGLIK SK., SAKARYA SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SANCAK SK., SARDUNYA EVLERİ 2 İÇİ YOLU, SARP SK., SEFA SK., SERDİVAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ, SEYİRTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, SIVRITEPE, SIVRITEPE CD., SİPAHİ SK., SİVRİTEPE CD., SOGUKSU, SOGUKSU SK., SOĞUKSU SK., SUHUBE EVLERİ 1 İÇİ YOLU, SULU SK., SÜTÇÜ SK., ŞEN SK., TARABYA SK., TESELLİ SK., TOKATDERE SK., TUFAN SK., USTA SK., UZAY SK., ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE CD., ÜNİVERSİTE CD., YEMISLI, YEMİŞLİ SK., YENI CD., YENİ CD., YENİ GOLA SİTESİ İÇİ YOLU, YENİ RADYO TV VERİCİLER MEVKİİ, YESIL SK., YIGIT, YUNUS EMRE SK., YUVA SK., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA, ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYYERI, KÖYYERİ mahallelerinde KISA/1, MERKEZ/2_5, YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBALIK, BUGDAYLI, BUĞDAYLI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, HARMANLI, HOCAKÖY, KEPEKLI, KEPEKLİ, KIZILBAYIR, MESEPINARI, MEŞEPINARI, TEKETABAN, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 15001, 15003, 15004, 15005, 15006, 15007, 15009, 15010, 15011, 15012, 15013, 15015, 15016, 15018, 22001, 22001 SK., 22002, 22002 SK., 22002. SK., 22003, 22003 SK., 22004, 22004 SK., 22005, 22005 SK., 22007, 22007 SK., 22008, 22008 SK., 22009 SK., 22009., 22009. SK., 22010 SK., 22011 SK., 22013, 22013 SK., 9002, 9003, 9004, 9006, 9008, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AKSOY, AKYAZI CD., BANMAZ, BOYALAR SK., BUGDAYLI, BUĞDAYLI, BUĞDAYLI KÖYÜ İÇ YOLU, BUĞDAYLI SK., CENNET SK., ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, DEFNE, DÜGLEN, FABRIKALAR, FABRİKALAR, GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., HARMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, HARMANLI SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ SK., KARABEYLER, KARABEYLER SK., KARADAĞ SK., KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK CD., KAVALCILAR, KAVALCILAR SK., KEPEKLI, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KEPEKLİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KIZIL BAYIR, KIZILBAYIR, KIZILBAYIR SK, KÖYÜNKENDİSİ SK., MESEPINARI, MESEPINARI/1, MESEPINARI/2, MESEPINARI/4, MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, MUDURNU, ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEHIT MUSTAFA GEYVE CD., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, TEKETABAN SK., TEPE, TEPE_1, YESIL/1, YESIL/2, YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1129 SK., 1139, 1139 SK., 1153 SK., 1168 SK., 1169 SK., 1192, 1192 SK., 1208, 1210, 1210 SK., 1220 SK., HANIMELI, ŞEHİT İLHAN ARAS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 29 Kasım Cuma 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLAR, ERENLER mahallelerinde 1046, 1086, 1099 SK., 1101 SK., 1103, 1103 SK., 1105 SK., 1111 SK., 1113 SK., 1115, 1123, 1158 SK., 1164 SK., 1166, 1166 SK., 1175 SK., 1182, 1182 SK., 1186 SK., 1200, 1200 SK., 1202 SK., 1206 SK., 1208 SK., 1212 SK., 182 .SOK, 7001 SK., 7081 SK., 7102 SK., ERKEN SİTESİ İÇİ YOLU, SEHIT ILHAN ARAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 29 Kasım Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, ERENLER, HIZIRTEPE, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1080 SK., 1131 SK., 7059, 7067 SK., 7071, 7071 SK., 7073 SK., 7073. SK., 7076 SK., 8042, 8042 SK., 8044, 8044 SK., 8058 SK., 8059 SK., 8061 SK., 8075, BARBAROS SK., KAYGAN, KAYGAN SK., NILÜFER, TRAFO SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 1009, 1011, 1015, 1016, 1017, 1018, 2007, 2008, 50. YIL GENÇLİK PARKI İÇİ YOLU, 50.YIL, 50.YIL CD., ACILIK, ACILIK CD., ACILIK/1, ACILIK/2, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AHMET IR, AHMET İR CD., AHMETBEY CD., ATATÜRK, ATATÜRK/8, AY SK., BAHAR SK., BALCILAR, BALCILAR CD., BARIŞ, BARIŞ CD., BEYAZ SK., CAMI CEDIT/18, CESUR, CESUR SK., CUMHURİYET CD., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD., ÇEVRE YOLU/2, ÇIGDEM, DAMLA SK., EGEMENLİK, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜNAY SK., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HÜRRIYET CD., HÜRRİYET, IHLAMUR/4, ISMET INÖNÜ CD., KARDELEN, KIRAZ SK., KOCAALAN, KOCAALAN CD., KOCAALAN/1, KOCAALAN/2, KOCAALAN/3, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKSÖGÜTLÜ/5, LALE, LALE SK., NİSAN 17. SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ÖĞÜT SK., PARK İÇİ YOLU, RASIT GÖNÜL, RAŞİT GÖNÜL SK., SEHIT MEHMET KIRAN SK., SEKER, SELVİ SK., SEREF, SÖGÜT, SÖGÜTLÜBARIS/1, SÖĞÜTLÜ YOLU, ŞEREF, ŞEREF CD., YAHYA GÖNÜL, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAKALLIK, DEDELER, DIKMEN, DİKMEN, GÖKSU, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, GÜNEY, KADİFEKALE, KARADERE, KIRKTEPE, KIZANLIK, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, SÜLEYMANİYE, SÜMBÜLLÜ, YARICA, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde 11601, 11603, 11606, 11607, 11612, 11613, 11614, 11616, 11637, 11647, 11654, 11661, 11670, 11672, 13503, 14300, 14305, 14313, 16600, ACI SU, ACI SU SK., ACI SU/2, AKINCILAR, AKINCILAR SK., AKINCILAR/2, AKINCILAR/3, AKINCILAR/4, AKINCILAR/7, ALT YURTLUK, ALT YURTLUK SK., ARKA SK., ARKA ÜST, ARKA/3, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAGANLAR/4, ARMAĞANLAR SK., BAKACAK, BAKACAK 2, BAKACAK/1, BALIKLIİHSANİYE SK., BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_2, CAMI_4, CAMİ, CAMİ SK., ÇAMLIK, ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA SK., ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/2, ÇATMA/2, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM YAYLASI, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/4, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM SK., ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., DÜZ, DÜZ SK., ELMACIK, ELMACIK SK., ELMACIK/3, ESKI YATAK, ESKİ YATAK, HACI HASAN, HENDEK KARADERE YOLU, İsimsiz86, KADIRLER, KADİRLER SK., KAYA BASI, KIRAN, KIRAN-, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAN_5, KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIZ KALESI, KIZ KALESI/1, KIZ KALESİ, KIZ KALESİ SK., KIZKALE, KİRAZLIK SK., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER SK., MERKEZ, MERKEZ 30, MERKEZ 30 SK., MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ SK., MERKEZ_1, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_166, MERKEZ_178, MERKEZ_180, MERKEZ_196, MERKEZ_209, MERKEZ_212, MERKEZ_242, MERKEZ_26, MERKEZ_264, MERKEZ_27, MERKEZ_280, MERKEZ_284, MERKEZ_299, MERKEZ_304, MERKEZ_315, MERKEZ_332, MERKEZ_46, MERKEZ_58, MERKEZ_7, MERKEZ_89, ORTA YATAK, ORTA YATAK SK., ORTA YAYLA, ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ORTA YURTLUK_3, ORTA YURTLUK_4, ÖMERLER, ÖMERLER SK., SEREFLI, SITELER, SİTELER SK., ŞEREFLİ, TÜTÜNLÜK, TÜTÜNLÜK/2, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST, ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST YURTLUK/1, ÜST_4, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YENI_2, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILLER, YESILLER_3, YESILLER_5, YESILLER_6, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK., YURTLUK, YURTLUK SK., YURTLUK_1, YURTLUK_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, KUZULUK, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, RESADIYE, REŞADİYE, ŞEREFİYE, TASYATAK, YONGALIK mahallelerinde 1091 SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, AŞAĞI, AŞAĞI SK., BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., CIVEK, CİVEK SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, RESADIYE, REŞADİYE, REŞADİYE SK., SEREFIYE, SEREFIYE SK., ŞEREFİYE, ŞEREFİYE SK., TAŞBURUN SK., TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TEPE SK., TOPÇU SIRTI CD., YONGALIK, YONGALIK SK., YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INCILLI, İNCİLLİ mahallelerinde 17 AĞUSTOS CD., MEVLANA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 29 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BATAKLI, BURNAZ SK., CANER SK., DAG, DİK SK., FATİH, GAZİ SK., GÖK SK., HACI, HACI SK., HARMAN, HARMANCIK, HATİPLER SK., KEMER SK., KURUDERE, KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD., KÜÇÜK SK., ORTA-, SEHIT VEYSEL SAYGILI, SEN, SHT.ERSIN SENEK, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, TAŞLIK SK., UZUN CD., VATAN 1 SK., VATAN CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.