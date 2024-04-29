29 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:24

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:24

DÜZCE ilinde 29 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEPENÇ, N KENDISI, ORTANCA, YUKARI mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, ORTANCA, ORTANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANÇAVUŞ, KARABURUN, KÖYIÇI, MELENAĞZI, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, NAZIMBEY mahallelerinde 100, 101, 1024, 104 SK., 105, 105 SK., 110, 2, 201, BİRLİK SİTESİ, DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KARASU ŞİLE YOLU, KÖYIÇI, MELENAGZI, MELENAĞIZI KÖYÜ YOLU, MELENAĞZI KÖYÜ İÇ YOLU, NAZIMBEY, NAZIMBEY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN, MERKEZ, NAŞLAR mahallelerinde KÖY SOKAĞI, BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, FATIH, FATİH mahallelerinde 1107., 2554., 2554. SK., 2555. SK., 2557. SK., 2558. SK., 2567. SK., 2665., D100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYNALI, N KENDISI mahallelerinde AYNALI, AYNALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 790. SK., ALAN SK., ÇARDAK SK., LALE SK., LÜTFÜ AKAR STADYUM, LÜTFÜ AKAR STADYUM SK., MEHMET AKİF ERSOY SK., NAMIK KEMAL SK., ÖMER SEYFETTİN SK., RASİM BETİR PAŞA BULVAR, YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2557., 2603. SK., 2613. SK., 2615. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, HACI ALİLER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde 1900., 1900. SK., 5392. SK., 5393. SK., 5394. SK., 5397., 5397. SK., 5400., 5400. SK., 5402., 5402. SK., HACIALİLER KÖYÜ YOLU, MERKEZ HACIALILER, TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 198. SK., 200. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 208. SK., BAYKUL, ISIBANK SK., KAMÇIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 141. SK., 142., 146. SK., ÇİFTECEVİZLER SK., DÜZENLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 195., 195. SK., DOGU, DOĞU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIDIYE, CEDİDİYE, FEVZİÇAKMAK, NUSRETTIN, NUSRETTİN mahallelerinde 170. SK., 219., 219. SK., 220. SK., 348., ATİLLA SK., BELEDİYE SK., FATIH, FATİH SK., MURAT CENGİZ SK., YAŞAR TÜTÜNCÜOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİÇAKMAK mahallelerinde D 100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FENERBAHÇE, SIMSIR, ŞİMŞİR mahallelerinde 108., 209., ASAR SK., CUMHURİYET CD., DÜZCE CD., PETEKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, ŞIRALIK mahallelerinde 163., 5600. CD., BOLU CD., D 100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAN, ÖRENİÇİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ALT, ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARATOPRAK, KIRAN, MERKEZ/39, öreniçi yolu sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELİKDERE mahallelerinde ÇELİKDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSHAKLAR, N KENDISI mahallelerinde ESENLI, ISHAKLAR, İSHAKLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.