29 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:24

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:24

KOCAELİ ilinde 29 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN mahallelerinde SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, KAYACIK, OLUKLU mahallelerinde 11. SK., 21. SK., 2923., 2926., 54. SK., 57. SK., 58. SK., 60. SK., 62. SK., 63. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 8. SK., 83. SK., 86. SK., 9., 9. SK., 91. SK., 93. SK., 95. SK., 98., 99., 99. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., ALTINOLUK SK., AMİRAL CD., ATALAY SK., BAHADIR SK., BAMBU SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BAYRAM ŞİT CD., BEKİR ÇOBAN SK., BEŞEVLER CD., BILGE, CELAL ATİK CD., DEDE BAYIR SK., DEMOKRASİ CD., DERE YOL SK., EMEK SK., EREN SK., ESKİ MEZARLIK SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GENÇLİK SK., HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HÜSEYİN ÖZKAN SK., İBNİ SİNA CD., İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İZCİ SK., KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KAVAK SK., KAZIM AYVAZ SK., KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MİTHAT BAYRAK SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NASUH AKAR SK., NURİ BOYTORUN CD., PAZAR SK., RÜYA SK., ŞEHİTLER CD., TOY SK., ÜÇEVLER SK., ÜNAL SK., VEHBİ EMRE SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK, KILIÇARSLAN, OLUKLU mahallelerinde 2255. SK., 2256. SK., 2257., 2257. SK., 2258. SK., 228. CD., 230. CD., 231. CD, 231. CD., 235. CD., AHMET ÖZHAN SK., ANT SK., EVLİYA SK., FUZULİ SK., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., KIRAHMETOGLU, KIRAHMETOĞLU CD., MADALYA SK., MUZAFFER AKGÜN SK., ÖNDER SK., PAŞA SK., ŞAHİN SK., TOSUNKAPTAN SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AYAZMA, BORA SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., ILICA, İBNİSİNA SK., KANUNİ CD., MELDA SK., NURSEDA, OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI CD., SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., TUĞRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ mahallelerinde 50. SK., ASIM ÇAVUŞ SK., BURAK SK., CEVİZ SK., DERVİŞSUYU CD., FIRAT CD., GÜZEL, KARINCADERE CD., KUVAYİ MİLLİYE CD., RESUL SK., SEMIH ÜLPER, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., ŞEHİT ZAFER SK., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ALBAYRAK SK., ASIK VEYSEL, ATATÜRK BULVAR, AYDIN, BURAK, DOSTLUK CD, GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÜZEL SK., ILICA CD., KAMİL İKİZ CD., KÜÇÜK SK., MAHMUTOĞLU CD., MURAT PİR SK., NURSEDA SK., SELAMOĞLU SK., SERCAN SK., SERHAT SK., SEYİT GAZİ CD., TOSUNLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, SÜVERLER, TAHTALI, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde BEYZADE SK., DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI, TERZILER mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, DAVULCULAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde ŞİRİN SK., ZİYA SÜMER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER mahallelerinde AHLAT SK., ALIVELI YOKUSU, ALİVELİ YOKUŞU SK., ARSLAN AĞACI SK., BEZIRHANE, BEZİRHANE SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., ÇEŞME SK., ÇIKRIK SK., HACI ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., HARMAN SK., KAYAPINARI SK., KEKLİK SK., KOCA ÇEŞME SK., KONAK, KONAK SK., KÖPRÜ, KUYU SK., MUS, MUŞ SK., SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., TEKKE SK., YALAKDERE, YALAKDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS mahallelerinde MANOLYAM, MANOLYAM SK., PAPATYALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, ŞİRİNYALI, YUKARI HEREKE mahallelerinde ABA SK, BORAN, BORAN SK., BUDAKLI SK., ÇARŞI CD., EMINE, EMİNE SK., ERDEMLI, ERDEMLİ SK., HEREKE YOLU SK, KARDELEN SK., KUMRULU SK., ÖZGÜ SK., RADAR CD., YEDITEPE, YEDİTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS mahallelerinde KUŞKONMAZ SK., YASEMİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde ERENLER SK., KULFALLI, OKUL SK., PASALAR, PEHLİVAN SK., TOPÇULAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., AHATLI SK., ALIOGULLARI, ARSLAN CD., ARTVİN SK., AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DİZGE SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLLİCE SK., GÜLLÜCE, GÜLYALI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HİZMET SK, İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İZMİT CD., KABAKOZ SK., KADİR ASLAN SK, KARADERE CD., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARİP SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., SARMAŞIKLAR SK., SERT SK., SEVİL SK, SIRINTEPE, SIRINYOL, SÖNMEZLER SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALİP SK., TEPELİ SK., TUZLA SK., UZAK, VAROL, VAROL SK., YAKIN, YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., DEGIRMEN, EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., OKUMUŞLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 317. SK., 320. SK., 405., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI, ALAPLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAGLARBASI YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI SK., BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOGANAY, DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI, ENDAMLI SK., ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATI KOCAAGA, NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZALP SK., ÖZBEK SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHIL, SAHİL SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., TOPAĞAÇLAR YOLU SK., UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENIAY, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 6.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ACARLAR ÇIKMAZI SK., ADALAR SK., AKÇAKOCA CD., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARTEZYEN SK., ARTVIN, ASKERCİK SK., ATABAY SK., ATILAY, ATILAY SK., AYDINLIK, AYVALAR SK, AYVAZ SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BSK.MEHMET SEZGIN, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK. SK., CEYDA SK, ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇAYKARA SK., ÇELEBI ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇELEBİLER SK., ÇEPILLER, ÇEPİLLER SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., ÇİLİNGİR SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMEN SK., DEĞİRMENCİ SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DOGAL, DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, EMİNBEY SK., ERDOĞAN SK., ERENLER, ERENLER CD., ERGÜL ÇIKMAZI SK., ERİŞİM SK, EROĞLU SK., FAZİLET SK., FERHAT AĞA SK., FIKIR, FILIZLER, FİKİR SK, FİLİZLER SK, GALYANÇLAR SK., GÖZTEPE SK., GÜLBAHÇE CD., GÜLER SK, GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., GÜNEYBAĞ SK., HACI RECEP SK., HAFIZ YUSUF SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HALK SK., HANYERİ SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HASTANE SK., HOCA ALI EFENDI, HOCA ALİ EFENDİ SK., HOCALAR SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İRFAN, KADEM, KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KANAAT, KANAAT SK., KARABALIK SK., KARADERE, KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARPUZLUK, KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KEMERLİ SK., KERMANLAR SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KORCAN, KORCAN CD., KOZLU SK., MEKTEPLI, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MÜEZZINOGLU, MÜEZZİN MEHMET SK., MÜEZZİNOĞLU SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., NUSRETIYE IZMIT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ÖZKOÇ SK., PERVANE SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., RAUF EFENDİ SK., RUMELİ SK., SAKARYA SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SEVIL, SEVİL SK., SEYMENBAŞI SK., SİPAHİ SK., SOBACI, SOBACI SK., SÖGÜTLÜK, SUADİYE BAĞDAT CD., SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞİRİNAĞA CD., TABAY, TALIP, TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., ÜÇYOL SK., YAKIN SK., YILMAZLAR SK., YONCALI, YONCALI SK., YUDUM, YUDUM SK., ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 131. SK., 15/1. SK., 15/4. SK., 15/6. SK., 21/1. SK., 2203., 2203. SK., 2203/1., 2203/1. SK., 2204. SK., 2205. SK., 2205/1. SK., 2206., 2206. SK., 2207. SK., 2207/1. SK., 2207/2. SK., 2207/3. SK., 2208. SK., 2208/1. SK., 2208/2. SK., 2209., 2209. SK., 2209/1. SK., 2209/2. SK., 2209/3. SK., 2210. SK., 2211., 2211. SK., 2211/1., 2211/1. SK., 2211/2. SK., 2212., 2212. SK., 2212/1. SK., 2212/2., 2212/2. SK., 2212/3. SK., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213. SK., 2213/2., 2213/2. SK., 2214. SK., 2215. SK., 2216. SK., 2216/1. SK., 2217., 2217. SK., 2218. SK., 2224. SK., 2224/1. SK., 2231/2., 2316/5. SK., 2318. SK., 2321., 2333. SK., 2345., 2345. SK., 2346., 2346. SK., 2347., 2347. SK., 2347/1., 2348., 2348. SK., 2349. SK., 2350. SK., 2351., 2351. SK., 2352. SK., 2353., 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2358. SK., 2360. SK., 2361. SK., 24. SK., 26., 27. SK., 27/1. SK., 27/2., 27/2. SK., 27/3. SK., 28. SK., 28/1. SK., 28/2. SK., 28/3. SK., 28/4. SK., 28/6. SK., 29. SK., 30. SK., 30/1. SK., 30/2. SK., 31. SK., 32., 32/1. SK., 34. SK., 37/1. SK., 38/2. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/2. SK., 40/3. SK., 43. SK., 46. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56. SK., 56/1. SK., 56/2. SK., 57/1. SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., KUBILAY, KUBİLAY CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., PIRIREIS, PİRİREİS CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER mahallelerinde 901. SK., 905. SK., 914. SK., 916. SK., 917. SK., 918. SK., 919. SK., 921. SK., 922. SK., 952. SK., 954. SK., BAHAR, BAHAR CD., BÜLBÜL CD., DOGAN, DOĞAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, MEVLANA mahallelerinde 1701. SK., 1702., 1702. SK., 1703., 1703. SK., 1704. SK., 1705. SK., 1706., 1706. SK., 1706/1., 1706/1. SK., 1706/2. SK., 1707., 1707. SK., 1708. SK., 1709. SK., 1709/1. SK., 1709/2. SK., 1709/3. SK., 1710. SK., 1711., 1711. SK., 1713. SK., 1732., 1732. SK., 1733. SK., 1735., 1735. SK., 1736., 1736. SK., 1737. SK., 1738., 1738. SK., 1739. SK., 1740. SK., 1741., 1741. SK., 1744. SK., 1744/1. SK., 1744/2. SK., 1745. SK., 1749. SK., 1750. SK., 1750/1., 1750/1. SK., 851. SK., 853., 853. SK., 853/1. SK., 854. SK., 855., 855. SK., 855/1. SK., CEM, IBRAHIM AGA, IBRAHIM AGA CD., ISSIKGÖL, ISSIKGÖL CD., İBRAHİM AĞA CD., MUAMMER AKSOY CD., ŞEHİT ERDEM DEMİR CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.