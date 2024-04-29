29 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:24

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:24

SAKARYA ilinde 29 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI HANBABA, SEYHLER, ŞEYHLER, UZUNCAORMAN, YAGBASAN, YUKARIÇALICA mahallelerinde 1101., 1101. SK., 1102., 1103. CD., 1103/1, 1104. SK., 1105., 1105. CD., 1105. SK., 1106. SK., 1107. SK., 1108., 1108. CD., 1108. SK., 1108./1, 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1112. SK., 1113. CD., 13716, 1545. SK., 6152 SK., 6153 SK., CAMI/3, CAMI/7, CAMI/9, CAMI_1, CAMI_11, CAMI_13, DEGIRMEN/3, KARGALI DERESİ KÖPRÜSÜ, MACIR SK., MERKEZ_18 SK., PARK İÇİ YOLU, SAKARYA 2. OSB YOLU, SAKARYA_1, SEYHLER, SIRT, SIRT SK., UZUNCAORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, UZUNCAORMAN ORTA, UZUNCAORMAN ORTA SK., UZUNCAORMAN ORTA/1, UZUNCAORMAN ORTA/2, UZUNCAORMAN ORTA/3, UZUNCAORMAN ORTA/4, UZUNCAORMAN/CAMI/10, YAĞBASAN MERKEZ, YUKARIÇALICA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/3, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMANLAR mahallelerinde KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, MANAVLAR, MANAVLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANLIÇAY, KAYALAR REŞİTBEY, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KÖRFEZ, TEPE mahallelerinde 70. NOLU, 901, 901 KÜME EVLER, AÇMA, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ARI SK., AYAN CD., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., DERE, DERE SK., EŞREF BİTLİS CD., GAZANFER BİLGE BULVAR, GENÇLER SK., GÜVERCİN SK., HÜRRIYET, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARRESITBEY MERKEZ SK., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KEMALIYE, KEMALİYE CD., KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF, MEHMET AKIF CD., MEHMET AKİF CD., MERKEZ, MERKEZ4, MERKEZ6, PINAR SK., REŞİTBEY, SEFA, SEFA SK., SONER CD., SÖĞÜT CD., YENİ SAKARYA, YEŞİLTEPE CD., YÜCE RIFAT SK., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI SAKARYA, KOZLUK mahallelerinde 49 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, BAŞAK TRAKTÖR, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 29 Nisan Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇUKUR, DAMLIK, DEGIRMENCIK, DEĞİRMENCİK mahallelerinde 1, 1403, 301 SK., 302 SK., 303 SK., 304, 304 SK., 305 SK., 306 SK., 307 SK., 308 SK., 309, 309 SK., 310 SK., 311 SK., 312 SK., 312. SK., 313 SK., 314 SK., 315 SK., 316 SK., 317 SK., 318 SK., 319 SK., 320 SK., 321, 322 SK., 322. SK., 351 SK., 351. SK., 352, 352 SK., 353 SK., 354 SK., 355 SK., 356 SK., 357, 357 SK., 358 SK., 359 SK., 360 SK., 361, 361 SK., 362 SK., 363, 363 SK., 364, 364 SK., 365 SK., 366, 366 SK., 367 SK., 368 SK., 369 SK., AKÇUKUR, AKÇUKUR SK., AKÇUKUR/5, ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARA, DAMLIK KÖYÜ YOLU, DEGIRMENCIK/11, ERTUGRUL GAZI, FATIH SULTAN MEHMET, FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.