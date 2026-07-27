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29 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

29 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

27.07.2026 20:59:00
Güncellenme:
İHA
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29 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

Düzce Merkeze bağlı Kadıoğlu köyünde 29 yaşındaki genç, park halindeki araçta ölü bulundu. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.
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Olay, Kadıoğlu köyü kanal boyunda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, uzun süre park halindeki otomobili gören vatandaşlar, aracın yanına gittiklerinde sürücü O.Ö.’nün (29) araç içerisinde hareketsiz halde olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından O.Ö.’nün cenazesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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