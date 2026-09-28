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295 gram metamfetamini böyle reddetti: 'Limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat...'

295 gram metamfetamini böyle reddetti: 'Limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat...'

28.09.2026 14:29:00
Güncellenme:
İHA
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295 gram metamfetamini böyle reddetti: 'Limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat...'

Sakarya’da evinden 295 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada, "Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar" sözleriyle dikkat çekti.
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Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttükleri istihbarı çalışmalar neticesinde 39 yaşındaki G.A.’nın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 295 gram metamfetamin ile kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi’ne sevk edildi.

"LİMON TUZU ALIYORLAR, METAMFETAMİN DİYORLAR"

G.A., cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada hakkındaki suçlamaya ilişkin yöneltilen soruya, "Ne olacak, limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat" yanıtını verdi. "Pişman mısınız?" sorusuna ise "Niye pişman olayım ki? Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar" ifadeleriyle karşılık verdi.

Daha sonra jandarma aracına bindirilen şüpheli cezaevine götürüldü.

İlgili Konular: #sakarya #Metamfetamin #Akyazı

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