3,5 yıl önceki sözleri nedeniyle tutuklanmıştı: Türker Ertürk'ün tutukluluğunun devamına karar verildi

Yaklaşık 3,5 yıl önce katıldığı televizyon programındaki sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan emekli Amiral Türker Ertürk ilk kez hakim karşısına çıktı. Ertürk, suçlamaya konu videoların tamamının izlenmediğini, sözlerinin bağlamından koparılarak sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulduğunu savundu. Mahkeme, Ertürk’ün tutukluluk halinin devamına karar verirken, suçlamaya konu yayın kayıtlarının tamamının getirtilmesini istedi. Duruşma 5 Ekim’e ertelendi.

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ertürk, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Hakkında hazırlanan iddianamede, “basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlamalarından 6 yıla kadar hapis cezası istenen Ertürk savunma yaptı.

“SOMUT HİÇBİR ŞEY YOKTUR”

Suçlamaları reddeden Ertürk, söz konusu konuşmaların siyasi değerlendirmelerinden ibaret olduğunu belirtti. Ertürk, “9 yıl önce yaptığım konuşmada kimi tehdit ettiğim belli değildir, hangi korku ve tehdit yaratılmıştır, somut hiçbir şey yoktur” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin bağlamından koparıldığını savunan Ertürk, suçlamaya konu 9 yıl ve 3,5 yıl önceki videolarının tamamının izlenmediğini söyledi. Ertürk, konuşmalarının bütün halinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Suç unsuru yoktur, böyle bir kastım da olmamıştır, bu nedenle tahliyemi ve beraatimi talep ederim” ifadelerini kullandı.



Türker Ertürk’ün savunmasının tamamı şu şekilde:

AVUKATLARI DA TAHLİYE İSTEDİ

Ertürk’ün avukatları da müvekkillerine yöneltilen suçlamaların suç unsuru taşımadığını savunarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatlar ayrıca suçlamaya konu yayınların tamamının incelenmesi gerektiğini belirtti.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ertürk’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, suçlamaya konu 36 saniyelik yayın kaydı ile 19 saniyelik görüntünün hangi yayın kuruluşunda yayımlandığının araştırılmasına, ilgili yayın kuruluşundan program kaydının tamamının gönderilmesinin istenmesine ve kayıt geldikten sonra bilirkişiye gönderilerek çözümünün yaptırılmasına hükmetti.

Ertürk’ün gelecek celse duruşma salonunda hazır bulundurulması için cezaevine müzekkere yazılmasına da karar veren mahkeme, duruşmayı 5 Ekim 2026 saat 10.45’e erteledi.