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3,9 milyar TL'lik hesap hareketliliği... 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 37 gözaltı

3,9 milyar TL'lik hesap hareketliliği... 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 37 gözaltı

23.09.2026 15:51:00
Güncellenme:
DHA
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3,9 milyar TL'lik hesap hareketliliği... 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 37 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, "Şanlıurfa merkezli 4 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 milyar 915 milyon TL hesap hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da operasyonlar düzenlendi.

Hesaplarında 3 milyar 915 milyon TL para hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüzü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

İlgili Konular: #içişleri bakanlığı #Operasyon #gözaltı #yasa dışı bahis

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