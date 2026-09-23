3,9 milyar TL'lik hesap hareketliliği... 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 37 gözaltı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da operasyonlar düzenlendi.

Hesaplarında 3 milyar 915 milyon TL para hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüzü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.