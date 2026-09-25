3 adrese baskın yapıldı... Kocaeli'de 'uyuşturucu' operasyonu: Bin 12 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Bu çerçevede 21-23 Eylül tarihleri arasında Kartepe ve Gölcük ilçelerinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 37 gram kubar esrar, bin 12 adet uyuşturucu hap, 12 gram bonzai, 20 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİYE İŞLEM
Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.