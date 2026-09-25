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3 adrese baskın yapıldı... Kocaeli'de 'uyuşturucu' operasyonu: Bin 12 uyuşturucu hap ele geçirildi

3 adrese baskın yapıldı... Kocaeli'de 'uyuşturucu' operasyonu: Bin 12 uyuşturucu hap ele geçirildi

25.09.2026 16:47:00
Güncellenme:
İHA
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3 adrese baskın yapıldı... Kocaeli'de 'uyuşturucu' operasyonu: Bin 12 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 37 gram kubar esrar, bin 12 uyuşturucu hap, bonzai, metamfetamin, sentetik ecza ve 4 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Bu çerçevede 21-23 Eylül tarihleri arasında Kartepe ve Gölcük ilçelerinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 37 gram kubar esrar, bin 12 adet uyuşturucu hap, 12 gram bonzai, 20 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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İlgili Konular: #kocaeli #Operasyon

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