3 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karamandere Mahallesi Karacaköy-Karamandere yolunda meydana geldi.

Seyir halindeki 3 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.