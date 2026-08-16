Cumhuriyet Gazetesi Logo
3 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

3 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

16.08.2026 19:45:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
3 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Çatalca'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karamandere Mahallesi Karacaköy-Karamandere yolunda meydana geldi.

Seyir halindeki 3 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

İlgili Konular: #zincirleme kaza #Çatalca