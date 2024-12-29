3 ay önce evlendiği eşini bıçaklayan saldırgan tutuklandı
Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak darbesiyle ağır yaralayan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 3 aylık evli olan E.K. (26) ile S.K. (33) arasında gece saatlerinde başlayan tartışma, fiziksel şiddetle son buldu. E.K., eşi S.K. tarafından 20’den fazla bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralandı.
Tartışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Saldırgan S.K., olayın ardından kaçtı ancak kısa süre içinde yakalandı. Gözaltına alınan S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, S.K.'yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.
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