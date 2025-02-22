3 aylık hamile eşini av tüfeğiyle yaralayan erkek tutuklandı

Yayınlanma: 22.02.2025 - 15:36

Güncelleme: 22.02.2025 - 15:38

Önceki gün, Osman Gazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki baba evine giden eşi Firdevs K'yi (19) av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan Yaşar K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Yaşar K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Firdevs K, Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

NE OLMUŞTU?

Osman Gazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki baba evine giden Firdevs K. ile bu yüzden tartışan ve yanında getirdiği av tüfeğiyle karısını yaralayan Yaşar K. polis tarafından yakalanmış, yaralanan 3 aylık hamile Firdevs K. ise hastanede tedavi altına alınmıştı.