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3 farklı adrese baskın... İzmir'de 'uyuşturucu' operasyonu: 4 tutuklama

3 farklı adrese baskın... İzmir'de 'uyuşturucu' operasyonu: 4 tutuklama

22.09.2026 10:15:00
Güncellenme:
DHA
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3 farklı adrese baskın... İzmir'de 'uyuşturucu' operasyonu: 4 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narko Alan ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 3 farklı adrese önceki gün operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada; 13 bin 442 sentetik hap maddesi, 2 kilo 259 gram bonzai, 1210 gram bonzai yapımında kullanılan sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi, tabanca, 19 bin 100 lira nakit para, 18,37 gram kokain, 1 gram esrar ve 13 hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli, gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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