3 gün önce istifa etmişti... CHP’li eski vekil hayatını kaybetti!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Diren'in cenazesinin, 1 Ağustos'ta Tokat Alipaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenecek tören sonrası memleketinde toprağa verileceği bildirildi.

KISA SÜRE ÖNCE CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Orhan Ziya Diren, 27 Temmuz'da CHP'den ayrılan 265 eski milletvekili arasında yer almıştı. Diren, istifasını mutlak butlan kararının ardından CHP'de oluşan yönetime tepki olarak açıkladığını belirtirken, Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'yi destekleyeceğini duyurmuştu.

ORHAN ZİYA DİREN KİMDİR?

27 Mart 1947'de Tokat'ta doğan Orhan Ziya Diren, yükseköğrenimini Fransa'daki Dijon Üniversitesi Fen Fakültesi Bağcılık ve Şarapçılık Bölümü'nde tamamladı.

İş yaşamında uzun yıllar DİMES Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Diren, siyasette ise 2002-2011 yılları arasında 22. ve 23. Yasama Dönemlerinde CHP Tokat Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı.

Evli ve bir çocuk babası olan Diren'in oğlu Ozan Diren, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.