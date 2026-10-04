3 gündür aranıyordu... Ormanlık arazide bulundu

Bursa'da 3 gündür haber alınamayan kadın ormanlık arazide bulundu.

Büyükorhan ilçesindeki ikametinden 1 Ekim'de çıkan ve daha sonra haber alınamayan 61 yaşındaki Fatma Aybey'i bulmak için ailesi ve mahalle sakinlerince arama çalışması başlatıldı.

Aybey'in izine rastlayamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Harekat ve çok sayıda sivil arama kurtarma ekibinden toplam 135 personel ile iz takip köpekleri ve dron destekli yapılan arama çalışmalarının ardından Aybey, evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ormanlık arazide bulundu.

İlk tedavisi olay yerinde yapılan Aybey, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.