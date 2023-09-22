3. katın balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 3. katın balkonundan düşen çocuk, ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 19:26
3. katın balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı
Abone Ol google-news

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddedeki apartmanın 3. katındaki balkonda dengesini kaybeden F.Ç. isimli çocuk aşağı düştü.

AĞIR YARALANDI

Yere düşen F.Ç. ağır yaralandı. Çevredeki yurttaşların  ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Player Alanı
kastamonu

İlgili Haberler

2 aylık bebek balkondan düşmüştü... Gözaltına alınan anne tutuklandı!

2 aylık bebek balkondan düşmüştü... Gözaltına alınan anne tutuklandı!
İki aylık bebek evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti, çelişkili ifade veren anne gözaltına alındı

İki aylık bebek evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti, çelişkili ifade veren anne gözaltına alındı
Çorum’da annesi tarafından balkondan atıldığı iddia edilen bebek yaşamını yitirdi

Çorum’da annesi tarafından balkondan atıldığı iddia edilen bebek yaşamını yitirdi

En Çok Okunan Haberler