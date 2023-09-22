3. katın balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 3. katın balkonundan düşen çocuk, ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddedeki apartmanın 3. katındaki balkonda dengesini kaybeden F.Ç. isimli çocuk aşağı düştü.
AĞIR YARALANDI
Yere düşen F.Ç. ağır yaralandı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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