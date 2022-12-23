3 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi

23 Aralık 2022 Cuma, 13:10

Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, 25 Ağustos'ta Adnan Sevinç'in kullandığı 41 AJS 043 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp otobüs durağına çarptı.

Durakta otobüs bekleyen TBMM'de koruma polisi olarak görev yapan Orhan Yeşilırmak, eşi Semiha Uzun Yeşilırmak ve Keziban Irkıçatal hayatlarını kaybetti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve ifadesinde, uykulu olduğundan direksiyon hakimiyetini kaybedip kazanın yaşandığını itiraf eden Adnan Sevinç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DAVA AÇILDI

Hafif ticari araç sürücüsü Adnan Sevinç hakkında, Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, sanık Sevinç'in kusurlu olduğu, durakta bekleyen kişilerin ise kural ihlallerinin bulunmadığı belirtildi. Sürücünün dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketi sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği vurgulanan iddianamede, "Şüphelinin üzerine atılı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçunu işlediği; ölü muayene tutanakları, kaza tespit tutanağı, şüpheli ifadesi ve tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır" denildi.