3 kişiyi yaralamıştı: O sürücüye 25 yıl hapis

Yayınlanma: 11.01.2023 - 17:39

Güncelleme: 11.01.2023 - 17:39

Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde 25 Nisan 2022'de, alkollü olduğu belirlenen Murat Üneş yönetimindeki otomobil, Esra Yavuz'un kullandığı otomobile çarptı.

Kazanın ardından Esra Yavuz'un eşi Uğur Yavuz, araçtan indi ve Murat Üneş'in alkollü olduğunu anlayınca polise haber vereceğini söyledi.

Üneş, tartıştığı Uğur Yavuz'u eliyle itip, yere düşürdükten sonra tekrar araca binerek otomobiliyle ayağının üzerinden geçti. Murat Üneş, daha sonra yoldan geçen ve Yavuz'a yardım etmek isteyen Hatun Gülşen'e de çarpıp yola devam etti.

Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra geri dönen Üneş, bu kez de Esra Yavuz'un üzerine aracını sürüp, ayaklarının üzerinden geçti. 3 kişinin yaralanmasına neden olan Üneş, gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

27 YILDAN 45 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanık Murat Üneş hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan düzenlenen iddianamede; öldürmeye elverişli otomobili müştekilerin üzerine birkaç kez sürmesinin 'öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında olduğu belirtilerek şüphelinin 27 yıldan 45 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Murat Üneş, taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Avukat beyanlarının ardından söz hakkı verilen Üneş, kimseyi öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını öne sürerek, "Ben kesinlikle bu kişileri tanımıyorum. Beni taşlamaya başladıkları için oradan kaçmak zorunda kaldım. Eğer kaçmasaydım bana zarar vereceklerdi. Aylardır cezaevindeyim, tahliye olmak istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Üneş'e her kişi için 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8'er yıl 4'er ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezası verdi.